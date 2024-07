I fisici offrono un metodo per il rilevamento meccanico dei singoli decadimenti nucleari

Lo studente laureato Jiaxiang Wang lavora sulla trappola ottica utilizzata in questo lavoro. Copyright: Laboratorio Yale Wright.



Negli ultimi anni, fisici e ingegneri hanno sviluppato strumenti sempre più sofisticati per studiare le particelle e le interazioni tra loro con elevata precisione. Questi strumenti, che includono rilevatori di particelle, sensori e accelerometri, possono aiutare i ricercatori a studiare i processi fisici in modo più dettagliato, il che potrebbe contribuire a nuove interessanti scoperte.

I ricercatori dell’Università di Yale hanno recentemente presentato un nuovo modo per rilevare meccanicamente il decadimento nucleare singolo, il processo mediante il quale un nucleo atomico instabile perde energia emettendo radiazioni. L’approccio proposto, descritto in carta In Lettere di revisione del materialeè sensibile a tutte le particelle emesse durante il decadimento, comprese le particelle neutre, che sono difficili o impossibili da rilevare con i metodi attuali.

“Il nostro gruppo ha sviluppato sensori di forza e accelerometri sensibili su scala micron utilizzando particelle intrappolate otticamente nel vuoto”, ha detto a Phys.org David C. Moore, coautore dell’articolo. “Recentemente, la sensibilità di questi sistemi è aumentata così buono che ci siamo resi conto che “Possiamo rilevare le forze imposte da una singola particella fondamentale, come la particella alfa emessa nel decadimento nucleare”.

L’obiettivo principale della recente ricerca di Moore e colleghi era quello di sviluppare nuove tecniche per rilevare il decadimento nucleare utilizzando le forze impartite dalle singole particelle fondamentali. Tali tecniche consentirebbero infine di rilevare particelle che non trasportano una carica elettrica (cioè particelle neutre), che sarebbero particolarmente difficili da rilevare utilizzando rilevatori convenzionali.

Una microsfera intrappolata otticamente si ritrae quando fuoriesce una particella alfa che fuoriesce da un singolo nucleo in decomposizione al suo interno. Copyright: Laboratorio Yale Wright.



“Il nostro approccio è quello di monitorare il movimento di una singola particella delle dimensioni di una polvere, in cui sono impiantati nuclei radioattivi”, ha spiegato Moore. “Se solo un nucleo di una particella di polvere decade, possiamo rilevarlo osservando un cambiamento nella carica elettrica della particella mentre le particelle cariche come le particelle alfa o beta sfuggono.” “.

Nei loro esperimenti iniziali, il team ha dimostrato che il loro metodo può rilevare i singoli decadimenti nucleari. In particolare, i ricercatori sono stati anche in grado di osservare l’intera particella rimbalzare su una scala fine di decine di nanometri, misurando attentamente la posizione della palla nella loro configurazione dalla luce laser che si diffonde da essa.

“Il nostro approccio ci consente di rilevare i decadimenti individuali che si verificano all’interno delle particelle anche se si verificano molto raramente, ad esempio solo una volta al giorno”, ha affermato Moore. “Questo potrebbe permetterci di studiare particelle delle dimensioni di polvere rilevanti per il controllo e la non proliferazione delle armi nucleari e per rilevare i decadimenti individuali degli isotopi.

Questo lavoro potrebbe presto aprire interessanti prospettive per la ricerca sulla fisica delle particelle. È possibile, ad esempio, che il suo promettente metodo di rilevamento possa essere utilizzato nella ricerca di materia oscura e particelle esotiche, oppure possa portare a progressi nello studio dei processi nucleari e delle particelle neutre che sfuggono ai rilevatori convenzionali.

“Nel nostro lavoro futuro miriamo a estendere le stesse tecniche a nanoparticelle più piccole”, ha aggiunto Moore, “Questo ci consentirà di rilevare la quantità di moto di un singolo neutrino che fuoriesce dalla palla. I neutrini interagiscono così debolmente che altrimenti non sarebbero stati rilevati , ma questa nuova tecnica “potrebbe fornire nuovi strumenti per studiare queste particelle sfuggenti”.

