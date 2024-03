I Colts piazzano l'etichetta di franchigia sul ricevitore Michael Pittman Jr.

INDIANAPOLIS – Martedì i Colts hanno assegnato il loro tag di franchigia al ricevitore largo Michael Pittman Jr., che ha stabilito i massimi della carriera con 109 ricezioni per 1.152 yard la scorsa stagione.

I rappresentanti dei Colts e Pittman avevano negoziato una proroga a lungo termine nei giorni scorsi e stavano cercando di raggiungere un accordo prima della scadenza di martedì per taggare i giocatori, ma andava e veniva senza un nuovo contratto.

“Amiamo tutto di lui e vogliamo che sia un Colt”, ha detto martedì mattina l'allenatore Shane Steichen.

Il tag di franchising, del valore di 21,8 milioni di dollari per i wide receiver per la stagione 2024, consentirà a entrambe le parti di continuare a lavorare per un accordo a lungo termine. Il tag limita in modo significativo la capacità di Bettman di acquistarsi come free agent quando l'anno NFL 2024 inizierà la prossima settimana.

Questa è la prima volta che i Colts utilizzano il tag franchising dal 2013, quando lo usarono sullo scommettitore Pat McAfee.

I tag di franchising non esclusivi consentono ai giocatori di avviare trattative con altre squadre, ma la squadra originale del giocatore si riserva il diritto di eguagliare qualsiasi offerta concorrente o ha diritto a due scelte al primo turno se il giocatore si unisce a una nuova squadra.

Pittman, che ebbe un quarterback diverso in ciascuna delle sue quattro stagioni a Indianapolis, fu uno dei ricevitori più esperti nella storia dei Colts, con solo altri cinque: Marvin Harrison, Reggie Wayne, TY Helton, Dallas Clark e Bill Brooks. – Ottenere più passaggi dei 336 di Pittman.

È stato di gran lunga il miglior bersaglio di tiro dei Colts la scorsa stagione con il 28,2%, che si è classificato 11° nella NFL. Anche le sue 208 ricezioni dal 2022 si collocano al quinto posto nella NFL in quell'arco di tempo.

Pittman, che compirà 27 anni a ottobre, ha saltato la partita della settimana 16 dopo essere stato sottoposto al protocollo per commozione cerebrale a seguito di un infortunio della settimana 15 alla sicurezza dei Pittsburgh Steelers Damontae Kazee, che è stato espulso e poi sospeso per le ultime tre partite della stagione. Pittman è stato cancellato dal protocollo il venerdì successivo, ma ha avuto una ricaduta dei sintomi il giorno dopo dopo essere arrivato ad Atlanta per una partita contro i Falcons ed è tornato al protocollo.

Con un'altezza di 6 piedi e 4 e un peso di 223 libbre, Pittman fornisce un grande obiettivo per il suo quarterback ed è un bloccante volontario, e talvolta distruttivo, nel gioco di corsa. Ha parlato a lungo dell'imminente ritorno della scelta del primo turno del 2023 Anthony Richardson nella formazione dei Colts e dell'impatto che la presenza di un giovane quarterback potrebbe avere sul gioco di passaggio di una squadra.