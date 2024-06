I Lakers scelgono Brony James nel draft NBA, abbinandolo a LeBron James

New York-Los Angeles Lakers Broney James è stato selezionato con la 55a scelta nel draft NBA giovedì, un passo importante verso il sogno di lunga data della stella dei Lakers LeBron James di collaborare con il figlio maggiore nella NBA. Il 19enne James, che ha trascorso una stagione alla University of Southern California ed è stato selezionato al secondo turno del draft, ha completato una straordinaria rimonta dopo un improvviso infarto subito durante l’allenamento con i Trojan nel luglio 2023. Dopo l’incidente, la famiglia di James ha annunciato che sarebbe tornato al basket dopo essersi consultato con diversi medici, e ha fatto il suo debutto all’USC a dicembre.

Il draft inaugurale di due giorni della NBA è fissato per il primo round mercoledì al Barclays Center di Brooklyn e il secondo round giovedì agli ESPN Studios di Manhattan. La famiglia James si è recata a New York City per la settimana del draft, ma Bronnie James non ha partecipato alle cerimonie di draft e non era disponibile per le interviste ai media. Circondato da amici e familiari in un piccolo raduno, James soffocò le lacrime e indossò un cappello dei Lakers Sua madre, Savannah James, glielo presentò.

Dopo la sua selezione, James Ha condiviso una breve reazione su Instagram: “Oltre che beato.”

L’agente di James, il CEO di Clutch Sports Rich Paul, aveva “un piano e un luogo” per far arrivare il suo cliente ai Lakers, ha detto il commentatore di ESPN Bob Myers alla bozza della trasmissione di giovedì.

“Rich Paul chiama le squadre [and saying] Non prendete Brony James”, ha detto Myers all’inizio del secondo round. “[Paul] Se lo prendi, andrà in Australia. READ Elenco ristretto dei candidati dell'allenatore capo vichinghi, intervista impostata ad Harbaugh

LeBron James, 39 anni, spera da tempo di diventare la versione basket di Ken Griffey Sr. e Ken Griffey Jr., che hanno giocato insieme nel 1990 e nel 1991 con i Seattle Mariners della MLB. LeBron James è la presenza costante di suo figlio alla USC. Sport agonistici delle scuole superiori e dell’AAU negli ultimi anni.

“Non c’è sentimento [f—ing] “Il mondo è migliore che allevare i miei ragazzi per farli diventare uomini.” LeBron James ha scritto mercoledì Con una foto su Instagram di lui che gioca a basket con i figli Brony e Bryce, 17 anni. “Mi emoziono pensando al tuo viaggio finora! Grazie per avermi permesso di essere tuo padre e di far parte della tua bussola attraverso le prove e le tribolazioni della vita!”

Dopo la stesura, LeBron James ha condiviso un annuncio Nike su Instagram Conteneva lo slogan di suo figlio: “La pressione non è mai una domanda… la passione è sempre la risposta”.

Se LeBron e Brony James scendessero in campo per i Lakers, sarebbero la prima coppia padre-figlio nella storia della NBA a farlo.

“Quando penso ai Los Angeles Lakers, penso a una franchigia in cui la storia del basket si svolge e ha luogo”, ha detto giovedì il direttore generale dei Lakers Rob Belinka in una conferenza stampa a Los Angeles. “Mai nella storia della NBA un padre e un figlio hanno condiviso un campo da basket NBA. Sembra qualcosa di magico.

Belinka ha detto che James ha fatto un “fantastico” allenamento pre-draft per i Lakers e che si sono conosciuti durante un pranzo di un’ora presso la struttura della squadra.

“Brony, prima di tutto, ha un carattere elevato”, ha detto Belinka. “In secondo luogo, è un giovane che lavora incredibilmente duramente. Queste sono le qualità che cerchiamo nello sviluppo dei giocatori e che si aggiungono al nucleo del nostro sviluppo. … Non è qualcuno che ha preso scorciatoie o si aspettava o meritava opportunità nel basket. Ha lavorato per tutto quello che ha ottenuto, incluso essere stato selezionato oggi. [pick] 55” READ 40 La migliore specchio led bagno del 2022 - Non acquistare una specchio led bagno finché non leggi QUESTO!

Brony James, che per primo ha guadagnato l’attenzione nazionale come matricola alla Sierra Canyon School a nord di Los Angeles, è sbocciato in una recluta a quattro stelle e nel 2023 McDonald’s All-American.

Alla USC, James è stato uno degli atleti NIL (Nome, Immagine e Aspetto) più guadagnati grazie alla sua popolarità e all’enorme seguito sui social media. In campo, la guardia alta 1,80 ha segnato una media di 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist in 25 partite e ha trascorso gran parte della stagione partendo dalla panchina. James ha mostrato la sua abilità come difensore perimetrale, ma non è stato utilizzato come trequartista principale e ha tirato solo con il 26,7% da tre punti.

Dopo che i Trojans hanno ottenuto un deludente 15-18 e non sono riusciti a raggiungere il torneo NCAA, l’allenatore Andy Enfield è partito per la Southern Methodist University e James è entrato nel portale dei trasferimenti della NCAA, dichiarandosi per il draft NBA. In seguito ha scelto di rimanere nel draft e ha partecipato al gruppo di scouting della NBA a Chicago.

“Ho avuto un anno con alcuni alti e bassi, ma tutto ha contribuito alla mia crescita come persona, studente e atleta”, ha detto James su Instagram ad aprile quando ha annunciato la sua partenza dalla USC. “Ho deciso di entrare nel draft NBA mantenendo la mia idoneità al college e entrerò anche nel portale trasferimenti NCAA. Grazie alla USC per questo fantastico anno da matricola e grazie sempre alla mia famiglia, ai miei amici, ai medici, ai preparatori atletici e ai fan per il loro supporto.”

Il contratto di LeBron James con i Lakers include un’opzione giocatore da 54,1 milioni di dollari per tutta la stagione 2024-25, e ha tempo fino a sabato per decidere se esercitarla. Secondo quanto riferito, il veterano di 21 anni sta cercando un’estensione pluriennale con i Lakers, che hanno assunto il co-conduttore del podcast di James JJ Redick come loro allenatore questo mese. READ Elezioni sudafricane: l’ANC perde la maggioranza trentennale