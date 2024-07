HSBC Bank nomina George Al-Hadiri CEO del Gruppo, a partire dal 2 settembre

Alla fine di aprile, HSBC annunciò inaspettatamente che Quinn avrebbe lasciato la banca dopo quasi cinque anni al timone.

La nomina di Al-Hudayri a CEO arriva a meno di due anni dalla sua promozione alla posizione di Chief Financial Officer nel gennaio 2023. La società ha affermato in un comunicato che continuerà a ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer del gruppo durante il periodo di transizione.

Al Hudayri ha dichiarato: “Sono profondamente orgoglioso della fiducia riposta in me per guidare questa grande organizzazione nel futuro. Lavorando con il nostro team di talento, non vedo l’ora di offrire un valore eccezionale ai nostri clienti e investitori ottenendo ottime prestazioni su una crescita sostenibile sentiero.”

Il presidente del gruppo HSBC Mark Tucker ha affermato che Al Hudayri è “un leader e un banchiere eccezionale che si prende cura con passione della banca, dei nostri clienti e del nostro personale”.