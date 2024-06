I leader del G7 si rintanano in Italia per sfuggire al pericolo politico interno

CNN

Quando giovedì il gruppo di sette persone ha posato per la foto cerimoniale di famiglia sulla rocciosa costa adriatica italiana, non c’era nessuna foto dei leader all’apice del loro potere politico.

Invece, quasi come se fossero una persona, i leader riuniti in un resort di lusso in Puglia si ritrovano indeboliti in patria dalle elezioni, dalla corruzione o dal calo di influenza. Tra ulivi e piscine, i sentimenti anti-incumbent che dilagano nelle democrazie occidentali creano una posta insolitamente alta per la geopolitica globale.

L’incontro annuale delle principali economie mondiali è raramente oscurato dalle implicazioni politiche di tutti i suoi membri. Ciò solleva interrogativi su quanto sarà effettivamente efficace il “gruppo direttivo del mondo libero” che gli assistenti del presidente americano Joe Biden hanno etichettato come G7, in mezzo alla rabbia e al malcontento del loro stesso popolo.

Il vertice del G7 avviene nel mezzo delle preoccupazioni per una rinascita populista, con i partiti di estrema destra che dominano le elezioni parlamentari europee e davanti ai voti cruciali in Francia, Regno Unito e Stati Uniti meno di una settimana dopo.

Secondo un partecipante, durante una cena di stato in onore di Biden al Palazzo dell’Eliseo a Parigi la scorsa settimana, i legislatori francesi si sono riuniti sotto lampadari di cristallo e hanno parlato apertamente dei loro timori per una vittoria di Donald Trump. Ciò ha spinto il presidente francese Emmanuel Macron a sciogliere l’Assemblea nazionale e a indire elezioni anticipate, un giorno prima di infliggere pesanti perdite all’estrema destra.

“Uno degli aspetti migliori del G7 è che siamo tutti democrazie, quindi i leader qui non possono scegliere come vanno le cose politicamente nel loro paese”, ha detto giovedì il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan. Il vertice era in corso.

I leader che si trovano ad affrontare interferenze politiche – come Biden o i suoi omologhi europei – continueranno a “concentrarsi sul compito da svolgere”, ha affermato Sullivan.

“L’obiettivo (di Biden) è fare il più possibile per rafforzare l’idea che l’America sarà meglio servita se saremo strettamente allineati con i nostri alleati e partner democratici”, ha affermato.

Le preoccupazioni sull’immigrazione e l’onere di proteggere l’Ucraina sono parte di ciò che sta guidando lo spostamento a destra. Sono questioni centrali nel G7 da quando Biden si è unito al gruppo nel 2021 e hanno promesso di essere nuovamente un tema trainante per il vertice di quest’anno.

Giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj parteciperà a una conferenza stampa congiunta con Biden. I leader sono sotto pressione per trovare modi per invertire lo slancio sul campo di battaglia dopo che la Russia ha preso l’iniziativa in mezzo ai ritardi nel sostegno degli Stati Uniti, per i quali Biden si è scusato con Zelenskyj la scorsa settimana.

“Abbiamo avuto difficoltà a far approvare un disegno di legge che alcuni dei nostri membri conservatori che avevano soldi in esso stavano trattenendo”, ha detto. “Ma alla fine ce l’abbiamo fatta.”

I diplomatici stavano finalizzando i piani prima del vertice per prestare all’Ucraina miliardi di dollari per ricostruire le sue infrastrutture devastate. Il piano un po’ contorto, sul quale gli alleati occidentali impiegarono anni per trovare un accordo, venne comunque respinto. Biden stava volando in Italia.

E il presidente intende proporre un nuovo accordo di sicurezza bilaterale con l’Ucraina, un accordo che aprirebbe la strada a una relazione di sicurezza a lungo termine tra gli Stati Uniti e Kiev, ma che potrebbe essere annullato dalle future amministrazioni statunitensi.

In effetti, la minaccia di un cambiamento di leadership negli Stati Uniti e altrove costituisce lo scenario difficile del G7 di quest’anno, conferendo al loro lavoro una certa urgenza.

“Questo non è un normale G7”, ha detto Josh Lipsky, direttore senior del Centro di Geoeconomia presso il Consiglio Atlantico, indicando l’imminente serie di elezioni e il gruppo più ampio invitato al vertice di quest’anno. “Lo senti spesso quando parli con i funzionari statunitensi ed europei: se non possiamo farlo adesso, che sia in Cina o nei beni, potremmo non avere un’altra possibilità. Non sappiamo come sarà il mondo in futuro. tre mesi, sei mesi, nove mesi.

Tra i leader del G7, l’ospite del vertice, il primo ministro italiano di destra Giorgia Meloni, appare sulla base politica più solida. È emerso come l’unico leader europeo del G7, rafforzato dalle elezioni del Parlamento europeo della scorsa settimana.

Nel tentativo di ampliare le discussioni del G7, Meloni ha invitato i leader di India, Brasile, Turchia ed Emirati Arabi Uniti a partecipare alle discussioni di questa settimana – un cenno alle economie non occidentali che hanno un peso politico altrettanto e maggiore dei paesi del G7. . Vedere diminuire la propria quota di influenza globale.

Biden, uno scettico che una volta espresse pubblicamente le sue preoccupazioni riguardo al populismo di destra della Meloni, ha invece trovato nella sua controparte italiana un alleato alquanto improbabile in Ucraina. Ha corteggiato i leader di estrema destra altrove come convinti sostenitori della continuazione degli aiuti a Kiev.

Tuttavia, lei e Biden differiscono su molti altri argomenti. Meloni ha fatto paragoni con Trump in un discorso alla Conservative Political Action Conference nel 2022. Il suo partito, Fratelli d’Italia, ha radici post-fasciste.

“Sono orgoglioso che l’Italia si presenterà al G7, all’Europa con un governo forte in tutto. Questa è una cosa che non accadeva in passato, ma sta accadendo oggi, è una soddisfazione e una grande responsabilità”, ha detto la Meloni. Lunedì mattina presto dopo le elezioni europee, secondo Reuters.

I leader di Francia e Germania sono alle prese con situazioni politiche molto diverse. Dopo l’impennata dell’estrema destra, Macron ora rischia le elezioni parlamentari tra poche settimane, il che potrebbe danneggiare seriamente la sua capacità di governare nei restanti tre anni del suo governo.

In Gran Bretagna, il primo ministro Rishi Sunak ha indetto le elezioni per luglio nelle quali si prevede che il suo partito perderà il potere per la prima volta in 14 anni. Il canadese Justin Trudeau – ora il leader più longevo del G7 – è impopolare e ha bisogno di elezioni generali l’anno prossimo. Il giapponese Fumio Kishida è rimasto impantanato in uno scandalo di corruzione nel partito che ha fatto crollare il suo indice di gradimento.

Biden, che ha trascorso il suo mandato sostenendo il rilancio delle alleanze tradizionali e la difesa dell’Occidente, si trova a scontrarsi con un rivale condannato per crimini e accusato di indebolire la democrazia stessa.

Una delle grandi incognite è se Trump sarà presente o meno al tavolo del G7 l’anno prossimo. Alcuni leader che l’hanno vissuta accolgono con favore il ritorno all’animosità che segnò l’apice di quell’epoca, che si trattasse di lotte per il clima su una scogliera in Sicilia, di discussioni sul commercio nelle foreste del Quebec o sulla Russia presso un faro di Biarritz. .

Alla fine del suo mandato, Trump si era stancato di quella che vedeva come un’esperienza sgradevole e sgradevole e aveva cominciato a mettere in dubbio l’utilità di partecipare alle riunioni.