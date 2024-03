I Ducks scambiano Adam Henrique e Sam Carrick con gli Oilers per la scelta al primo turno, e altro ancora

Scritto da Chris Johnston, Daniel Nugent-Bowman ed Eric Stevens

Gli Edmonton Oilers hanno acquisito gli attaccanti Adam Henrique e Sam Carrick dagli Anaheim Ducks in uno scambio a tre che includeva i Tampa Bay Lightning, è stato annunciato mercoledì.

Alla fine, gli Oilers hanno aggiunto Henrique e Carrick, con i Ducks che hanno ricevuto la scelta del primo round di Edmonton del 2024 e una scelta condizionale del quinto round nel 2025 (diventerebbe la scelta del quarto round di Edmonton del 2025 se gli Oilers vincessero la Coppa in questa stagione), mentre i Lightning ricevono la scelta del quarto round di Edmonton nel 2025 per il 2026 (sarebbe la scelta del quarto round di Edmonton per il 2025 se gli Oilers non vincono la Coppa in questa stagione) per trattenere una parte dello stipendio di Henriques.

IL #NHLDucks Avrebbero ottenuto le scelte al draft nell'accordo inviando Adam Henrique e Sam Carrick a Edmonton. – Chris Johnston (@reporterchris) 6 marzo 2024

Scelta al terzo turno dei New Jersey Devils nel 2008, Henrique ha giocato parte di otto stagioni nel New Jersey prima di essere ceduto ai Ducks durante la stagione 2017-18. In oltre 890 partite di stagione regolare della NHL, il 34enne centro ha segnato 257 gol e 521 punti.

Carrick, scelto al quinto round dei Toronto Maple Leafs nel 2010, ha diviso il suo tempo tra AHL e NHL durante i suoi 12 anni di carriera professionale.

Henrique è un attaccante versatile che può giocare come centrocampista, partecipare ai giochi di potere e tirare i calci di rigore quando necessario. Il 32enne Carrick, che ha un tetto massimo di $ 850.000, ha anche un killer penalità e può essere considerato affidabile nel circolo dell'ingaggio.

Gli Oilers hanno cinque vittorie consecutive e sono al secondo posto nella Pacific Division. I Ducks sono settimi nella Pacific Division.

Quello che gli Oilers ottengono da Henrique, Carrick

Gli Oilers volevano più abilità e dimensioni offensive al numero 6. Hanno selezionato entrambe le caselle in uno scambio con gli Anaheim Ducks.

Henrique può giocare sia al centro che all'ala, fornendo molta flessibilità al roster per l'allenatore Kris Knoblauch. Potrebbe pattinare accanto a Leon Draisaitl o Ryan Nugent-Hopkins sulla seconda linea o al centro della terza o quarta linea in un ruolo di profondità.

Carrick, un compagno di squadra minore di hockey dell'ala degli Oilers Zach Hyman, fornirà più dimensioni e resistenza alla quarta linea di Edmonton.

Carrick e Henrique si classificano primo e secondo tra gli attaccanti dei Ducks in breve tempo sul ghiaccio, quindi saranno opzioni anche per l'uccisione di rigore. Entrambi i giocatori sono in attesa di free agent senza restrizioni. — Daniel Nugent-Bowman, scrittore dello staff di Oilers

Come se la sono cavata i Ducks con il loro ritorno?

Con prezzi da mediocri a piuttosto deludenti per attaccanti utili e di qualità negli ultimi giorni, la scelta del primo turno 2024 degli Anaheim Ducks per due agenti liberi senza restrizioni che probabilmente non hanno firmato nuovamente e, soprattutto nel caso di Henrique, si qualifica come una vittoria per il direttore generale Pat Verbeek.

Ora, questa scelta non sarebbe alta data la posizione degli Edmonton Oilers in classifica e il potenziale piazzamento, ma dà ad Anaheim la seconda scelta assoluta nel primo round di quest'anno per scegliere un'altra scelta tra i primi tre dopo aver preso Leo Karlsson con il numero 1. 2 scelta l'anno scorso. Una scelta in più per il 2025 non farebbe male, soprattutto con Verbeek che riceverà un'ulteriore scelta al terzo turno l'anno prossimo da Toronto per Ilya Lyubochkin.

Henrique era il primo posto rimasto nell'imminente mercato dei free agent senza restrizioni, e Verbeek ha approfittato della forte stagione del 34enne (18 gol, 42 punti, più 3 teste di serie per una squadra di divisione inferiore) per ottenere un buon prezzo da La squadra a tutto tondo degli Oilers, che cerca di vincere la Stanley Cup. Lui e Carrick erano molto rispettati nella stanza dei Ducks, ma i due non erano parte integrante del loro futuro.

Per aiutare a completare la formazione per la partita casalinga di mercoledì contro l'Ottawa, i Ducks hanno chiamato gli attaccanti Pavol Regenda e Glen Godin dei San Diego Gulls dell'American Hockey League. — Eric Stevens, scrittore dello staff della NHL

(Foto di Adam Henrique e Sam Carrick nel marzo 2022: Sean M. Haffey/Getty Images)