I giganti celebrano la vita di Willie Mays con una cerimonia costellata di stelle: NBC Sports Bay Area e California

SAN FRANCISCO – I posti hanno iniziato a riempirsi poco dopo le 15 di lunedì. Decine di file erano disposte dietro e intorno al campo dell’Oracle Stadium, e sotto il sole splendente sedevano membri della Hall of Fame, dirigenti dei New York Giants, ex allenatori, ex giocatori, membri dei media, sindaci e persino il presidente del club.

Tre ore dopo, al tramonto, tutti i presenti erano protetti dall’ombra. Ma il campo centrale rimase al sole, e il numero 24, in seconda base, rimase brillantemente illuminato. Barry Bonds ha guardato il numero 24 e il campo esterno dove una volta giocava e ha riassunto una celebrazione commovente.

“Grazie, Willie”, disse, soffocando. “Grazie.”

Tre settimane dopo la morte di Willie Mays, una grande folla si radunò all’Oracle Park per commemorare la sua vita. È stata una vera festa ricca di storie emozionanti ma anche di tanti aneddoti divertenti. È stato un addio appropriato per un uomo che ha giocato e vissuto con un’enorme gioia.

L’evento ha attirato circa 4.500 fan all’Oracle Park e non è stata una sorpresa che la più grande star della storia della squadra fosse presente insieme a forse il più grande gruppo di star che lo stadio abbia mai visto.

L’ex presidente Bill Clinton è entrato nella cerimonia poco prima dell’inizio della cerimonia e si è seduto tra Larry Bear e Willie Brown, uno dei tre ex sindaci di San Francisco che hanno partecipato alla cerimonia. Clinton è stato un ospite a sorpresa, presentato da John Miller come amico di Mays.

Clinton ricorda quanto amava i St. Louis Cardinals da bambino in Arkansas, ma la sua vera passione era ascoltare le partite dei Nationals alla radio, ed è così che ha potuto ascoltare “The Catch”. Più tardi, dopo aver lasciato la Casa Bianca, fece amicizia con Mays e spesso giocò a golf con lui.

“Willie Mays mi ha dato l’opportunità di realizzare cosa significa la vera grandezza”, ha detto Clinton. “È una strana combinazione di intelligenza, dedizione, volontà di vincere e umiltà di base nel credere che lo sforzo sia il premio, un dono che lascia a tutti noi e che spero che tutti noi possiamo condividere e apprezzare”.

Clinton ha detto che Hank Aaron una volta gli disse che Mays era il miglior giocatore che avesse mai visto, e quello era l’argomento di quasi ogni discorso. Nessuno ha giocato come Mays, che ha lasciato un’eredità ben oltre i suoi numeri nella Hall of Fame.

L’ex compagno di squadra di Maes, Felipe Alou, ha spiegato come le sue abilità fossero le più grandi che avesse visto in 68 anni come giocatore, allenatore e manager. Un altro compagno di squadra, Joe Amalfitano, ha detto che avrebbe voluto vedere Mays giocare all’Oracle Park.

“Forse lo stadio situato al centro destra, con la sua posizione in mezzo al campo, avrebbe potuto chiamarsi Death Valley”, ha detto.

Il commissario Rob Manfred e l’Hall of Famer Joe Torre rappresentavano la Major League Baseball, mentre i New York Giants erano rappresentati da dozzine di ex giocatori, tra cui Buster Posey, Hunter Pence, Sergio Romo e Javier Lopez recentemente in pensione. Reggie Jackson, Dennis Eckersley, Dave Stewart e Rickey Henderson erano tra le ex stelle della Major League Baseball che hanno partecipato, insieme alle famiglie dei membri della Hall of Fame dei New York Giants Orlando Cepeda, Willie McCovey e Gaylord Perry.

Il programma si è concluso con un discorso di Michael Mays, il figlio di Willie, che ha ringraziato il pubblico, ha detto una preghiera e ha parlato con passione del lavoro svolto da suo padre nella comunità, soprattutto con i bambini.

“So che la maggior parte di voi è venuta qui per dire addio e porre fine alla propria relazione, ma io non vengo qui spesso”, ha detto Michael Mays. “La sua presenza si sente ovunque e mi sento onorato che l’amore continui a fluire verso di lui. “

