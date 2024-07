I leader della NATO si muovono per “proteggere l’alleanza da Trump” a Washington

L’ex presidente Donald Trump non avrà un posto al tavolo dell’incontro dei leader della NATO questa settimana a Washington, ma potrebbe essere meglio per lui farlo, dato che i funzionari valutano le strategie su come adattare l’alleanza alla prospettiva che lui ne diventi il ​​leader supremo. Classifica nuovamente scettica presto. I politici dell’Alleanza hanno trasferito il controllo degli elementi chiave degli aiuti militari all’Ucraina dalla leadership statunitense all’ombrello della NATO. Hanno anche nominato un nuovo Segretario generale della NATO che ha la reputazione di essere arguto nell’affrontare gli impulsi inattesi di Trump nei confronti dell’alleanza. Stanno anche firmando impegni di difesa decennali con l’Ucraina per cercare di proteggere gli aiuti militari a Kiev dai capricci della politica. Stanno anche lavorando per aumentare le spese per la difesa, che è il più grande motivo di rabbia di Trump quando si tratta della NATO.

I leader riuniti mercoledì hanno convenuto che avrebbero sostenuto l’Ucraina “nel suo percorso irreversibile verso la piena integrazione euro-atlantica, compresa l’adesione alla NATO” – formulazione che è stata oggetto di intensi negoziati nelle ultime settimane, con il presidente Biden inizialmente contrario all’uso della parola “ irreversibile”.

Mercoledì quattro paesi hanno anche annunciato che gli aerei da combattimento F-16 donati all’Ucraina saranno operativi entro la fine dell’estate. I leader dell’Alleanza hanno anche descritto la Cina come un “facilitatore decisivo” della guerra della Russia in Ucraina, il linguaggio più forte finora nei confronti di Pechino.

Ma nonostante tutti gli sforzi per rafforzare l’alleanza, l’ombra di Trump getta un’ombra sul Washington Convention Center, dove si tiene il vertice. I leader europei si chiedono se questo non sia un addio a un presidente degli Stati Uniti fedele a un’agenda transatlantica – una costante bipartisan nella politica estera statunitense dalla Seconda Guerra Mondiale fino all’arrivo di Trump alla Casa Bianca nel 2017.

“Se lo eleggiamo una seconda volta, penso che, dal punto di vista degli europei, ciò sarebbe straordinariamente rivelatore della nostra direzione negli Stati Uniti”, afferma Andrea Kendall Taylor, direttrice del Programma di sicurezza transatlantica presso il Center for a New Sicurezza americana: “Si tratta quindi di una protezione per Trump nei prossimi quattro anni, ma cresce la preoccupazione che gli Stati Uniti saranno meno impegnati nei confronti dell’Europa nel lungo termine”.

Alcuni politici europei affermano di ritenere che Trump ritirerà formalmente gli Stati Uniti dalla NATO. Il Congresso lo ha recentemente approvato Legislazione che lega il Paese alla coalizione e che richiede il voto di due terzi del Senato per ritirarsi.

Ma molti temono che Trump porterà un approccio più attivo nei confronti dell’alleanza, e alcuni prendono sul serio la sua promessa di considerare se l’alleanza sta rispettando i suoi impegni di spesa per la difesa prima di decidere se venire in suo aiuto nel caso venga attaccata. Il modo in cui gestire Trump sta dominando le conversazioni sociali tra i politici della NATO a Washington, insieme alla relativa ossessione sulla possibilità che Biden abbandonerà i suoi sforzi di rielezione. READ Putin afferma che Russia e Corea del Nord si aiuteranno a vicenda se attaccate, portando i legami a un “nuovo livello”

Mercoledì il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha minimizzato le preoccupazioni su una seconda presidenza Trump.

“La critica principale dell’ex presidente Trump, ma anche di altri presidenti degli Stati Uniti, non era principalmente contro la NATO, ma contro gli alleati della NATO che non investono abbastanza nella NATO – e questo è cambiato”, ha detto ai giornalisti. “Il chiaro messaggio ha avuto un impatto, perché ora gli alleati stanno davvero intensificando i loro sforzi”.

“Non mi credereste se dicessi di no”, ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Storr in un’intervista al Washington Post quando gli è stato chiesto se i leader europei stessero parlando di Trump a porte chiuse.

A Washington, diversi leader stanno sfruttando l’opportunità per avere conversazioni tranquille a margine con potenziali funzionari di politica estera dell’amministrazione Trump. Keith Kellogg, il generale in pensione che era consigliere per la sicurezza nazionale dell’allora vicepresidente Mike Pence e che continua a consigliare Trump, ha dichiarato il mese scorso di aver ricevuto 165 richieste di briefing da funzionari stranieri da novembre e di averne approvate 100 . Kellogg ha dichiarato di non parlare in veste ufficiale a nome di Trump o della sua campagna.

In effetti, molti politici internazionali – compresi i leader ucraini, che hanno molto da perdere – scommettevano sulla possibilità che Trump tornasse al potere. Ciò è stato degno di nota martedì nella scelta del luogo del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj per il suo discorso: l’Istituto Reagan, in una stanza contenente importanti figure repubblicane e diplomatici europei.

Sebbene sia stato attento a non commentare direttamente le elezioni americane, Zelenskyj ha esortato Biden a consentire all’Ucraina di utilizzare armi statunitensi a lungo raggio per colpire basi militari sul territorio russo “e a non aspettare fino a novembre o qualsiasi altro evento”.

Quando in seguito il conduttore di Fox News Bret Baier gli ha chiesto quanto da vicino avesse seguito le elezioni americane, lui ha risposto: “Penso che a volte sia più vicino di te, Bret”, scatenando le risate del pubblico.

I leader ucraini hanno affermato di sperare di superare la tumultuosa corsa presidenziale degli Stati Uniti, ricordando il loro ruolo nel primo impeachment di Trump nel 2019. In qualità di presidente, Trump ha ritardato gli aiuti alla difesa all’Ucraina mentre premeva per ottenere prove della presunta corruzione di Biden a Kiev.

“Non è necessario inserirsi in ogni processo politico. Dobbiamo assicurarci di garantire la nostra sopravvivenza dai processi politici”, ha detto in un’intervista la vice primo ministro ucraina Olha Stefanyshina. READ Le famiglie degli ostaggi israeliani pubblicano riprese video del rapimento per aumentare la pressione su Netanyahu

I politici della NATO sono immersi da mesi in profonde discussioni su come gestire il risveglio di Trump. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’amministrazione Biden si è opposta a un ruolo diretto della NATO nel fornire aiuti militari a Kiev, sperando di evitare la percezione russa che l’alleanza fosse in conflitto diretto con Mosca.

Ma quell’esitazione è svanita quando i primi atti eroici dell’Ucraina sono stati erosi dai recenti successi della Russia sul campo di battaglia. Allo stesso tempo, la popolarità di Trump è aumentata nei sondaggi d’opinione e le preoccupazioni europee sono aumentate. I politici della NATO hanno concordato, nel periodo precedente al vertice, di creare una nuova leadership per l’alleanza che assumerebbe molti dei ruoli di coordinamento forniti dal Pentagono.

I politici riconoscono tranquillamente che proteggere l’alleanza da Trump non sarà sufficiente, soprattutto perché Trump non è l’unico leader ad aver messo in discussione la politica della NATO nei confronti dell’Ucraina e della Russia. Anche il primo ministro ungherese Viktor Orban e il primo ministro slovacco Robert Fico hanno sostenuto politiche simili.

Alcuni leader sostengono che una presidenza Trump potrebbe essere positiva per la NATO, soprattutto se spingesse i paesi europei in ritardo a spendere di più per la propria difesa.

Durante un briefing, Rachel Rizzo, una collega non residente presso il Centro Europeo dell’Atlantic Council, ha dichiarato: “Quello che dico sempre agli europei è: smettetela di farvi prendere dal panico per Trump. Lo avete già fatto, lo avete fatto per quattro anni anni, e immaginate cosa è successo? Non è stato “In realtà è un male per l’Europa”. “C’era una dura retorica e un linguaggio duro che certamente arruffava gli animi. Ma le politiche messe in atto da Trump nei confronti dell’Europa non erano dannose per la NATO”.

Questi sforzi per spendere più soldi sono stati sostenuti da leader di destra in Europa che condividono molte delle politiche di immigrazione di Trump ma sono filo-Ucraina, come il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente polacco Andrzej Duda.

Trump e Duda “sono amici. Capiscono i loro valori. Capiscono la credibilità anche quando si tratta di impegni in materia di sicurezza”, ha detto Jack Siwiera, capo dell’ufficio per la sicurezza nazionale di Duda.

L’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia ha affermato che gli interessi fondamentali della NATO possono resistere alle elezioni.

“Penso che il vertice della NATO sarà effettivamente una conferma che le democrazie possono scegliere strade diverse, ma alla fine stanno insieme su dei principi: in questo caso, i confini non possono essere modificati attraverso l’aggressione”, ha detto. READ Un operatore umanitario afferma che decine di persone sono state salvate da una nave italiana che affondava

I politici pro-NATO sperano di gestire visioni politiche divise sotto la guida del segretario generale entrante Mark Rutte, che ha incontrato Trump più volte come primo ministro olandese di lunga data ed è diventato noto per la sua abilità nel gestire interazioni a volte tese.

Ciò lo collocherebbe nella tradizione di Stoltenberg, che ha ricevuto elogi durante l’era Trump per aver trovato il modo di lavorare con lui.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato il 10 luglio che si aspetta che gli Stati Uniti rimangano un alleato della NATO indipendentemente dai risultati delle elezioni presidenziali del 2024 (Video: Washington Post).

“Ha preso la decisione molto consapevole di non litigare con il presidente americano, di non sfidarlo né pubblicamente né in privato, e di non parlare mai di lui”, ha detto Camille Grand, ex assistente segretario generale della NATO, che ora è senior membro politico del Consiglio europeo per le relazioni estere.

Oana Lungescu, portavoce della NATO dal 2010 al 2023 e ora illustre membro del Royal United Services Institute di Londra, ha affermato che il team di Stoltenberg ha creato un grafico di facile lettura che mostra gli aumenti della spesa per la difesa europea. La coalizione ha anche cercato modi per ringraziare Trump per aver spinto gli alleati a spendere di più.

“I numeri erano reali: era una questione di come li modellavi e come li usavi [to show] “Si stanno ottenendo risultati e la NATO è una vittoria”, ha affermato.

Rutte, 57 anni, ha trascorso 14 anni cercando di creare coalizioni politiche come primo ministro olandese ed è considerato un diplomatico abile e intelligente con uno stile franco e pragmatico. Coloro che hanno lavorato con lui affermano che è profondamente impegnato nelle relazioni transatlantiche e farà tutto ciò che è in suo potere per proteggerle.

“Crede fermamente nella forza e nella coesione della cooperazione tra Stati Uniti ed Europa come forza per proiettare i valori occidentali sulla scena globale, e parlerà di questo”, ha detto un alto funzionario europeo che ha lavorato a stretto contatto con lui da anni, parlando a condizione di anonimato per discutere questioni delicate.

In un posto famoso adesso Interazione nello Studio Ovale 2018Rutte ha risposto apertamente quando Trump, che ha fatto commenti disinvolti sul commercio, ha suggerito che sarebbe stato “positivo” se gli Stati Uniti e l’Europa non fossero riusciti a raggiungere un accordo.

“No”, ha detto Rutte, mentre Trump continuava. “Questo non è positivo”, ha continuato Rutte sorridendo, “dobbiamo trovare una soluzione”.

Trump gli ha stretto la mano e poi è passato ad un altro argomento.

“L’Europa deve intensificare i suoi sforzi indipendentemente dall’esito delle elezioni americane”, ha detto in un’intervista il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom. “Dobbiamo anche assumerci una maggiore responsabilità nei confronti dell’Ucraina, perché l’Ucraina è nel nostro cortile”.