I Blackhawks scelgono Artyom Levshunov 2° assoluto nel draft NHL: perché lo hanno preso al posto di Ivan Demidov

LAS VEGAS – La finestra finale della Stanley Cup dei Chicago Blackhawks si è chiusa definitivamente con la scomparsa della loro difesa.

Johnny Odoya è partito a parametro zero. Niklas Hilmarsson è stato ceduto. Brent Seabrook non è riuscito a mantenere fisicamente il suo alto livello. Duncan Keith ha cercato di assumersi l’onere, ma non è stato sufficiente poiché i rinforzi più giovani e più anziani non sono riusciti a colmare le lacune.

Ora, dopo anni di lotte difensive, la linea blu è la prima area su cui il direttore generale dei Blackhawks Kyle Davidson ha lavorato per ricostruire la franchigia. Dopo aver scelto un difensore al primo turno in ciascuno dei suoi primi due draft, venerdì Davidson ha fatto la sua terza e più importante scelta quando i Blackhawks hanno scelto Artyom Levshunov con la scelta numero 2 nel Draft NHL 2024.

Sebbene i Blackhawks discutessero la questione internamente e fossero più interessati all’abilità offensiva di Ivan Demidov, Chicago scelse Levshunov da 6 piedi e 205 libbre, che credono abbia le dimensioni, la forza e la capacità di eccellere in entrambe le direzioni per diventare un futuro numero 1. 1 difensore. I Blackhawks hanno lavorato duro negli ultimi due anni riguardo a Levshunov e sono convinti del suo potenziale.

“Penso che sia il pacchetto completo”, ha detto Davidson. “In attacco, può attaccare, può pattinare, è veloce, ha una buona taglia, è aggressivo, è un difensore fisico e pensiamo solo che ci siano più vantaggi in futuro. Quindi, il pacchetto più il restante potenziale di crescita è – è stato emozionante.” Molto interessante e abbiamo davvero pensato che ci avrebbe reso un’organizzazione molto migliore.

Levshunov è originario della Bielorussia ed è arrivato negli Stati Uniti in vista della stagione 2022-23. Ha giocato per i Green Bay Gamblers nella USHL nella sua prima stagione, poi ha continuato a giocare a hockey al college ed è stato un debuttante al Michigan State la scorsa stagione.

Mike Donegy, direttore dello scouting amatoriale dei Blackhawks, ritiene che Levshunov abbia il potenziale per crescere in modo significativo.

“Penso che sia piuttosto dietro la curva, anche se è un ragazzo grosso”, ha detto Doneghy. “Lo vedi avere braccia e gambe lunghe – semplicemente non si è allenato in Nord America. Ad agosto è andato nello stato del Michigan, quindi non ha nemmeno avuto una sessione di prove universitarie come fanno la maggior parte dei ragazzi. Penso solo che il suo il soffitto è alto.”

I Blackhawks hanno un’altra decisione importante davanti a loro: se chiedere a Levshunov di tornare nello Stato del Michigan per la sua seconda stagione o diventare professionista. I Blackhawks potrebbero ingaggiare Levshunov e assegnarlo ai Rockford IceHogs dell’AHL.

“Probabilmente parlerò con Dan Milstein (l’agente di Levshunov) e gli darò un’idea di quella che pensiamo sia la strada migliore, ma glielo faremo sentire prima”, ha detto Davidson riguardo a dove giocherà Levshunov la prossima stagione.

Indipendentemente da ciò che immaginano i Blackhawks, Levshunov aiuta anche a soddisfare la necessità di difensori destrimani all’interno dell’organizzazione. Al di fuori degli attuali difensori della NHL Seth Jones e Connor Murphy, i Blackhawks hanno solo una manciata di potenziali clienti destrimani. Anche Sam Renzel, che torna all’Università del Minnesota per la sua seconda stagione, è un destrimano.

(Foto: Michael Miller/ISI Images/Getty Images)