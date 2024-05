I Beats Solo Buds suonano effettivamente meglio degli AirPods 2

Martedì Apple ha lanciato la nuova famiglia di cuffie wireless Beats Solo. Mentre i Beats Solo 4 sono disponibili per il preordine a partire da oggi, la società ha anche annunciato i nuovi auricolari wireless Beats Solo Buds. Con una fascia di prezzo di $79 e 18 ore di durata della batteria, i Beats Solo Buds sembrano già un affare migliore rispetto a quelli vecchi AirPods2.

I Beats Solo Buds sono migliori degli AirPods 2

I nuovi Beats Solo Buds sono un'opzione meno costosa per chi cerca buoni auricolari wireless. Sebbene non abbia alcune delle funzionalità più avanzate come la cancellazione attiva del rumore, il rilevamento dell'orecchio per la riproduzione/pausa automatica e la modalità trasparenza, si distingue sicuramente da alcune delle altre opzioni più costose.

Ad esempio, Apple continua a vendere AirPods2 Per $ 129: sono gli AirPod più economici che puoi acquistare oggi. Ma guardando l’intero pacchetto, è facile dire che i Beats Solo Buds sono una scelta migliore rispetto agli AirPods entry-level.

AirPods2 Manca anche l’ANC. Tuttavia, a causa del loro design più tradizionale senza punta in silicone, gli auricolari wireless più economici di Apple non sono una buona scelta per chi vuole usarli in ambienti rumorosi. I Beats Solo Buds, invece, sono dotati di punte in silicone di quattro dimensioni (proprio come gli AirPods Pro) e offrono un isolamento acustico passivo.

Le persone che cercano auricolari più discreti potrebbero preferire anche i Beats Solo Buds AirPods2, che ha ancora quel lungo busto. I nuovi auricolari Beats sono molto piccoli, mentre anche la custodia è molto compatta.

Anche per quanto riguarda la durata della batteria, c'è una grande differenza tra i Beats Solo Buds e gli AirPods. Secondo Apple, i Solo Buds possono essere utilizzati fino a 18 ore con la batteria integrata. AirPods2D'altra parte, dura fino a 5 ore con una singola carica. Ma c'è un problema.

AirPods2 Ha una custodia di ricarica con la propria batteria. Ciò significa che quando i tuoi AirPods esauriscono la batteria, puoi utilizzare la custodia per ricaricarli altre quattro volte. La custodia delle Beats Solo Buds non ha batteria, quindi non potrai utilizzare gli auricolari senza collegarli a un caricabatterie dopo 18 ore di utilizzo.

Per alcune persone, avere la libertà di indossare gli auricolari per 18 ore di fila è sicuramente un grande vantaggio. Tuttavia, i Beats Solo Buds possono essere ricaricati utilizzando un cavo USB-C AirPods2 Fai ancora affidamento sui fulmini.

Un'altra caratteristica dei Beats Solo Buds è scomparsa AirPods2 È il fatto che supporta alcune delle funzionalità più moderne, come la piena integrazione con la rete Trova la mia di Apple. Funziona anche con il servizio Trova il mio dispositivo di Google su Android.

Gli AirPods 2 hanno ancora un vantaggio rispetto ai nuovi Beats

Naturalmente ci sono alcuni aspetti che AirPods2 Sto ancora facendo ciò che è meglio. Grazie al chip H1 di Apple, gli AirPods hanno funzionalità come il cambio rapido del dispositivo e il rilevamento dell'orecchio.

I Solo Buds si accoppiano rapidamente, ma è necessario selezionarli manualmente come sorgente audio su un altro dispositivo. E se togli gli auricolari dall'orecchio, continueranno a suonare a meno che non li rimetti nella custodia.

Nel complesso, ecco i maggiori vantaggi dei nuovi Beats Solo Buds rispetto ai Beats Solo Buds AirPods2:

Prezzo ($79 contro $129)

Isolamento acustico passivo con punte in silicone

Design più compatto

Durata della batteria 18 ore (contro 5 ore)

USB-C per la ricarica (rispetto a Lightning)

Trova il mio supporto

Opzioni di colore

Le voci suggeriscono che Apple aggiornerà i suoi AirPod entry-level entro la fine dell'anno. Ma fino a quando ciò non accadrà, i Solo Buds saranno un’opzione migliore per i clienti che cercano auricolari wireless convenienti.

I nuovi Solo Buds saranno disponibili negli Stati Uniti a giugno. Puoi scegliere tra quattro diversi colori: nero opaco, grigio tempesta, viola artico e rosso traslucido. Se stai cercando gli AirPods, Scopri alcune fantastiche offerte su Amazon.