I Knicks acquisiscono Mikal Bridges dai Nets con un accordo straordinario nella NBA

Mikal Bridges ha attraversato il ponte per completare la Nova Gang, dando inizio all’incessante ricerca del campionato da parte dei Knicks.

Leon Rose ha portato via Bridges da Brooklyn martedì sera sacrificando finalmente le sue scelte e andando all-in con una squadra che ora include quattro membri delle squadre del campionato di Villanova.

Lo scambio fu una sorpresa per diverse ragioni, in particolare perché i Brooklyn Nets, che avevano vissuto all’ombra della popolarità del loro rivale, erano visti in tutta la lega come molto riluttanti ad aiutare i Knicks nella loro ricerca del campionato.

Ma la crescita di Sean Marks aveva toccato il fondo dopo i suoi fallimenti con Kyrie Irving e Kevin Durant.

Il giocatore dei Brooklyn Nets Mikal Bridges reagisce davanti alla panchina dei Knicks. Robert Sabo per il New York Post

Bridges è diventato il miglior giocatore della squadra per impostazione predefinita, ma la scorsa stagione ha dimostrato di non essere abbastanza bravo per portare la fiaccola nella formazione.

La selezione di Bridges di Brooklyn: quattro scelte non protette al primo turno (2025, 2027, 2029, 2031), una scelta protetta al primo turno nel 2025 che è stata reindirizzata dai Bucks, uno scambio di una scelta non protetta nel 2028 e una scelta al secondo turno nel 2025 – era enorme considerando i suoi difetti.

I Knicks hanno riservato le loro scelte – 24° e 25° assoluto – per il draft di mercoledì.

I Knicks erano rimasti seduti sulle loro scelte per anni aspettando l’occasione giusta, e se ne andarono due anni prima che lo scambio di Donovan Mitchell fosse completato.

Ora credono di aver finalmente trovato l’obiettivo giusto grazie alla versatilità a doppio senso di Bridges, alla sua durabilità, alla sua affinità con il cuore del roster, e dopo che il 27enne ha annunciato di preferire i Knicks.

Bridges ha un accordo favorevole alla squadra per due anni e circa 48 milioni di dollari rimanenti.

Da Rose, che è stato cauto durante tutto il suo mandato, lo scambio è un messaggio che seguirà dopo i viaggi consecutivi alle semifinali della Conference.

Bojan Bogdanovic, che recentemente ha subito un intervento chirurgico al piede e al polso, è stato ingaggiato dai Knicks per eguagliare lo stipendio.

In altre parole, non hanno rinunciato a un solo giocatore che avrebbe dovuto costituire una parte importante della rotazione.

Bridges non ha bisogno di essere il numero 1 dei Knicks, che hanno due All-Stars – Jalen Brunson e Julius Randle – oltre a un forte cast di supporto che ha contribuito a portare la squadra di Tom Thibodeau al secondo miglior record dell’Est.

L’attaccante dei Brooklyn Nets Mikal Bridges (1) dopo una tripletta durante la seconda metà quando i Brooklyn Nets giocano contro i Memphis Grizzlies lunedì 4 marzo 2024 al Barclays Center di Brooklyn, New York. Robert Sabo per il New York Post

È anche chiaro che Bridges vorrebbe unirsi ai suoi amici del college ai Knicks.

Josh Hart ha persino trasformato la gelosia di Bridges in un meme la scorsa stagione mentre guardava il trio Nova – Brunson, Hart e Donte DiVincenzo – vincere al MSG con molta attenzione e clamore.

L’arrivo dell’esterno arriva anche mentre sorgono altre grandi domande sul roster dei Knicks.

OG Anunoby e Isaiah Hartenstein sono diventati entrambi free agent senza restrizioni quest’estate.

I Knicks potrebbero fare al massimo per firmare nuovamente Anunoby, ma sono limitati a un’offerta quadriennale da 72,5 milioni di dollari per Hartenstein.

Mikal Bridges è un altro prodotto di Villanova che si unisce ai Knicks. Jason Szenes/New York Post

Supponendo che Anunoby ritorni, Bridges probabilmente sostituirà DiVincenzo nella formazione titolare. I giocatori coinvolti sembrano emozionati.

Dopo che l’accordo è trapelato martedì, Hart ha twittato: “Ewww @mikal_bridges Finalmente ho raggiunto il mio record!!!!! e “YO WE F-KIN LIT”.

Bronson ha mantenuto le cose semplici con un tweet “Oh mio Dio”.

“Questo è pazzesco”, ha aggiunto Bridges.

All’inizio di questa stagione, Bridges è stato ospite del podcast di Brunson e Hart, “The Roommate Show”, e Hart ha indirizzato la conversazione sull’immensa popolarità dei Knicks rispetto ai Nets.

Jalen Brunson sarà ora compagno di squadra ai Knicks con Mikal Bridges. Robert Sabo per il New York Post

“Non importa quanto siano grandi i Nets, questa è una città dei Knicks”, ha detto Hart. “Ero a Los Angeles. Non importa quanto siano bravi i Clippers, Los Angeles sarà sempre come i Lakers.

Bridges per lo più annuiva, sembrando turbato dalla realtà della folla generazionale di New York. Hart ha poi detto che “devono essere emozioni forti” a Brooklyn data la dinamica dei tifosi, e ha chiesto se Bridges avesse guardato dall’altra parte del fiume per giocare.

Era l’occasione per Bridges di dichiarare definitivamente la sua lealtà ai Nets e difendere i loro tifosi, e invece ha scherzato sul guardare Brooklyn dall’altra parte del fiume perché vive a Manhattan.

Seguì un silenzio imbarazzante e, mesi dopo, uno scambio con i Knicks fu completato.