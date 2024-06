I leader mondiali si uniscono al grande vertice di pace dell’Ucraina in Svizzera, ma non in Russia o Cina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj arriverà venerdì in Svizzera in vista del vertice di pace previsto nel fine settimana.





CNN

—



Più di 100 paesi e organizzazioni si sono riuniti in Svizzera in una grande conferenza dedicata a definire il percorso verso la pace tra Ucraina e Russia, ma non ci sarà alcuna delegazione da Mosca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj intende utilizzare l’incontro, che si terrà in un resort vicino a Lucerna, per raccogliere sostegno al piano di pace in 10 punti da lui delineato per la prima volta alla fine del 2022.

Rivolgendosi alla conferenza di sabato, Zelenskyj ha detto che la proposta per porre fine alla guerra sarà presentata alla Russia una volta che gli altri paesi presenti avranno concordato, e poi ci sarà un secondo vertice di pace, dove “potremo fissare la vera fine della guerra”. guerra.”

“La formula per la pace è completa e siamo felici di ascoltare e lavorare su tutte le proposte, tutte le idee su ciò che è veramente necessario per la pace e ciò che è importante per voi, cari amici”, ha detto Zelenskyj.

Ha aggiunto: “Vi esorto ad essere il più attivi possibile e sono orgoglioso che tutte le parti del mondo e tutti i continenti siano ora rappresentati al vertice sulla pace”.

La maggior parte dei governi occidentali ha inviato rappresentanti ad alto livello. Il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha partecipato e ha annunciato che Washington fornirà a Kiev un pacchetto di aiuti del valore di oltre 1,5 miliardi di dollari per aiutare il paese a ricostruire le sue infrastrutture danneggiate e a soddisfare le esigenze umanitarie derivanti dal conflitto, secondo una dichiarazione rilasciata sabato dalla Casa Bianca. . .

Questa guerra rimane un miserabile fallimento per Putin. “Sono qui in Svizzera per stare al fianco dell’Ucraina e dei leader di tutto il mondo a sostegno di una pace giusta e duratura”, ha affermato Harris.

Alessandro Della Valle/AFP/Getty Images La vicepresidente americana Kamala Harris (a sinistra) stringe la mano al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro a margine del vertice di pace tenutosi in Svizzera sabato e domenica.

Parteciperanno anche capi di Stato e di governo di diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, nonché il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

La Cina, però, non sarà presente. Ha detto che qualsiasi incontro di questo tipo richiederebbe la presenza di Russia e Ucraina.

Il piano di Zelenskyj comprende richieste per la cessazione delle ostilità, il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina, il ritiro delle forze russe dal territorio ucraino e il ripristino dei confini prebellici dell’Ucraina con la Russia.

Si chiede inoltre l’istituzione di un tribunale speciale per giudicare i crimini di guerra russi.

Ha aggiunto: “L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra. Si tratta di un’aggressione criminale e del tutto ingiustificata da parte della Russia. L’unica persona che l’ha voluta è stato Putin”, ha detto Zelenskyj.

La Russia ha mostrato scarso interesse ad accettare questi termini e non ha mostrato alcun segno di compromesso quando si tratta di questioni regionali.

Venerdì, il giorno prima dell’inizio del vertice. Il presidente russo Vladimir Putin ha riaffermato il piano di pace del Cremlino, al quale difficilmente l’Ucraina accetterà mai.

La proposta prevede il ritiro delle forze ucraine da quattro regioni meridionali e orientali del territorio ucraino che Mosca ha dichiarato di voler annettere in violazione del diritto internazionale, e chiede che Kiev abbandoni i suoi sforzi per aderirvi. NATO.

Sebbene le forze russe abbiano ottenuto modesti guadagni in due regioni – Donetsk e Luhansk – negli ultimi mesi, sono ben lontane dall’occupare tutte e quattro le regioni, che includono Kherson e Zaporizhia.

Putin ha dichiarato più tardi nel corso della giornata che quasi 700.000 soldati russi stavano combattendo in Ucraina, rispetto ai 617.000 annunciati durante una conferenza stampa di fine anno nel 2023.

Zelenskyj ha risposto in un’intervista alla televisione italiana: “Il fatto che Putin abbia detto di dare loro parte dei nostri territori occupati e non occupati parla di diverse regioni del nostro Paese, e si fermerà (lì), e non ci sarà un conflitto congelato. ” “.

“I messaggi sono gli stessi di Hitler”, ha detto Zelenskyj.

Ha aggiunto: “Putin si rende conto che ci sarà un vertice di pace. Che la maggior parte del mondo sta dalla parte dell’Ucraina, dalla parte della vita”. Zelenskyj ha aggiunto: “Alla vigilia del vertice, tra le sirene dei raid aerei”. , l’uccisione di persone e gli attacchi missilistici, sembra che parli di una sorta di ultimatum”.