I Beastie Boys hanno fatto causa al proprietario del Chili’s per l’uso della canzone “Sabotage” in una pubblicità

Il gruppo rap americano Beastie Boys ha intentato una causa contro il proprietario del ristorante Brinker International, sostenendo che la canzone della band del 1994 “Sabotage” è stata utilizzata per promuovere la catena di ristoranti Chili’s senza il loro permesso.

Il gruppo ha affermato nella sua denuncia depositata mercoledì alla corte federale di New York che Brinker ha utilizzato illegalmente la canzone “Sabotage” nelle pubblicità di Chili sui social media, suggerendo falsamente che i Beastie Boys sostengano i fast food. La causa è stata intentata da Adam “Ad Rock” Horovitz e Mike “Mike D” Diamond, nonché dalla vedova di Adam “MCA” Yuch, Dechen Yuch.

Gli avvocati dei Beastie Boys e i portavoce di Brinker non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

I Beastie Boys si formarono a New York nel 1981 e si sciolsero nel 2012 dopo la morte di Yooch di cancro all’età di 47 anni. All’inizio di quell’anno furono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

I Beastie Boys hanno accusato il proprietario di Chili’s di violazione del copyright

La causa del gruppo affermava che un annuncio mostrava “tre personaggi che indossavano vistose parrucche in stile anni ’70, baffi finti e occhiali da sole” che “avevano lo scopo di evocare nella mente del pubblico scene del noto video ufficiale di ‘vandalismo’ del querelante”.

“Sabotage” era un singolo dall’album del gruppo “Ill Communication” del 1994 e guadagnò popolarità per il suo video musicale, una parodia delle serie televisive poliziesche degli anni ’70.

“I querelanti non concedono in licenza ‘Sabotage’ o qualsiasi altra loro proprietà intellettuale allo scopo di pubblicizzare prodotti di terze parti, e il defunto membro dei Beastie Boys Adam Yauch ha incluso una disposizione nel suo testamento che vieta tali usi”, si legge nella causa.

I Beastie Boys hanno accusato Brinker di violare il loro diritto d’autore e di violare i diritti sui marchi. Chiesero alla corte un risarcimento danni finanziari di almeno 150.000 dollari e un’ordinanza che vietasse a Brinker di utilizzare il loro lavoro.

Il gruppo ha vinto un verdetto della giuria da 1,7 milioni di dollari contro la società di bevande energetiche Monster Beverage Corp. nel 2014 per aver utilizzato la sua musica senza permesso.

Nel 2020, il gruppo hip-hop ha concesso in licenza per la prima volta una delle sue canzoni per l’utilizzo in uno spot politico. La campagna presidenziale di Joe Biden ha utilizzato la canzone “Sabotage” in uno spot pubblicitario di un minuto in cui metteva in discussione la risposta del presidente Donald Trump alla pandemia di coronavirus.

Nell’aprile di quell’anno, Diamond e Horowitz apparvero in un documentario su Apple TV+ diretto da Spike Jonze chiamato “The Beastie Boys Story”.

Contributo: Kimmy Robinson, USA Today