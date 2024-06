I Dodgers hanno posizionato Yoshinobu Yamamoto sull’IL con la tensione dei tricipiti

LOS ANGELES – Il destro dei Dodgers Yoshinobu Yamamoto è stato inserito nell’elenco degli infortunati da 15 giorni prima della partita di domenica contro i Kansas City Royals con tensione al muscolo tricipite del braccio.

Yamamoto, 25 anni, domenica sarà sottoposto a test per determinare la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero, ha detto il manager Dave Roberts.

“È un ragazzo dal quale stiamo ancora cercando di imparare molto e apprezziamo il fatto che il momento più importante della stagione debba ancora arrivare”, ha detto Roberts. “La sua salute è della massima importanza. Quindi, assumere un atteggiamento proattivo e inserirlo nell’IL sembra la cosa più intelligente.”

Scelti dall’editore

Yamamoto, che ha giocato il suo primo anno nelle major dopo aver lasciato il suo nativo Giappone e firmato un contratto record di 12 anni da 325 milioni di dollari, è 6-2 con un’ERA di 2,92.

Yamamoto ha lasciato la sconfitta di sabato contro Kansas City dopo due inning. Dopo la partita, tramite un interprete, ha detto che il suo inizio programmato per giovedì precedente contro il Texas era stato rinviato a causa di difficoltà.

Ha anche detto che la tensione era scomparsa per gran parte del sabato, ma ha iniziato a sentirla di nuovo durante il riscaldamento prima della partita.

Yamamoto lanciò una palla da due colpi in sette inning ai New York Yankees il 7 giugno. Ha lanciato 106 tiri, segnando la quarta volta consecutiva in cui ha lanciato più di 100 tiri.

Roberts ha detto di essere a conoscenza del conteggio dei tiri di Yamamoto, ma ha anche notato che Yamamoto era abituato a lanciare 120 o più tiri quando lanciava in Giappone.

Con Bobby Miller di nuovo nella rotazione per la partita di mercoledì in Colorado, i Dodgers avranno ancora uno staff di lancio di cinque uomini. Anche Clayton Kershaw inizierà la sua prima riabilitazione questa settimana.

La rotazione di Los Angeles è entrata nella partita di domenica con il settimo ERA più basso nelle major a 3,49.

I Dodgers hanno anche posizionato il destro Michael Grove sull’IL con uno stiramento intercostale destro. I destrimani JP Feyereisen e Michael Petersen sono stati convocati da Triple-A Oklahoma City. Per fare spazio a Petersen nel roster di 40 uomini, il destro Joe Kelly è stato spostato nell’IL di 60 giorni.