I Detroit Tigers sono in una corsa epica per vincere 11-9 (10) sui Dodgers

Nel quinto inning di sabato, la doppia stella dei Los Angeles Dodgers Shuhei Otani Ha segnato il 200esimo successo della sua carriera in MLB. Il successo del momento clou ha portato i Dodgers davanti ai Detroit Tigers nel tabellone dei punteggi.

Ci è voluto un po’, ma i Tigers hanno guadagnato un po’ di magia dei fuoricampo riprendendosi con cinque punti inaspettati nel nono inning per pareggiare il punteggio, evidenziato da un fuoricampo cruciale del debuttante Colt Keith che ha pareggiato la partita.

I Tigers hanno poi battuto i Dodgers 11–9 in 10 inning nella seconda partita di tre partite della serie al Comerica Park, dove la squadra ha giocato davanti a 40.196 tifosi. Gio Urshela ha segnato un fuoricampo con due successi sul lanciatore destro Johan Ramirez per completare la vittoria in rimonta.

“Non so come commentare correttamente questa partita, a parte la straordinaria sensazione che ho provato quando ho visto i giocatori felici dentro. Che grande ritorno”, ha detto l’allenatore della squadra AJ Hinch.

I Tigers (46-50), vincitori di nove delle ultime 12 partite, hanno ancora una partita fino alla pausa All-Star.

L’epico nono inning è iniziato con tre valide consecutive del lanciatore destro Ricky Vanasco: un bunt singolo di Wencell Perez, un bunt singolo di Justin Henry Malloy e un doppio di Matt Vierling. Una doppietta di Vierling ha segnato due punti e ha ridotto il deficit dei Tigers a 9–6.

Riley Green è uscito dal campo e Jake Rogers è uscito, mettendo a terra i Tigers fino all’inning finale. Ma Carson Kelly ha mantenuto in vita i Tigers con un singolo lanciatore destrorso Evan Phillips, portando il punteggio sul 9–7.

Poi, Keith, un 22enne che gioca alla sua 85esima partita in carriera nella MLB, ha sferrato un duro colpo da Phillips sull’esterno destro per una serie di due eliminati. Il suo nono successo stagionale è stato sufficiente per pareggiare il punteggio sul 9-9.

Keith ha segnato cinque gol nelle ultime 10 partite.

“È uno dei momenti più belli finora. Ovviamente giocare contro i Dodgers aveva giocatori da miliardi di dollari, e siamo stati in grado di batterli grazie ai ragazzi qui. È stato divertente”, ha detto Keith.

I Tigers hanno segnato i primi due punti su una doppietta di Keith nel secondo inning contro il lanciatore mancino Justin Wrobleski. Keith ha concluso la partita con tre punti su quattro con quattro RBI, un successo e un successo.

Ma Keith non si è fermato qui. Nel decimo inning, ha segnato una straordinaria doppietta (con l’esterno centrale Zach McKinstry) per riempire le basi, completando il drive dopo che Will Feist ha usato il suo slider per far sì che Freddie Freeman ricevesse una palla a terra.

“Non potevo credere che Zach fosse arrivato a quel ballo”, ha detto Keith. “Subito prima dell’inizio della partita, ha detto: ‘Se la palla è sua, andrò in seconda base’. Gli ho detto che l’avrei fatto. È andata molto bene. Le basi erano piene e sono riuscito a ottenere quel raddoppio giocare ed uscire segnando, è stato uno dei momenti più belli che abbia mai avuto.” L’ho vissuto finora.”

Nel decimo inning, i Tigers fecero avanzare il loro free agent dalla seconda base alla terza base su un bunt sacrificale di Perez, e sebbene Urshela avesse bisogno solo di una palla al volo profonda, attraversò la recinzione nel campo centrale a sinistra per un fuoricampo.

Colpisce una palla potente da centro campo di Ramirez.

“Incredibile”, ha detto Urshela. “Abbiamo combattuto tutta la partita oggi. Siamo arrivati ​​al nono inning con cinque punti di vantaggio, il che è stato fantastico. Tutta la squadra ha fatto qualcosa per vincere quella partita. I Colts sono stati fantastici”.

Realizzazione di Shohei Otani

C’era un gran numero di fan dei Dodgers presenti per il secondo giorno consecutivo.

Di conseguenza, ci sono stati molti applausi dopo che Otani ha distrutto una palla di cambio di ordine medio del lanciatore destro Kidder Montero per segnare un fuoricampo da solista nel quinto inning, portando il punteggio sul 3-2.

“Mi toglierò il cappello davanti a lui, ma non mi è piaciuto il gol”, ha detto Hinch.

Montero, 24 anni, ha concesso cinque run su sette valide e quattro walk con quattro strikeout in cinque inning, lanciando 92 palloni. Ha un’ERA di 5,47 in cinque partite nella sua carriera in MLB e rimarrà nella formazione titolare dopo la pausa All-Star.

“Stavo solo cercando di dare il 100%. Lo dico in ogni gara. So che non è stata la mia migliore gara di sempre, ma volevo competere al meglio delle mie capacità in questo momento,” ha detto Montero in spagnolo attraverso il team traduttore Carlos Guillén.

Ohtani ha anche portato i Dodgers avanti 1-0 nel primo inning quando ha segnato dalla terza base dopo aver aperto la partita con una tripla nell’area destra del campo dopo la palla di cambio di Montero al centro.

Dopo Montero, i Dodgers hanno segnato un punto contro il lanciatore mancino Joey Wentz, due contro il lanciatore destro Alex Faedo e un fuoricampo contro il lanciatore mancino Andrew Chafin.

Otani ha segnato per la terza e ultima volta all’ottavo inning, estendendo il vantaggio dei Dodgers a 9–4, grazie al bunt sacrificale di Freeman. Prima di attraversare casa base, ha camminato cinque tiri, ha rubato la seconda base ed è passato alla terza base grazie al singolo di Teoscar Hernandez. Ha concluso la partita con un solo doppio colpo alla fine della sessione.

Otani ha segnato 29 gol e 23 palle recuperate in 93 partite.

“Mi sento come se stesse battendo in tre posti diversi nell’ordine perché arriva in ogni round, mi sento così”, ha detto Hinch. “È un giocatore speciale e lo sta facendo sotto i riflettori più grandi in questo posto. È incredibile.”

Il risultato di Ryan Velade

Un momento memorabile si è verificato nel quinto inning, quando Ryan Velade ha segnato il primo fuoricampo della sua carriera in MLB. Ha toccato una palla tagliente di Wrobleski nella parte inferiore della zona del battitore per un fuoricampo in solitaria di 389 piedi verso il campo centrale sinistro.

Il suo primo fuoricampo è arrivato alla sua nona partita della MLB.

“Non l’ho sentito davvero. È solo uno di quei successi. È stato un successo che capita una volta nella vita. Non riesco davvero a spiegarlo. È stato pazzesco. Ho aspettato quel momento per un sacco di tempo.” molto tempo”, ha detto Velade.

Il battitore successivo, Andy Ibañez, ha lanciato una palla scivolata al centro del campo per un fuoricampo in solitaria verso il campo sinistro. Grazie a questo fuoricampo, Ibáñez ha continuato il suo successo contro i lanciatori mancini.

I doppi consecutivi hanno ridotto il deficit a 5–4 per i Tigers dopo cinque inning, ma i Dodgers hanno risposto con quattro punti nei tre inning successivi contro i tre battitori di rilievo.

