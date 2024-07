I leader cinesi avvertono dei rischi economici e chiedono controlli sociali più forti

I leader cinesi hanno messo in guardia dai “rischi” in settori quali il deterioramento del mercato immobiliare del Paese, il debito pubblico e le istituzioni finanziarie, durante una riunione del Partito comunista cinese, e hanno chiesto controlli sociali più severi per garantire la stabilità.

Il Comitato Centrale del partito ha attribuito alla sicurezza lo stesso livello di importanza della crescita economica e ha messo in guardia dai rischi geopolitici, affermando che la Cina dovrebbe “guidare la governance globale” al termine della terza sessione plenaria, uno dei suoi incontri più importanti, in cui ha fissato obiettivi di medio livello alle politiche a lungo termine.

In una dichiarazione rilasciata durante l’incontro, i politici hanno scritto: “È necessario coordinare lo sviluppo e la sicurezza e attuare varie misure per prevenire e risolvere i rischi in settori chiave come quello immobiliare, del debito pubblico locale e delle istituzioni finanziarie di piccole e medie dimensioni. .”

Hanno aggiunto che la Cina dovrebbe “tessere una fitta rete per prevenire e controllare i rischi per la sicurezza sociale, mantenere efficacemente la stabilità sociale” e intensificare la propaganda del governo. “È necessario rafforzare la guida dell’opinione pubblica e prevenire e risolvere efficacemente i rischi ideologici”, hanno scritto.

La dichiarazione rilasciata dal tanto atteso incontro, che ha riunito 363 membri e membri supplenti del Comitato Centrale del Partito Comunista guidato dal presidente Xi Jinping, funge da sintesi generale dell’incontro. Maggiori dettagli su eventuali riforme potrebbero essere rilasciati nei prossimi giorni in un documento separato.

L’economia cinese fatica a uscire dal rallentamento del mercato immobiliare e a riconquistare la fiducia degli investitori dopo la repressione lanciata dalle autorità nei confronti del settore privato. La visione di Xi per l’economia si concentra sulla produzione ad alta tecnologia piuttosto che sul consumo interno, che secondo gli analisti è cruciale per una piena ripresa.

Sebbene il comunicato della terza sessione della conferenza abbia incoraggiato lo sviluppo dei meccanismi di mercato, ha omesso completamente qualsiasi riferimento alla domanda dei consumatori.

“È necessario sfruttare meglio il ruolo dei meccanismi di mercato e creare un ambiente di mercato più giusto e dinamico”. [and] “Migliorare l’efficienza dell’allocazione delle risorse”, si legge nella dichiarazione, impegnandosi a “proteggere meglio il sistema di mercato” e ad “affrontare i fallimenti del mercato”.

La dichiarazione non specifica alcuna riduzione del ruolo dominante delle aziende statali in molti settori, che secondo gli economisti sono in concorrenza con le loro controparti del settore privato.

“È necessario garantire che le diverse economie immobiliari abbiano pari accesso ai fattori di produzione”, afferma la nota.

La dichiarazione promette anche di approfondire le riforme del sistema finanziario e fiscale, ma non fornisce dettagli. Gli analisti ritengono che sia necessario un migliore equilibrio tra le finanze del governo centrale e quelle locali.

“Il plenum ha riformulato gli obiettivi economici del governo e ha riconosciuto alcuni rischi chiave, ma ispira poca fiducia nel fatto che il governo abbia una strategia per gestire efficacemente i problemi ciclici e strutturali dell’economia”, ha affermato Eswar Prasad, professore alla Cornell University e senior fellow presso la Brookings Institution.

Bert Hoffman, ex direttore dell’ufficio cinese della Banca Mondiale a Pechino, ha scritto su X che una differenza notevole tra questa dichiarazione e il precedente storico terzo incontro del 2012 era il riferimento ai mercati.

Nel 2012 l’obiettivo era quello di dare al mercato un “ruolo decisivo”. “Questa volta, almeno per quanto riguarda la dichiarazione, il ruolo è stato meno forte”, ha detto.

Per quanto riguarda gli affari esteri, la dichiarazione sottolinea il perseguimento di Xi verso un mondo multipolare, il che significa ridurre il ruolo degli Stati Uniti. “La modernizzazione della Cina è un percorso di sviluppo pacifico”, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che è necessario “sostenere un mondo di diverse polarità”.

La dichiarazione sottolinea l’ambizione della Cina di diventare una “moderna potenza socialista” entro la metà del secolo, senza fornire una definizione dettagliata.

Il partito ha inoltre accettato formalmente le “dimissioni” dell’ex ministro degli Esteri Chen Gang dal Comitato Centrale. Chen è scomparso senza spiegazioni l’anno scorso ed è stato sostituito dal suo predecessore, Wang Yi.

Il Comitato Centrale ha inoltre confermato la decisione di espellere dal partito l’ex ministro della Difesa Li Shangfu e gli ufficiali della Forza missilistica dell’Esercito popolare di liberazione Li Yuchao e Sun Jinming per “gravi violazioni”, si legge nella nota. La Commissione militare centrale cinese, presieduta anche da Xi, ha annunciato lo scorso anno un’indagine anti-corruzione sull’acquisto di attrezzature.

Lee è stato sostituito da Dong Jun, un ex comandante della marina, a dicembre.

(Relazione aggiuntiva di Nian Liu, Tina Hu e Wenjie Ding a Pechino e Cheng Ling a Hong Kong)