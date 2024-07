I giocatori della WNBA posano per la moda prima dell’All-Star Game di sabato a Phoenix

La moda WNBA ha acquisito uno slancio significativo alcuni anni fa, grazie ai trend setter d’avanguardia Aja Wilson , Casey Plum E Skyler Diggins Smith È un grande cambiamento rispetto alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, quando giocatori e allenatori indossavano quasi esclusivamente abiti da lavoro tradizionali, spesso in linea con il gusto maschile (i giocatori NBA maschi stavano attraversando una crisi di moda in quel periodo, secondo Nazione SB).

Ora, nei tunnel della WNBA – il termine sportivo per indicare gli ingressi allo stadio nei giorni delle partite – look chic ispirati all’abbigliamento maschile si mescolano con pantaloncini ultracorti, tacchi a spillo e cappotti di pelle.

La promessa di nuove sponsorizzazioni per gli atleti e un maggiore interesse per la National Women’s Basketball League in generale, hanno spinto Christopher Ruff a creare Il campionato WNBA è rilevante Account sui social media. Ruff è un fan della WNBA da quando ha visto la giocatrice dei Los Angeles Sparks Lisa Leslie due decenni fa e nel 2021 Ha iniziato a pensare a come attirare più tifosi nel campionato.