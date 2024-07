I creatori affermano che Hello Kitty non è un gatto, nonostante i baffi, le orecchie e il nome

Il gatto è fuori dal sacco.

In occasione del cinquantesimo anniversario di Hello Kitty, i fan sono rimasti scioccati nell’apprendere che il loro amato personaggio ispirato ai gatti non è affatto un gatto.

“Hello Kitty non è un gatto”, Jill Cook, Il direttore dello sviluppo del business al dettaglio di Sanrio, creatori del popolare cartone animato, ha dichiarato: Oggi“In realtà è una bambina.”

In realtà, è una bambina – “pesa tre mele” e alta cinque mele – cresciuta nella periferia di Londra con la sorella gemella Mimi, i suoi genitori e persino il suo gatto domestico.

Nonostante il suo nome e il suo aspetto, Hello Kitty insiste di non essere affatto un gatto. Immagini Getty

Ma i fan del personaggio molto popolare non sono convinti di questo fatto, mentre alcuni sono sconcertati dal fatto che Hello Kitty risieda nel Regno Unito.

“Ha le orecchie da gatto e i baffi?” ha scritto un utente sconvolto tic toc.

“Se ha orecchie come orecchie di gatto e baffi come gatti, probabilmente è solo una ragazzina”, ha scherzato un altro.

“Quindi ha i baffi e le orecchie e si chiama ‘Kitty’, ma in realtà è umana? Cosa ha commentato uno spettatore sconcertato”.

“È britannica?!” Qualcun altro ha detto.

“Hello Kitty non è un gatto, è in realtà una ragazzina”, ha detto al Today show Jill Cook, direttore dello sviluppo del business al dettaglio presso Sanrio, il produttore del popolare cartone animato. NBC

Hello Kitty è stata fondata nel 1974 e festeggia quest’anno il suo cinquantesimo anniversario. Sanrio

Secondo l’antropologa e autrice Christine R. Yano, “i giapponesi e le donne giapponesi erano interessati alla Gran Bretagna” al momento del concepimento di Hello Kitty, aveva detto in precedenza Los Angeles Times.

“Hanno adorato l’idea della Gran Bretagna. Rappresentava l’ideale dell’infanzia, come uno steccato bianco. Quindi, la biografia è stata creata appositamente per soddisfare i gusti dell’epoca”, ha spiegato, aggiungendo che Hello Kitty è in realtà un ” piccola ragazza.”

Nel 2014, in occasione del 40° anniversario del cartone animato, Sanrio ha corretto Yano “con molta fermezza” distinguendo tra l’identità di Hello Kitty da bambina e le sue caratteristiche di gatto.

“È un’amica, ma non è un gatto”, ha detto Yano. “Nessun gatto è mai stato raffigurato mentre cammina a quattro zampe. Cammina e si siede come una creatura bipede, tuttavia ha un gatto domestico, chiamato Charmy Kitty.”

Per celebrare l’anniversario, una serie di pop-up e attività sono spuntati in tutti gli Stati Uniti. Rosemary Mosteller – stock.adobe.com

“Non è mai stata fotografata mentre camminava a quattro zampe”, ha detto Yano. “Cammina e si siede come una creatura bipede, tuttavia ha un gatto domestico, chiamato Charmy Kitty.” Immagini Getty per Cost Plus World

Mezzo secolo dopo la creazione di Hello Kitty, lanciata nel 1974, in tutto il paese sono sorte numerose celebrazioni per celebrare quest’anno, da Un negozio pop-up presso il flagship store Nordstrom a New York City Per l’esclusivo gusto del gelato Van Leeuwen, Delizioso gelato al cioccolato bianco e lamponiè disponibile solo per un giorno in occasione della Giornata Nazionale del Gelato, che cade il 21 luglio.

“Ambasciatrice di amicizia e gentilezza negli ultimi 50 anni, Hello Kitty ha toccato così tante persone in tutto il mondo e vogliamo “condividere il nostro apprezzamento per i suoi fan offrendo esperienze indimenticabili ispirate a Hello Kitty – sia nella vita reale che digitale – tutto l’anno.” lungo.”