I lavoratori della Mercedes-Benz in Alabama chiedono un voto sulla sindacalizzazione

La grande maggioranza dei lavoratori dello stabilimento Mercedes, vicino a Tuscaloosa, aveva precedentemente firmato le cartoline in cui esprimeva il proprio sostegno al voto. Il sindacato ha dichiarato di aver presentato venerdì una petizione formale al National Labor Relations Board per indire un'elezione per decidere se saranno rappresentati o meno dalla UAW.

Mercedes, che produce auto sportive di lusso in Alabama, ha affermato in una dichiarazione che “rispetta pienamente la scelta dei membri del nostro team di aderire a un sindacato” e che garantirà che i lavoratori abbiano “accesso alle informazioni necessarie per prendere una decisione informata”.

Gli stati del sud sono stati tradizionalmente una regione difficile per i sindacati, in alcuni casi a causa della legislazione sfavorevole al lavoro organizzato o perché i funzionari eletti hanno apertamente condotto una campagna contro i sindacati. La mancanza di una forte presenza sindacale è forse uno dei motivi per cui la regione ha attratto un’ampia quota di investimenti nel settore automobilistico.

I tentativi nel 2014 e nel 2019 di regolamentare la fabbrica della Volkswagen a Chattanooga, dove l’azienda tedesca produce il SUV Atlas e il SUV elettrico ID.4, sono falliti in parte a causa dell’opposizione dei funzionari eletti repubblicani del Tennessee.

Toyota, Volkswagen e altre case automobilistiche hanno aumentato i salari orari dopo che il sindacato ha ottenuto aumenti salariali per i lavoratori di Ford, General Motors e Stellantis. Tuttavia, i lavoratori non sindacalizzati tendono a ricevere salari più bassi. In molti casi, la retribuzione è meno importante degli orari di lavoro, dei benefici sanitari e delle ferie.