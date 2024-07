I giorni della Terra aumenteranno a un ritmo senza precedenti con lo scioglimento dei ghiacci polari: ScienceAlert

È noto che il tempo è essenziale quando si parla di crisi climatica.

Lo scioglimento delle calotte polari sta causando un rallentamento della rotazione del nostro pianeta, provocando un allungamento delle giornate a un ritmo “senza precedenti”, ha dimostrato uno studio pubblicato lunedì.

Articolo pubblicato in Atti dell’Accademia Nazionale delle ScienzeLo studio ha dimostrato che l’acqua che scorre dalla Groenlandia e dall’Antartide porta ad un aumento della massa attorno all’equatore, ha detto all’AFP il coautore Surendra Adhikari del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

“È come quando una pattinatrice esegue una rotazione, dove prima tiene le braccia vicino al corpo e poi le estende”, ha aggiunto il coautore Benedikt Soja del Politecnico federale di Zurigo.

“La rotazione inizialmente veloce diventa più lenta perché le masse si allontanano dall’asse di rotazione, aumentando l’inerzia fisica.”

Generalmente si pensa che la Terra sia una sfera, ma è più accurato chiamarla uno “sferoide oblato” un po’ rigonfio attorno all’equatore, un po’ come un satsuma.

Inoltre, la loro forma cambia costantemente, dagli effetti delle maree quotidiane che colpiscono gli oceani e la crosta, agli effetti a lungo termine causati dalla deriva delle placche tettoniche e agli spostamenti improvvisi e violenti causati da terremoti e vulcani.

Il documento di ricerca si basava su tecniche di osservazione come l’interferometria di base molto lunga, in cui gli scienziati possono misurare la differenza nel tempo impiegato dai segnali radio dallo spazio per raggiungere diversi punti sulla Terra, e usarla per dedurre differenze nell’orientamento del pianeta e nella lunghezza del pianeta. il giorno.

Ha anche utilizzato il Global Positioning System, che misura la rotazione della Terra in modo molto accurato, fino a circa un centesimo di millesimo di secondo, e ha anche esaminato antiche registrazioni di eclissi risalenti a migliaia di anni fa.

Implicazioni per i viaggi nello spazio

Se la Terra ruotasse più lentamente, la durata del giorno aumenterebbe di pochi millisecondi rispetto alla misurazione standard di 86.400 secondi.

La ragione più significativa del rallentamento in questo momento è l’attrazione gravitazionale della Luna, che sta attirando gli oceani in un processo chiamato “attrito delle maree” che ha causato un graduale rallentamento di 2,40 millisecondi al secolo nel corso di milioni di anni.

Ma il nuovo studio è giunto a una conclusione sorprendente: se gli esseri umani continuano a emettere gas serra a ritmi elevati, l’effetto serra sarà maggiore dell’effetto della gravità lunare entro la fine del 21° secolo, ha detto Adhikari.

Tra il 1900 e oggi, il clima ha aumentato la durata dei giorni di circa 0,8 millisecondi – nel peggiore scenario possibile per emissioni elevate, il clima da solo sarebbe responsabile di un aumento della durata dei giorni di circa 2,2 millisecondi entro il 2100, rispetto allo stesso linea di base.

Questo potrebbe non sembrare un grosso problema, e certamente non è qualcosa che gli esseri umani possano comprendere.

Ma “ci sono sicuramente molti impatti sullo spazio e sulla navigazione terrestre”, ha detto Adhikari.

Conoscere l’esatto orientamento della Terra in ogni dato momento è fondamentale quando si cerca di comunicare con veicoli spaziali, come le sonde Voyager che ora si trovano al di fuori del nostro sistema solare, poiché anche una leggera deviazione di un centimetro può finire per essere distorta di chilometri dalla momento in cui arriva a destinazione.

