I lupi attaccano una donna che stava facendo jogging in uno zoo francese, ferendola gravemente

La polizia e la procura stanno indagando su come una donna di 37 anni sia stata aggredita e gravemente ferita da tre lupi domenica in uno zoo fuori Parigi. Una fonte vicina al caso ha detto all’AFP che la donna è stata morsa “al collo, alla gamba e alla schiena” allo zoo di Thoiry, a circa 25 miglia a ovest della capitale francese.

La donna è stata salvata dopo che i guardiani dello zoo hanno sentito le sue urla mentre veniva attaccata, secondo la BBC menzionato.

Il procuratore di Versailles Marivonne Caillebotte ha detto che la vita della donna era in pericolo, ma una fonte più tardi domenica ha detto all’AFP che le sue ferite non erano più in pericolo di vita.

Secondo i risultati preliminari dell’indagine, la donna è uscita per fare jogging domenica mattina presto dopo aver trascorso la notte con la sua famiglia in un lodge in stile safari allo zoo.

Christelle Persini, direttrice esecutiva di Wow Safari Thoiry, ha detto all’AFP che la donna “ha attraversato a piedi la riserva americana”, un luogo “normalmente accessibile solo in auto”.

Lupo artico. Wow, Safari Thawiri



Persini ha detto che nel parco sono presenti cartelli che ricordano le “regole di sopravvivenza” da seguire.

Ha aggiunto: “Il comportamento degli animali nelle riserve è quello degli animali liberi o semiliberi”, riferendosi alla loro reazione all’intrusione umana.

locanda in zona lupi, Pubblicizzato sul suo sito web Con un prezzo compreso tra 220 e 760 euro (235-810 dollari) a notte, promette “silenzio, comfort e separazione”.

Offrono “un’esperienza unica e molto intima con i lupi artici che potrai vedere dal tuo salotto”.

Secondo il Sito web dello zooIl lupo artico è strettamente carnivoro. “La sua vista, il suo olfatto e il suo udito lo rendono un cacciatore eccezionale”, afferma lo zoo, aggiungendo che ospita una femmina dominante, un maschio dominante e i loro quattro cuccioli.

I lupi artici, chiamati anche lupi bianchi o lupi artici, sono una sottospecie di lupi grigi che si trovano nei paesaggi gelidi dell’Artico, secondo Fondo internazionale per il benessere degli animali. “A differenza di altri lupi che devono affrontare ogni giorno l’invasione umana, i lupi artici non hanno una sfiducia intrinseca nei confronti degli umani”, afferma l’IFAC.

Caillebotte ha detto che la donna “è finita nella zona safari, che dovrebbe essere riservata alle auto. Lì è stata attaccata da tre lupi”.

Ha aggiunto che non è chiaro “se abbia commesso un errore o se la strada non fosse chiara”.

I primi soccorritori sono arrivati ​​​​sulla scena “molto rapidamente”, ha detto Caillebotte, e i lupi sono stati “rimossi e poi riportati nel loro territorio”.

La fonte a conoscenza del caso aveva precedentemente affermato che la donna doveva essere passata attraverso “sistemi di sicurezza, un fossato e una recinzione elettrica che avrebbero dovuto tenere gli animali all’interno”.

La polizia sta indagando sull’incidente.

Lo zoo di Thoiry è stato fondato nel 1968 da Paul de la Baños, proprietario di un castello locale che apparteneva alla sua famiglia dal XVI secolo.

Al quotidiano regionale L’Independiente di aprile aveva ricordato come inizialmente aveva fornito allo zoo una nave carica di 120 animali portati dal Kenya.

De la Panouse ha venduto lo zoo a un gruppo di investitori nel 2018.