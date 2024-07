I Dodgers assegnano l’incarico a James Paxton

15:40:I Dodgers annunciarono ufficialmente la scelta di Ryan e la designazione di Paxton per l’incarico.

14:42: I Dodgers scelgono un veterano mancino James Paxton per il compito, Rapporti Robert Murray di FanSided. La squadra non ha ancora annunciato ufficialmente il trasferimento.

Paxton, 35 anni, ha firmato con i Dodgers un complesso contratto di un anno che gli frutta un bonus alla firma di 3 milioni di dollari, uno stipendio di 4 milioni di dollari, un bonus di 2 milioni di dollari per essersi unito alla formazione del giorno di apertura e una serie di bonus del valore di 600.000 e 1 milione di dollari. Vengono sbloccati periodicamente in base al numero di partite iniziate. Paxton ha giocato 18 partite da titolare in questa stagione, l’ultimo traguardo di cui ha bisogno per ottenere il massimo dal suo contratto. Riceverà tutti i 13 milioni di dollari possibili nell’accordo, ma sembra anche probabile che finirà la stagione con un altro club, in un modo o nell’altro.

Questa mossa sarà una sorpresa per alcuni. Paxton ha una forte ERA di 4,43 e, nonostante una lunga lista di infortuni negli ultimi anni, è stato il miglior lanciatore dei Dodgers. È equivalente a Tyler Glasnow E Gavin Pietra Per quanto riguarda la squadra, è in testa con 18 partenze ma si trova ben al di sotto di entrambi i destri in termini di inning totali lanciati, con una media inferiore a cinque frame per partenza.

Il numero medio di punti guadagnati da Paxton smentisce anche alcuni numeri meno incoraggianti. Il suo tasso di strikeout del 16,4% è di circa sei punti percentuali inferiore alla media del campionato del 22,3%, mentre il tasso di camminata del 12,3% di Paxton è ben al di sotto della media dell’8,2%. Ha beneficiato di una media di .267 sulle palle in gioco, che ha rappresentato il punteggio più basso della sua carriera, nonostante abbia ceduto una velocità di uscita media di 90,8 mph, la più alta della sua carriera, e un tasso di colpi duri del 43,3%, che ha rappresentato il il secondo peggior punteggio durante la sua permanenza nella big league. Paxton è stata colpita particolarmente duramente ultimamente; Risalente al 5 giugno, ha una media di 6,03 punti guadagnati in 37 inning e 1/3 (otto partenze). Se estendiamo quest’ultimo punto a metà maggio, scopriamo che Paxton ha registrato un’ERA di 5,82 nelle sue ultime 11 partite, il tutto con una media inferiore a 4 2/3 frame a partita.

I Dodgers sono pronti ad accogliere sia Glasnow che… Clayton Kershaw Glasnow è tornato alla formazione titolare questa settimana. Glasnow è fuori dal 9 luglio per un infortunio alla parte bassa della schiena e finirà per trascorrere un minimo di 15 giorni nella lista degli infortunati. Kershaw non ha ancora giocato in questa stagione mentre era in riabilitazione dopo un intervento chirurgico alla spalla subito lo scorso novembre. Questo duo di veterani si unirà Gavin Pietra, Landon Nack E Justin Wrobleski come opzioni principali per l’allenatore Dave Roberts, anche se si dice che anche i Dodgers stiano promuovendo il loro giocatore più promettente. fiume Ryan Ryan e Kershaw dei Dodgers avrebbero bisogno ciascuno di 40 battitori, e sembra che il contratto di Paxton con i Dodgers creerà uno di questi due posti vacanti.

A parte Kershaw e Glasnow, i Dodgers sperano di ottenere Walker Buehler E Yoshinobu Yamamoto Tornerà dalla lista degli infortunati il ​​mese prossimo. Giocatore destrorso Bobby Miller Doveva essere scelto come opzione in mezzo ad alcune difficoltà in corso, ma offre alla squadra un’altra opzione per la rotazione. E, naturalmente, si dice che un lanciatore titolare sia una delle massime priorità dei Dodgers in vista della scadenza commerciale della prossima settimana. Sarebbe sorprendente se il presidente delle operazioni di baseball Andrew Friedman non aumentasse in qualche modo la sua rotazione.

Per quanto riguarda Paxton, verrà rilasciato o ceduto entro la prossima settimana. Il veterano mancino ha tempo di servizio più che sufficiente per rifiutare un incarico definitivo e mantenere il suo intero stipendio, quindi è improbabile che i Dodgers proverebbero a separarsi da lui. È facile vedere una squadra in cerca di aiuto per la rotazione mostrare un certo interesse, ma allo stesso tempo sarebbe difficile per qualsiasi club rinunciare a molto in uno scambio, date le recenti difficoltà di Paxton, il suo stipendio relativamente alto e il fatto che una volta rilasciato, non sarà disponibile per nulla in più dal minimo del campionato.