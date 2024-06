I giocatori del DLC Elden Ring sollevano lamentele sui set Long Boss

Anello Al-Din Si è ritrovata di nuovo al centro A Discorso enorme sulla difficoltà dei videogiochi E ne sono già annoiato. Non solo continuiamo ad avere la stessa conversazione, ma spesso ne abbiamo la sensazione errore Anche la conversazione. Tuttavia, c’è un difetto in quest’ultima uscita che mi incuriosisce mentre approfondisce FromSoftware Filosofia sulle battaglie contro i bosse come si trova ciascuno di loro L’ombra di Erdtree L’espansione sembra avere infinite combinazioni.

La spada ad anello più ricercata ha una lunga storia

Per essere chiari, questa non è una nuova affermazione audace su FromSoft o… Anello Al-Din. Una rapida ricerca rivela molte lamentele su questo approccio, ad es Questo post di Reddit è di 2 anni fa Lamentarsi della lunghezza dei gruppi nemici al primo avvio del gioco. Ma è recentemente tornato dopo il rilascio del 21 giugno L’ombra di Erdtreel’espansione significativamente più difficile che aggiunge a Sistema di livellamento completamente nuovo E anche A Un gruppo di leader Ciò spinge la società contro il muro.

Spoiler per alcuni L’ombra di ErdtreeTieni traccia dei combattimenti contro i boss.

Per alcuni, L’ombra di ErdtreeGli estenuanti incontri con i boss di FromSoft hanno tratto molta ispirazione da quelle che considerano le peggiori tendenze di game design di FromSoft. Continuano ad apparire post – su Reddit o X (ex Twitter) – a riguardo La lunghezza delle catene di attacco Ciò che i boss scatenano contro i giocatori e il periodo relativamente breve a loro disposizione per reagire. Che lo siano Maestro della spada Unzi, Azzeccato Lui stesso, o Relana, è arrivato qui con l’infinito assalto di FromSoft.

Le frustrazioni hanno innescato almeno qualche discussione su come questi capi si inseriscono nell’attività di FromSoft, e ora molti perdono momenti più semplici. Un post confronta Anello Al-DinModelli di attacco altamente complessi per Spiriti maligni’ Combattimenti più sistematici Sekiro: Le ombre muoiono due volte, che secondo loro almeno ti metteva su un piano di parità con i nemici per la maggior parte del tempo. Rispetto a, Anello Al-Din (E quindi, L’ombra di Erdtree) sembra schiacciante. Ora esiste un intero genere di post che prendono in giro i nemici che attaccano i giocatori senza sosta Anello Al-Din E la differenza negli incontri con i boss di FromSoft nel corso degli anni.

Non tutti sono convinti che questi combattimenti siano più duri del solito o che ci sia qualcosa di sbagliato nelle combo lunghe. Reddit uno Non pensa che questo sia il “cattivo disegno” del presidente, Sostenendo che può piacere o no, ma non esiste un modo unico per leggere la situazione. Un altro post su X (ex Twitter) in risposta all’illustrazione che ho citato in precedenza afferma che “praticamente ogni combattimento Anello Al-Din “È progettato per frustrare i giocatori che si aspettano di avere un senso intuitivo del ritmo di combattimento” e alla fine ho trovato che imparare fosse altrettanto soddisfacente quanto [FromSoft’s] Altri giochi.”

E, naturalmente, c’è la filosofia collaudata che la maggior parte dei giocatori ha interiorizzato in un modo o nell’altro. Cioè, queste battaglie contro i boss dovrebbero essere difficili e sfidarti in modi così straordinari che è molto meglio batterli.

Io stesso Odio avere a che fare con gruppi lunghie un sacco di cose che ho visto in lui L’ombra di Erdtree È roba da incubi. Potrei aver abbandonato tutti i miei punti abilità nello sviluppo della destrezza per la mia Zanna del Segugio, ma personalmente non sono così bravo e sto solo invecchiando. Non posso piangere per schivare e saltare alcune tecniche solo per trovare una finestra di una frazione di secondo per lanciare un attacco come facevo prima, e probabilmente non dovrebbe sembrare così in quasi tutti gli incontri!

Ma adoro la sensazione soprannaturale che provo Fare Supera queste cose e, in generale, ci sono sistemi implementati in questi giochi, che si tratti di Scadutree Blessings, o di armature e incantesimi che potenziano i danni, o anche solo di evocazioni, che lo rendono più semplice. Questi giochi sono difficili quanto li crei, non sei una vittima!

Poi c’è la questione di un netto cambiamento nella filosofia di FromSoft nel corso degli anni. Poiché FromSoft ha ripetuto la sua formula nel corso degli anni, ogni titolo successivo è stato significativamente diverso da quello successivo, e la storia qui è la stessa. Anime oscure 2 Ha alienato i fan del primo gioco. Sangue Si è appoggiato alla velocità e all’aggressività che sono volate in faccia a tutti Anime serie e Cicerone Ha annullato la maggior parte delle abitudini incoraggiate in massa dai giochi FromSoft. Anello Al-Din È, come il resto del leggendario catalogo di FromSoft, un sapore distinto del gioco, anche se gioca con convenzioni ed estetiche simili. Anche se può essere stancante affrontare avversari così potenti e diversificati, il che è giusto considerando Dei letterali Spesso incontrate: le aspettative stabilite giocando ai precedenti titoli FromSoft non dovrebbero informare o dominare la comprensione di ciò che… Anello Al-Din Lo è sempre stato e lo sarà sempre.