La biancheria intima ha affermato. foto : Da Software / Kotaku

Dicono che la necessità generi innovazione. a anello anticoA volte sembra questa necessità Thomas il carro armato mod o Qualunque sia la brutalità in corso in questo video. Scorso anello antico L’innovazione coinvolge i giocatori che equipaggiano la biancheria intima dell’NPC che è stata apparentemente tagliata dal gioco.

Sì, sarà uno di quegli articoli. Allacciare le cinture di sicurezza.

La biancheria intima è un set di armature Il letto di morte di Smallsche indossa a quanto pare FiLa signora che abbraccia i giocatori depotenziamento della saluteSecondo porti come GamesRadar + E il a coste. Alcuni potrebbero vedere questo debuff come un affare, ma cos’è un segno di affetto fisico se non un debuff persistente? Se ti stai chiedendo come puoi anche decorare le parti inferiori sporche con biancheria intima Fia a malapena lì, sai che per scopi scientifici e statistici, non puoi. Almeno non attraverso il normale gameplay.

Pensa che il letto di morte di Smalls sia stato tagliato anello anticoUna dichiarazione ufficiale a causa della sua natura instabile. codardi. I giocatori hanno scoperto la biancheria intima di Fia solo dopo aver utilizzato una strana azione cam gratuita. Questa rivelazione un po’ perversa ha permesso ai giocatori di abbinare la biancheria intima di Fia all’armatura del letto di morte come alcuni online CSI: Miami Indagine. Tuttavia, a differenza di lei abito da letto di morteLa sua biancheria intima non è una ricompensa per aver completato uno dei suoi compiti. Se sei infastidito dalla biancheria intima di Fia, dovrai spazzare via i tuoi valori fondamentali (in più di un modo) e usare i cheat code per vestirli.

Grazie alle persone dentro Attacco del tifosoE il Sappiamo come “completare” il programma Fia set di armature. I giocatori hanno equipaggiato Deathbed Smalls durante la configurazione anello antico Non connesso con cheat engine installato sul proprio PC. Da lì, tutto ciò che dovevano fare era inserire il numero dell’oggetto Deathbed Smalls, 1930300, e voilà. La biancheria intima ha affermato.

Ecco le statistiche di Death Smalls, quindi avrai una scusa pronta quando i tuoi genitori o amici saranno stati in bicicletta per tutta la vita come Captain VIA Underpants.

negazione del danno

Fisico: 1.5

Taglio: 1,5

perforare: 1,5

Magia: 6.8

Fuoco: 6.5

Fulmine: 6.8

Santo: 72

resistori

Immunità: 24

Durata: 7

Focus: 7

Vitalità: 66

Equilibrio: 1

Vedo che stai scorrendo fino al suo valore di vendita. Smettila.