Hurt Braves firma un accordo importante con Whit Merrifield

L’asso interbase Whit Merrifield ha firmato un contratto importante con gli Atlanta Braves e si unirà alla squadra un giorno dopo che la seconda base dell’All-Star Ozzie Albaez ha subito una frattura al polso.

Merrifield è stato rilasciato la scorsa settimana dai Philadelphia Phillies dopo aver segnato .199/.277/.295 con tre fuoricampo e 11 RBI in 174 presenze. Il 35enne ha firmato un contratto annuale da 8 milioni di dollari con Philadelphia in offseason e riceverà una parte proporzionale del minimo di 740.000 dollari della Major League di Atlanta.

Con Albaez fuori per circa due mesi dopo essersi infortunato mentre sostituiva in seconda base l’esterno centrale del St. Louis Michael Ciani, Merrifield fungerà da assicurazione per il nuovo arrivato Nacho Alvarez Jr., che è stato aggiunto al roster lunedì. Merrifield ha giocato in seconda base, terza base e campo sinistro in questa stagione, e in altri momenti della sua carriera ha presidiato anche il campo centrale, il campo destro e la prima base.

Tre volte selezionato come Most Valuable Player dell’American League, Merrifield ha guidato la lega due volte in valide e tre volte in basi rubate mentre giocava con i Kansas City Royals, dove ha avuto una media di battuta di .286/.332/.425 in sette stagioni. . Ha trascorso due anni con i Toronto Blue Jays e si è unito a Philadelphia a febbraio, contribuendo a rafforzare una squadra che era la migliore nel baseball.

Con il Filadelfia che cercava di avere più successo contro i lanciatori mancini, hanno deciso di separarsi da Merrifield, che ora si è unito alla squadra sotto di loro nella classifica della National League East. Con la vittoria per 54-44, i Braves sono al primo posto nella National League, ma 8 partite e mezzo dietro Philadelphia.

Gli infortuni sono stati un problema per i Braves per tutta la stagione. La squadra sarà priva della stella Ronald Acuña Jr. e della stella Spencer Strider, oltre al centrocampista Michael Harris II e al giocatore titolare Max Fried.

Merrifield è il terzo giocatore veterano che i Braves hanno ingaggiato nelle ultime cinque settimane. L’interno Ramon Laureano si è unito ad Atlanta dopo essere stato rilasciato da Cleveland, e l’outfielder Eddie Rosario, che ha recitato nella corsa dei Braves alle World Series nel 2001, ha firmato con Atlanta dopo essere stato rilasciato da Washington.

Alvarez, 21 anni, è il miglior giocatore dei Braves, battendo a .336/.432/.575 con sette fuoricampo e 24 RBI in 28 partite al Triple-A Gwinnett. Ha giocato esclusivamente nell’interbase e nella terza base da quando Atlanta lo ha selezionato nel quinto round del draft 2022.