I caricabatterie rapidi Qi2 MagSafe di Anker sono scesi a nuovi prezzi bassi di tutti i tempi

Indipendentemente dal caricabatterie che acquisti, tutti e tre forniscono 15 watt di potenza all'iPhone 13, 14 e 15, ovvero due volte più velocemente dei loro predecessori basati su Qi. Tuttavia, il power bank MagGo da 6.600 mAh è dotato di un cavalletto pieghevole ed è più robusto del suo predecessore premium. Sfortunatamente è più pesante, quindi non puoi metterlo sul telefono mentre sei in movimento, ma è comunque abbastanza leggero da poterlo usare come supporto di ricarica portatile.

Se hai bisogno di caricabatterie all-in-one, la nuova stazione di ricarica wireless MagGo di Anker (pieghevole 3 in 1) e la stazione di ricarica magnetica MagGo 8 in 1 a forma di sfera di Anker sono opzioni migliori. Insieme ai telefoni, i primi possono anche alimentare Apple Watch e un paio di auricolari wireless. Nel frattempo, quest'ultima è una presa multipla molto utile che puoi utilizzare per alimentare otto dispositivi contemporaneamente. È dotato di tre prese CA e una coppia di porte USB-C e USB-A, così tu e il tuo smartphone potete alimentare qualsiasi cosa, dai laptop alle lampade.

Se stai cercando un ottimo tablet Android, eccoti qui Tavoletta GooglePixel In vendita a partire da $ 399 ($ ​​100 di sconto) a Amazzonia, Miglior acquistoE Obiettivo Per il modello base con una capacità di memoria di 128 GB. Questo corrisponde al suo prezzo più basso di tutti i tempi, mentre anche il modello da 256 GB è in vendita per un extra di $ 50.