I dati sull’inflazione cinese sono stati inferiori alle aspettative, con un aumento dello 0,2% a giugno

L’indice dei prezzi alla produzione, che misura i prezzi di fabbrica, è sceso dello 0,8% rispetto a un anno fa, in linea con le aspettative.

Il rischio di deflazione in Cina non si è dissipato, poiché la domanda interna rimane debole.

A giugno i prezzi della carne di maiale sono aumentati del 18,1% rispetto a un anno fa, mentre i prezzi della carne bovina sono diminuiti del 13,4%. I prezzi del turismo sono aumentati del 3,7% su base annua a giugno, in calo dello 0,8% rispetto a maggio.

“Il rischio di deflazione non è diminuito in Cina. La domanda interna resta debole”, spiega in una nota Qiu Zhang, presidente e capo economista di Pinpoint Asset Management.