I leader del G7 concordano di prestare all’Ucraina miliardi di dollari garantiti dai beni congelati della Russia. Ecco come funzionerà

Washington (AFP) – I leader delle ricche democrazie del Gruppo dei Sette hanno concordato di elaborare una nuova strategia Un prestito di 50 miliardi di dollari per aiutare l’Ucraina Nella sua lotta per sopravvivere. Gli interessi maturati sui profitti derivanti dai beni congelati della Banca centrale russa verranno utilizzati come garanzia.

I dettagli dell’accordo sono stati discussi dai leader del G7 durante il vertice in Italia. Secondo funzionari americani e francesi, il denaro potrebbe arrivare a Kiev prima della fine dell’anno.

Il presidente Joe Biden ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa giovedì che la mossa faceva parte di un “accordo storico”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che fornire un prestito tramite risorse russe “è un passo avanti fondamentale nel fornire sostegno sostenibile all’Ucraina per vincere questa guerra”.

Ecco come funziona il piano:

Da dove arriveranno i soldi?

La maggior parte del denaro sarà sotto forma di prestito, per lo più garantito dal governo degli Stati Uniti, sostenuto dai profitti ottenuti dai beni russi congelati per un valore di circa 260 miliardi di dollari. La stragrande maggioranza di questo denaro si trova nei paesi dell’Unione Europea.

Un funzionario francese ha affermato che il prestito potrebbe essere “mobilizzato” con fondi europei o contributi di altri paesi.

Un funzionario statunitense, che ha parlato in condizione di anonimato per presentare in anteprima l’accordo, ha affermato che la dichiarazione ufficiale dei leader del G7 prevista per venerdì lascerebbe la porta aperta a un tentativo di confiscare completamente i beni russi.

Perché non diamo semplicemente all’Ucraina i beni congelati?

Questo è molto più difficile da fare.

Per più di un anno, funzionari di diversi paesi hanno dibattuto sulla legalità della confisca del denaro e del suo invio in Ucraina.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno immediatamente congelato quali asset della banca centrale russa avrebbero potuto accedere e quando Mosca ha invaso l’Ucraina Nel 2022. Si trattava principalmente di denaro depositato in banche fuori dalla Russia.

I beni sono inattivi e inaccessibili a Mosca, ma sono ancora di proprietà della Russia.

Sebbene i governi possano generalmente congelare proprietà o fondi senza difficoltà, convertirli in beni confiscati che possono essere utilizzati a beneficio dell’Ucraina richiede un ulteriore livello di procedure giudiziarie, compresa la base giuridica e il giudizio in tribunale.

Lo ha fatto invece l’Unione Europea A parte i profitti derivanti da beni congelati. Questo salvadanaio è di facile accesso.

Separatamente, gli Stati Uniti quest’anno hanno approvato una legge chiamata Repo Act, abbreviazione di Legge sulla ricostruzione della prosperità economica e delle opportunità per gli ucraini – Ciò consente all’amministrazione Biden di farlo Sequestro di 5 miliardi di dollari in beni statali russi Negli Stati Uniti e utilizzato a vantaggio di Kiev. Si sta lavorando su questa disposizione.

Come e quando è possibile utilizzare il prestito?

Spetterà agli esperti tecnici elaborare i dettagli.

Il funzionario statunitense ha affermato che l’Ucraina sarà in grado di spendere i soldi in diversi settori, comprese le esigenze militari, economiche, umanitarie e di ricostruzione.

Il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, ha affermato che l’obiettivo è “fornire all’Ucraina le risorse di cui ha bisogno ora per le sue esigenze economiche, energetiche e di altro tipo, in modo che possa avere la resilienza necessaria per resistere alla continua aggressione russa”.

L’altro obiettivo è far arrivare rapidamente i soldi in Ucraina.

Il funzionario francese, che non è autorizzato a rivelare pubblicamente il suo nome in conformità con la politica presidenziale francese, ha affermato che i dettagli potrebbero essere elaborati “molto rapidamente e in ogni caso, i 50 miliardi di dollari saranno sborsati entro la fine del 2024”.

A parte i costi della guerra, i bisogni sono grandi.

La Banca Mondiale Ultima valutazione dei danni in UcrainaLe stime della Banca Mondiale, pubblicate a febbraio, fissano i costi di ricostruzione e recupero del paese a 486 miliardi di dollari per i prossimi dieci anni.

Questa mossa mira ad aprire le risorse russe dopo che erano lì Lungo ritardo A Washington il Congresso ha approvato gli aiuti militari all’Ucraina.

In un evento organizzato dal Consiglio Atlantico per rivedere il vertice del G7, John Herbst, l’ex ambasciatore americano in Ucraina, ha dichiarato: “Il fatto che i finanziamenti americani siano completamente inaffidabili è un’ulteriore ragione molto importante per intraprendere questa strada”.

Chi sarà in gioco in caso di default?

Se la Russia riprendesse il controllo dei suoi beni congelati o se i fondi congelati non generassero interessi sufficienti per ripagare il prestito, “si porrebbe la questione della condivisione degli oneri”, secondo il funzionario francese.

Max Bergmann, direttore del Programma Europa, Russia ed Eurasia presso il Centro per gli studi strategici e internazionali, ha dichiarato la scorsa settimana che ci sono preoccupazioni tra i ministri delle finanze europei che i loro paesi “saranno lasciati ad assumersi la responsabilità se l’Ucraina dovesse andare in default sui suoi debiti. “

___

Le scrittrici dell’Associated Press Sylvie Corbett a Parigi, Darlene Superville a Fasano, in Italia, e Colleen Long a bordo dell’Air Force One in rotta verso l’Italia hanno contribuito a questo rapporto.