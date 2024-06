I Celtics battono i Mavericks in Gara 5, conquistando il loro 18esimo titolo NBA

BOSTON – Dietro i 31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist di Jayson Tatum e i 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist dell’MVP delle Finali Jaylen Brown, i Boston Celtics hanno battuto i Dallas Mavericks 106-88 vincendo l’NBA 2024. Hanno vinto il 18esimo titolo NBA record nel 16esimo anniversario del loro 17esimo campionato nello stesso edificio.

In tal modo, i Celtics hanno superato i loro rivali di sempre, i Los Angeles Lakers, per il maggior numero di titoli nella storia della NBA.

Boston, reduce dalla peggiore partita della stagione e alla prima occasione di mettere fine alla serie di vittorie consecutive venerdì sera, lunedì ha risposto con una vittoria wire-to-wire. Le grandi prestazioni sia di Tatum che di Brown hanno permesso a Boston di chiudere la partita in anticipo, proprio come i Celtics hanno battuto i Lakers in Gara 6 al TD Garden nel 2008 per il loro campionato più recente.

Un secondo sussulto a metà campo di Baton Pritchard della serie ha permesso ai Celtics di costruire un vantaggio di 21 punti, mandando Boston all’intervallo con un comodo vantaggio e mandando in delirio il pubblico esaurito del TD Garden. Follia.

Il pubblico era emozionato prima della partita, in particolare Kristaps Porzingis, che ha saltato le partite 3 e 4 dopo aver subito una lacerazione del retinacolo mediale e una distorsione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra. 2 – Inizio a metà del primo quarto. Porzingis ha chiuso con soli 5 punti in 16 minuti, ma ha mandato Al Horford dalla panchina regalando minuti preziosi per Boston.

Non c’è dubbio I Celtics sono andati 16-3 durante la serie di playoff, secondi solo ai Warriors del 2017 per la migliore percentuale di vittorie in una singola stagione da tutti e quattro i round di playoff del 2003. WL Guerrieri 2017 .941 16-1 Celtici del 2024 .842 16-3 Pepite del 2023 .800 16-4 Speroni 2007 .800 16-4 READ Trump Hotel perde più di $ 70 milioni durante la presidenza Trump, i documenti mostrano

Kyrie Irving, nel frattempo, ha continuato a lottare a Boston, dopo aver ammesso domenica di avere difficoltà a giocare qui contro la sua ex squadra. Dopo aver giocato 13 su 37 nei Giochi 1 e 2, compreso 0 su 8 su 3, ha concluso con 15 punti al tiro 5 su 16 in Gara 5.

Brown si è guadagnato il premio MVP dopo aver segnato una media di 20,8 punti, 5,4 rimbalzi e 5 assist in cinque partite consecutive, difendendo costantemente la superstar dei Mavericks Luka Doncic.

“È un lavoro di squadra, e lo condivido con i miei fratelli e il mio complice, Jayson Tatum, che è stato con me per tutto il percorso, quindi lo condividiamo insieme”, ha detto Brown mentre riceveva il premio intitolato ai Celtics. . Il leggendario Phil Russell.

Con la vittoria, i Celtics finirono 16-3 nei playoff nel 2016-17, secondi solo ai Golden State Warriors 2016-17 (16-1), i primi quattro round al meglio dei sette playoff della NBA dal 2003. Smentendo le recenti delusioni dei playoff di Boston. I Celtics – fino alla vittoria in Gara 5 – avevano giocato più partite post-stagionali in un arco di otto stagioni senza vincere un titolo di qualsiasi altra squadra nella storia della NBA.

Quella serie include sei trasferte alle finali della Eastern Conference, inclusa la sconfitta in sette partite dello scorso anno contro i Miami Heat, diventando la quarta squadra a forzare una partita 7 dopo essere rimasta sotto 3-0. Dopo aver vinto due delle prime tre partite delle finali NBA del 2022 e aver preso un vantaggio di 4 punti nel quarto quarto, la sconfitta contro i Warriors è arrivata prima di guardare l’era di Stephen Curry celebrare il suo quarto titolo sul famoso parquet di Boston. .

Di conseguenza, il titolo è stato scelto per un raduno dei più grandi giocatori di Boston. Per Tatum e Brown, le 107 partite giocate insieme prima di vincere il titolo sono state il massimo giocato insieme prima di vincere il primo campionato nella storia della NBA. Al Horford, nel frattempo, ha giocato 186 partite di playoff prima del suo primo titolo, il numero massimo nella storia della NBA per un giocatore prima di vincere il suo primo titolo.

Nel frattempo, Tatum ha ottenuto il quinto maggior numero di punti nei playoff durante il suo primo campionato, dietro solo al defunto Jerry West, LeBron James, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

“Abbiamo sentito parlare dei Celtics tutto l’anno”, ha detto Brown dopo Gara 3. “Negli ultimi sei-otto mesi abbiamo sentito parlare delle varie carenze del passato

“Questa è una nuova squadra. Abbiamo imparato da quelle esperienze. In questi momenti, puoi vedere che abbiamo imparato da quello. Ci siamo fatti avanti e abbiamo trovato il modo di vincere.”

L’hanno trovato alla fine di un viaggio iniziato 11 anni fa questo mese al Barclays Center, quando i Brooklyn Nets fecero uno scambio di successo con Boston per acquisire Paul Pierce e Kevin Garnett per scelte al draft, due dei quali alla fine divennero i Browns. Tatum nei Draft NBA 2016 e 2017.

Scelti dall’editore 2 è correlato

Dopo il draft, Boston venne a patti con Butler che si dimetteva dall’università e assumeva Brad Stevens come capo allenatore della squadra, in sostituzione di Danny Ainge, che aveva assunto Stevens come presidente della squadra, per le successive otto stagioni. Attività di basket nel 2021.

All’epoca, Boston veniva da una stagione da .500 nel 2020-21 e aveva perso contro i Nets in cinque partite nel primo turno dei playoff. Da allora, Stevens ha ricostruito sistematicamente il roster attorno a Brown e Tatum attraverso gli scambi – riportando Horford quell’estate e Derrick White alla prossima scadenza commerciale – aiutando a portare Boston alle finali del 2022. Dopo la sconfitta contro gli Heat la scorsa primavera, Stevens ha rimescolato il roster, scambiando il favorito dei fan ed ex difensore Marcus Smart in un accordo per aggiungere Porzingis, quindi lottando per acquisire Jrue Holiday dopo che i Milwaukee Bucks lo hanno ceduto a Portland. Blazer da trail.

Holiday, che ha vinto un titolo con il Milwaukee nel 2021, ha avuto diverse grandi prestazioni durante questa corsa post-stagionale, inclusa Gara 2 delle finali, quando ha segnato 26 punti su 11 su 14 mentre il resto della squadra è rimasto freddo da 3. intervallo di punti. Porzingis ha mancato tutte le partite post-stagionali di Boston tranne sei. la notte

Stevens ha anche preso la coraggiosa decisione di promuovere Joe Mazzulla a capo allenatore dopo che Ime Udoka è stato sospeso e successivamente licenziato per aver violato le regole della squadra poco prima del ritiro. Mazzulla ha registrato un record di 121-43 nella stagione regolare negli ultimi due anni e lunedì è diventato l’allenatore più giovane a vincere un titolo NBA da quando Russell lo fece per Boston 55 anni fa.

I Celtics hanno controllato ampiamente le prime tre partite della serie prima che i Mavericks demolissero completamente Boston a Dallas venerdì, vincendo con 38 punti nella terza più grande sconfitta nella storia delle finali NBA. partita delle finali della Eastern Conference 2017.

Ma Boston ha risposto a quella prestazione con una delle sue prestazioni più complete della stagione in Gara 5 e, di conseguenza, ha stabilito un nuovo standard di vittorie nella storia della NBA.