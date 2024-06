I Celtics sconfiggono i Mavericks e vincono il loro 18esimo titolo NBA

BOSTON – I Boston Celtics hanno visto 16 anni di pressione accumulata nei playoff allentarsi in un momento glorioso. Nelle prime quattro partite delle finali NBA, i Celtics non sono riusciti a connettersi con il loro attacco da tre punti. I tiri aperti sono stati interrotti. I tiri contestati mancarono completamente il canestro. Ma poco prima dell’intervallo della partita 5 di lunedì contro i Dallas Mavericks, la guardia di riserva Payton Pritchard si è fermato da dietro il centro del campo e ha fischiato.

Pritchard ha avuto un impatto minimo nella serie, ad eccezione di un impatto simile nel secondo gioco. Quando ha raggiunto la sua preghiera finale, il pubblico del TD Garden si è alzato in attesa e poi ha urlato in approvazione. I Celtics, ormai certi che la notte e la stagione fossero loro, hanno sconfitto i Mavericks 106-88 per un 18esimo campionato record, rompendo il pareggio con i loro principali rivali Lakers. Il titolo è il primo di Boston dal 2008 dopo aver perso nelle finali nel 2010 e nel 2022. Jaylen Brown è stato nominato MVP delle finali, ricevendo sette degli 11 voti dei media per battere Jayson Tatum.

“Non riesco nemmeno ad esprimere a parole i miei sentimenti”, ha detto Brown. “Sono fortunato e grato. I miei compagni di squadra sono stati fantastici. Mi hanno lasciato guidare la palla su entrambe le estremità della palla, e siamo appena usciti e abbiamo dato spettacolo sul nostro terreno di casa”. [Finals MVP] Potrebbe essere andato a chiunque. Potrebbe essere andato a Jason. Non posso parlare abbastanza bene del suo altruismo e del suo atteggiamento. Lo abbiamo fatto insieme come squadra e questa è stata la cosa più importante.

La vittoria decisiva di Boston ha coronato una delle stagioni più dominanti degli ultimi anni. I Celtics sono andati 80-21 in totale – 64-18 nella stagione regolare e 16-3 nei playoff – e hanno vinto la Eastern Conference con 14 partite di vantaggio sulla testa di serie numero 2 dei New York Knicks. La straordinaria corsa post-stagionale dei Celtics, che includeva la vittoria degli Indiana Pacers nelle finali della Eastern Conference, è stata la corsa al titolo più veloce da quando i Golden State Warriors hanno perso 16-1 nel 2016-17. La sconfitta in Gara 4 contro i Mavericks venerdì è stata l’unica sconfitta dei Celtics nelle ultime 12 partite.

Per sbarazzarsi definitivamente di Luka Doncic e dei Dallas Mavericks, i Celtics sono ricorsi alla loro formula vincente di punteggio equilibrato, tiro forte dall’esterno e difesa attiva. Tatum si è sbarazzato della sua partenza lenta per prendere il controllo della partita nel quarto quarto, e ha concluso la partita segnando 31 punti, beneficiando di 11 assist e otto rimbalzi. Brown ha aggiunto 21 punti e Jrue Holiday ha aggiunto 15 punti.

“Gli ultimi sette anni sono stati sulle montagne russe, alti e bassi”, ha detto Tatum. “Ho dovuto ascoltare tutto quello che la gente diceva di me. Stasera ne è valsa la pena. Oh mio Dio. Ci siamo riuniti e abbiamo vinto il campionato. Abbiamo avuto lo stendardo numero 18 appeso sopra le nostre teste per così tanti anni. sappiamo che passeremo alla storia, non è ancora stato registrato.” “Sto ancora cercando di elaborare tutto, ma ce l’abbiamo fatta.”

Doncic ha concluso con un record di 28 punti – molti dei quali arrivati ​​dopo che i Celtics erano già in vantaggio – e la guardia dei Mavericks Kyrie Irving è stata nuovamente messa sotto controllo, finendo con 15 punti al tiro 5 su 16. Dallas non aveva un piano di riserva Si può contare su di loro poiché le guardie stellari hanno faticato presto, tirando solo 11 su 37 (29,7%) dalla profondità. READ La ginnastica dell'Oklahoma subisce un crollo clamoroso nelle semifinali della NCAA

“Sono rattristato per la nostra perdita”, ha detto Doncic, “sono orgoglioso di tutti coloro che sono scesi in campo, di tutti gli allenatori, di tutte le persone dietro di loro”. [the scenes]. Ovviamente non abbiamo vinto le finali, ma abbiamo avuto una stagione fantastica.

La schiacciata di Pritchard è stata il suo unico canestro della serata, ma ha dato a Boston un vantaggio di 67-46 all’intervallo, ha spinto Brown a definire il suo compagno di squadra una “leggenda” e ha portato l’allenatore dei Celtics Joe Mazzola a chiamarlo “uno dei giocatori”. Il miglior concorrente e una delle mie persone preferite al mondo.

I Celtics, che non sono mai stati in svantaggio, hanno aumentato il loro vantaggio a 26 punti nel terzo quarto prima di ottenere una vittoria su una squadra di Mavericks che non riusciva a eguagliare la loro energia. Tuttavia, il pubblico del TD Garden ha trascorso gran parte del primo tempo a gestire la propria ansia collettiva: Tatum, che ha sbagliato i suoi primi quattro tiri, ha suscitato forti applausi e sollievo quando ha terminato un drive through contact e si è battuto il petto con entrambe le mani a metà del secondo tempo. . un quarto. Dopo un periodo di siccità in apertura del quarto quarto, i Browns hanno trovato pezzi di Kristaps Porzingis, tornato dopo aver saltato due partite per un infortunio alla caviglia, per segnare una schiacciata fragorosa che ha rimesso in piedi l’edificio.

Sia Tatum che Brown hanno sentito i canti “MVP” mentre Boston dava gli ultimi ritocchi alla sua vittoria. Mentre l’allenatore dei Mavericks Jason Kidd tirava il titolare nei minuti finali, Irving offriva abbracci di congratulazioni a Tatum, Brown, ai suoi ex compagni di squadra dei Celtics e allo staff tecnico di Boston. Una volta che Mazzola ha svuotato il suo posto con meno di due minuti da giocare, Tatum ha tenuto la testa incredulo prima di abbracciare Brown. Secchi di coriandoli verdi scorrevano dalle travi dopo l’ultima campana, e Tatum sollevò in aria il suo giovane figlio, Deuce, per festeggiare.

Nel vivace spogliatoio post partita, il proprietario dei Celtics Wick Groesbeck ha fumato un sigaro, i membri dello staff tecnico hanno spruzzato champagne e i giocatori hanno posato a turno per le foto con il trofeo Larry O’Brien e la cintura verde del campionato. C’erano quattro parole scritte sulla lavagna, sotto un cartello che diceva “Ogni possesso conta”: “Volo di mezzogiorno per Miami”. I festeggiamenti proseguiranno a South Beach.

Nonostante i loro risultati sgargianti e il loro ottimo piazzamento, i Celtics non sono mai stati così amati come le squadre superstar del passato. C’erano alcune spiegazioni ovvie: mancava un’icona senza tempo come Michael Jordan, Shaquille O’Neal o Stephen Curry. Hanno beneficiato delle assenze post-stagionali per infortuni di Jimmy Butler di Miami, Donovan Mitchell di Cleveland e Tyrese Haliburton dell’Indiana. Hanno trascorso gran parte di questa stagione cercando di sfuggire all’ombra proiettata dalle precedenti delusioni nei playoff. READ Aggiornamenti dei punteggi della lega regionale di baseball NCAA di Tennessee vs Indiana

Indipendentemente dalla competizione, Boston è tornata come una squadra migliore, più profonda, più concentrata e disciplinata rispetto al gruppo che si era portato in vantaggio per 2-1 nelle finali del 2022 contro i Warriors ed era caduto in un pareggio per 3-0 nelle finali della Eastern Conference del 2023. contro i Miami Heat.

Grazie agli innesti fuori stagione di Porzingis e Holiday, il presidente dei Celtics Brad Stevens ha messo insieme la migliore collezione di talenti della NBA e Mazzola ha supervisionato una squadra completa, piena di giocatori completi, che ha iniziato 11-2 e non si è mai guardata indietro. Boston finì primo in attacco e secondo in difesa nella stagione regolare, poi finì quarto in attacco e terzo in difesa nei playoff. Sfidando la loro duratura reputazione di giocatori che perdono vantaggio e disavventure a fine partita, i Celtics sono andati 21-12 nelle partite della stagione regolare che arrivavano a cinque punti negli ultimi cinque minuti e 6-0 in partite simili durante i playoff.

“Negli ultimi due anni, abbiamo avuto alcune dure sconfitte in casa nei playoff”, ha detto Tatum. “Abbiamo perso il campionato NBA in casa davanti ai nostri tifosi di casa. Abbiamo avuto la possibilità di battere Miami qualche anno fa e l’abbiamo persa. Per ottenere la vittoria più grande che puoi avere davanti ai tuoi tifosi di casa, mi sentivo come se fosse così. era davvero importante andare là fuori e fare tutto il possibile per assicurarci di vincere.” Con questa partita.

Mazzola, gravemente infortunato, ha convinto Tatum e Brown a prendersi più cura della palla e a fidarsi della sua filosofia offensiva, che si basava fortemente sulla tripla. Sorprendentemente, otto diversi giocatori dei Celtics hanno realizzato almeno 100 triple in questa stagione.

In difesa, la versatilità dei Celtics è stata il loro biglietto da visita. Hanno usato uno schema di sostituzione aggressivo per rendere la vita difficile alle stelle perimetrali avversarie come Doncic e Irving. L’arrivo di Porzingis ha contribuito a rafforzare la difesa interna e la protezione del cerchio, allontanando chilometri dal 38enne centro Al Horford, che ha vinto il suo primo campionato alla sua 17esima stagione.

“Non puoi avere una filosofia o uno stile di gioco se non hai un gruppo di giocatori disposti a parteciparvi e ad essere disciplinati”, ha detto Mazzola. “Questo gruppo di giocatori ne ha passate tante in campionato. Sanno cosa serve. È stata una gioia vedere i ragazzi crescere come squadra durante tutto l’anno ma anche lavorare per raggiungere questo obiettivo. C’è un gruppo di ragazzi nello spogliatoio che hanno deciso di voler vincere il primo giorno, merito loro.

Il tanto atteso campionato di Boston ha finalmente completato un arco narrativo iniziato con lo scambio del 2013 da parte dell’allora presidente dei Celtics Danny Ainge di Kevin Garnett e Paul Pierce con i Brooklyn Nets per una serie di giocatori di ruolo, future scelte al primo turno e scambi di scelte al draft. Separandosi da due dei volti della squadra del titolo del 2008, Boston è riuscita ad assicurarsi le scelte al draft che ha utilizzato per acquisire i volti della squadra del titolo di quest’anno: Brown nel 2016 e Tatum nel 2017.

La chiusura del cerchio è stata possibile solo dopo alcuni momenti dolorosi e innumerevoli rinnovamenti. Boston assunse Stevens della Butler University per dirigere gli sforzi di ricostruzione e vinse solo 25 partite nella sua prima stagione. I Celtics risalirono gradualmente la classifica, ma passarono attraverso innumerevoli stelle – Isaiah Thomas, Irving, Kemba Walker e Gordon Hayward, tra loro – mentre Tatum e Brown maturavano. READ Dopo aver rifiutato una riduzione dello stipendio, il futuro di DeMarcus Lawrence con i Dallas Cowboys sembra essere in dubbio

Brown ha ricordato una vacanza in Spagna nel 2017 quando ha ricevuto una telefonata alle 4 del mattino da Ainge.

“Non chiedermi perché mi sono svegliato”, ha detto. “Danny mi ha chiesto: ‘Cosa pensi di Jayson Tatum?’ Ricordo di aver giocato con lui in un campo Top 100. Era il mio compagno di stanza [Kevin Durant’s] Campo d’élite. Abbiamo giocato nella stessa squadra in tante partite diverse [high school games]. All’Under Armour All-American Game eravamo di nuovo compagni di stanza. Ho avuto molte esperienze con lui. C’era molto rispetto. Ho detto: penso che sia un’ottima scelta. Da lì in poi abbiamo continuato a vincere.”

Mentre i volti noti andavano e venivano intorno a loro, è emerso un centrocampo di Tatum e Brown: Boston era abbastanza bravo per fare lunghe corse ai playoff ma non abbastanza grande per vincere tutto. I Celtics hanno raggiunto le finali della Eastern Conference in sei delle ultime otto stagioni, ma sono arrivati ​​alle finali solo una volta prima di quest’anno e sono crollati nella partita di campionato contro Curry, Draymond Green e Klay Thompson.

Colpire ripetutamente un muro ha portato all’uscita di Ainge e alla promozione di Stevens da allenatore a presidente nel 2021. Quando il successore di Stevens, Ime Udoka, è stato licenziato nel 2023 dopo una relazione inappropriata con un collega, Boston si è rivolta al 35enne vecchio. Mazzola, allontanato dall’allenatore in Serie A solo pochi anni fa.

Mentre il personale cambiava e intorno a loro si svolgevano drammi fuori dal campo, Tatum e Brown sbocciarono come giocatori NBA e i Celtics resistettero alle chiamate di sciogliere il duo di stelle. In una serie di scambi di successo, Stevens ha acquisito Horford, Derrick White, Porzingis e Holiday per costruire una squadra di due uomini esperti attorno ai suoi attaccanti a due stelle e prepararsi alla vendetta dopo l’umiliante sconfitta di fine stagione contro gli Heat lo scorso anno in Gara 7 di le finali est.

“Abbiamo imparato da tutti i nostri errori”, ha detto Brown. “Tutte le avversità che abbiamo affrontato ci hanno reso più forti e più resistenti. Durante tutta la stagione lo si vede. Abbiamo fatto ogni sacrificio. Abbiamo giocato su entrambi i lati della palla ad alto livello. Non abbiamo saltato un passo. Tutti i momenti in cui abbiamo fallito, quando sentivamo di aver deluso la città, loro ci hanno deluso.” Avete qualcosa da dire.”

I Celtics hanno sicuramente incanalato quei ricordi dolorosi in otto mesi di sconfitte, cancellando ogni dubbio sul fatto che siano la migliore squadra del campionato in questa stagione.