I lavoratori del parco Disneyland votano se consentire un potenziale sciopero

I lavoratori della Disney nel sud della California hanno votato a stragrande maggioranza per consentire uno sciopero mentre i loro sindacati chiedono aumenti salariali e altre misure, sostenendo che molti lavoratori soffrono di insicurezza alimentare e abitativa. Disney Rising Workers – un gruppo di quattro sindacati che insieme rappresentano 14.000 lavoratori a Disneyland, negli hotel Disney e nelle vicine attrazioni Disney California Adventure e Downtown Disney – ha dichiarato in una nota: dichiarazione La coalizione ha annunciato venerdì che il 99% dei membri della coalizione che hanno votato erano a favore dello sciopero. La coalizione non ha rivelato il numero dei membri che hanno partecipato al voto.

“Facciamo di Disneyland un luogo per vacanze in famiglia, compleanni e celebrazioni. Guadagniamo dai parchi a tema e dalla magia che trovi in ​​tutto il resort. Ma invece di premiare il nostro duro lavoro e la nostra dedizione, Disney intimidisce, sorveglia e punisce illegalmente membri, il che danneggia le nostre negoziazioni e la nostra capacità di ottenere il contratto che meritiamo”, ha affermato venerdì il comitato negoziale in una dichiarazione. “Il voto schiacciante per autorizzare uno sciopero ingiusto invia un messaggio chiaro all’azienda: siamo più forti insieme e non saremo divisi da tattiche intimidatorie”.

La decisione non significa necessariamente che i lavoratori, conosciuti come membri del cast, scioperano, ma dà ai leader sindacali il potere di farlo se non viene raggiunto un nuovo contratto con la Disney. I sindacati sperano che il voto aumenti la pressione sull’azienda dopo una manifestazione all’inizio di questa settimana all’ingresso del resort, dove i membri del sindacato avevano cartelli con slogan come “Topolino vuole una paga giusta!”

Il sindacato incontrerà nuovamente l'azienda lunedì e martedì, ha detto il sindacato Disney Workers, aggiungendo che "uno sciopero è sempre l'ultima risorsa".

“Apprezziamo profondamente il ruolo importante che i nostri membri del cast svolgono nel creare esperienze indimenticabili per i nostri ospiti”, ha affermato Disneyland in una nota. dichiarazione“Continuiamo il nostro impegno per raggiungere un accordo che si concentri su ciò che è più importante per loro, posizionando allo stesso tempo Disneyland Resort per crescere e creare posti di lavoro”.

La società ha aggiunto che l’autorizzazione allo sciopero “non è insolita nell’ambito del processo di negoziazione” e ha affermato che il Disneyland Resort “continua ad accogliere gli ospiti”.

Gavin Doyle, fondatore del media del parco a tema mickeyvisit.comHa detto che si aspetta che i sindacati di Disney e Disneyland evitino uno sciopero o qualsiasi interruzione degli ospiti perché la Disney ha bisogno del sostegno dei membri del cast e della comunità locale per continuare i suoi piani di crescita.

Una serie di annunci sui parchi a tema sono attesi il prossimo mese al D23: The Ultimate Disney Fan Event ad Anaheim, in California, ha detto Doyle. Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’iniziativa di sviluppo DisneylandForward a maggio, Disney ha ottenuto il via libera per costruire e rinnovare attrazioni, ristoranti, negozi e spazi alberghieri nella sua proprietà. L’azienda ha anche annunciato l’anno scorso che avrebbe iniziato a costruire altri parchi a tema in futuro. Aumentare gli investimenti La società prevede di aumentare i propri investimenti nel settore dei parchi a tema fino a circa 60 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Doyle ha detto che i lavoratori stanno cercando salari dignitosi nel loro prossimo accordo triennale, e hanno molti fan dei parchi a tema Disney dalla loro parte.

"I Cast Members sono parte integrante dell'esperienza del parco a tema Disney e tutti vogliono vederli ricevere un giusto compenso per il lavoro che svolgono per offrire una fantastica vacanza agli ospiti", ha affermato.

Mercoledì, giorno del 69° anniversario di Disneyland, centinaia di membri del sindacato hanno tenuto una manifestazione davanti all’ingresso del Disneyland Resort, chiedendo salari più alti e incentivi per i dipendenti veterani.

Tra loro c’è Cynthia Carranza, una donna delle pulizie notturna a Disneyland, che ha affermato che la direzione ha intimidito i lavoratori riducendo il loro orario e costringendoli a formare altri dipendenti per svolgere il loro lavoro, creando la paura di essere sostituiti.

Ha detto che le piaceva il suo lavoro assicurandosi che il posto fosse pulito prima che arrivassero i visitatori, ma la sua paga – ora poco più di 20 dollari l’ora – l’ha portata a essere cacciata dal suo appartamento.

Carranza ha detto che ha vissuto nella sua macchina con i suoi cuccioli mentre svolgeva tre lavori da luglio a novembre 2022. Per andare a lavorare alla Disney, ha detto, ha parcheggiato la macchina in uno dei suoi lavori part-time, sentendo il rumore delle macchine che passavano l’autostrada vicina era attutita dall’abbaiare dei suoi cani, e lei faceva il car pooling con un altro membro del cast. Ha aggiunto di aver utilizzato i bagni e i prodotti femminili nell’edificio della moda.

Carranza ora condivide un piccolo appartamento con il suo ragazzo, ma i suoi problemi con il superlavoro e la bassa paga rimangono. “Siamo le persone che creano la magia nel giardino”, afferma “Siamo disposti a fare qualsiasi cosa per spostare i nostri contratti, ottenere rispetto, guadagnare un salario vivibile ed essere apprezzati dagli altri”.

Dennis Spiegel, fondatore e amministratore delegato dell'organizzazione di consulenza globale International Theme Park Services, ha affermato che uno sciopero a Disneyland sarebbe "disastroso" per l'azienda e per il resto dell'industria dei parchi a tema. Durante l'ultimo sciopero a Disneyland, durato 22 giorni nel 1984, Speigel ha affermato che i capi dipartimento lasciarono i loro uffici e gestirono le attrazioni.

Se chiudesse quest’anno, la Disney perderebbe più di 14.000 membri del cast durante l’alta stagione estiva, ha osservato Spiegel, interrompendo milioni di visitatori e le prenotazioni di hotel e voli.

“Sono sicuro che tutti all’interno dell’organizzazione Disney stanno mettendo nero su bianco e vedendo come possono fare tutto il possibile… per evitare questo”, ha detto.

Il Disney Labour Union, noto anche come Major Services Council, rappresenta l’United Food and Commercial Workers Local 324; lavoratori locali di panetteria, pasticceria, tabacco e cereali, 83; The Service Employees International Union-United Service Workers of the West e Truck Drivers Union Local 495.

I sindacati, che rappresentano i lavoratori, dai buttafuori e dagli operatori di giostre ai produttori di caramelle e ai dipendenti delle merci, hanno avviato i negoziati su questioni contrattuali, comprese le politiche di retribuzione e presenza in aprile. Dicono che il 28% dei dipendenti Disney intervistati quest’anno hanno riferito di insicurezza alimentare, mentre un terzo ha riferito di aver sperimentato insicurezza abitativa.

Il contratto per il parco Disneyland è scaduto il mese scorso, mentre i contratti per il parco Disney California Adventure e Downtown Disney scadranno il 30 settembre. Da allora i sindacati hanno accusato la Disney di maltrattare più di 675 membri del sindacato, affermando che erano “intimiditi, sorvegliati e disciplinati per aver indossato bottoni sindacali a sostegno della loro campagna contrattuale”.