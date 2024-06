Hezbollah lancia quasi 100 razzi contro Israele dopo l’uccisione di un comandante anziano | Notizie sul conflitto Israele-Palestina

Hezbollah ha lanciato la più grande raffica di razzi nel nord di Israele dall’inizio della guerra a Gaza.

Più di 100 razzi sono stati lanciati mercoledì mattina come rappresaglia per l’uccisione di un alto comandante di Hezbollah nel sud-est del Libano in un attacco la sera precedente. Gli attacchi sollevano preoccupazioni per un crescente conflitto militare tra Israele e Hezbollah, entrambi i quali hanno affermato di essere pronti alla guerra.

Mercoledì l’esercito israeliano ha confermato di aver ucciso Taleb Abdullah e altri tre combattenti di Hezbollah nell’attacco.

Almeno 90 razzi sono stati lanciati dal territorio libanese mentre le sirene suonavano in decine di comunità nel nord del paese. Molti furono intercettati ma molti atterrarono provocando incendi. Non sono state segnalate vittime.

Successivamente le riprese aeree hanno mostrato aerei da guerra israeliani colpire quello che i militari hanno definito un sito di lancio di razzi a Yaron, nel sud del Libano.

Da questa mattina decine di migliaia di razzi sono stati lanciati dal Libano, con le sirene che risuonano nel sud di Tiberiade e a est di Haifa. Sono stati segnalati impatti in diverse aree, tra cui una fabbrica colpita a Sassa e un incendio derivante dall’atterraggio di un missile a sud di Safed. pic.twitter.com/OiN3s5yU33 – Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 12 giugno 2024

Hezbollah, un gruppo armato con sede in Libano e legami con l’Iran, ha confermato in una dichiarazione mercoledì scorso che Abdullah era stato ucciso in un attacco aereo sulla città di Zoya ore prima.

Si dice che Abdullah, noto anche come Haj Abu Taleb, fosse il comandante della divisione Hezbollah che copriva la parte occidentale della linea del fronte tra il confine israeliano e il fiume Litani.

È solo il secondo attivista ucciso da Hezbollah dal 7 ottobre, quando fu pianto come comandante. L’altro era Wissam al-Tawil, vice capo dell’unità d’élite Radwan, ucciso in un attacco aereo israeliano nel sud del Libano a gennaio.

Il gruppo armato ha confermato la morte di altri tre attivisti durante gli attacchi aerei israeliani martedì scorso.

Gli attacchi si sono intensificati dopo che sia Israele che Hezbollah hanno dichiarato di essere pronti ad espandere il loro conflitto militare mentre la guerra a Gaza aumenta le tensioni.

Finora i combattimenti sul terreno si sono limitati a scaramucce al confine. Ma Hezbollah sta cercando di sfidare la superiorità aerea di Israele sui cieli libanesi.

Il gruppo ha pubblicato un filmato che mostra un terzo drone israeliano di sorveglianza e attacco Hermes 900 abbattuto da un missile terra-aria sul Libano martedì.

Questa settimana ha lanciato diversi missili nel tentativo di intercettare gli aerei da guerra israeliani.

L’esercito israeliano ha confermato l’incidente e ha affermato che il suo aereo non ha subito danni.

Martedì tardi, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un’area nel sud del Libano da cui Hezbollah stava preparando un missile.

Ha inoltre confermato che il gruppo armato ha lanciato 15 razzi, alcuni dei quali sono stati intercettati mentre atterravano in aree aperte.

L’esercito israeliano continua ad attaccare l’intera Striscia di Gaza senza che vi siano segnali immediati di fine della guerra.

Hamas ha affermato di aver presentato ai mediatori una risposta all’ultima proposta di cessate il fuoco, che includeva uno scambio di prigionieri e un piano per ricostruire l’enclave.