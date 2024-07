I migliori ritrovamenti Prime Day per meno di $ 10: ottieni 22 fantastici prodotti a prezzi imbattibili

$ 6 su Amazon Cavi di illuminazione Qiruoz – Set di 6 cavi di ricarica: $ 5,60 Sei cavi con un budget limitato

Cerchi alcuni piccoli oggetti di lusso in questo Prime Day? Siete venuti nel posto giusto. Queste fantastiche offerte costano tutte meno di $ 10 e includono di tutto, dagli utensili da cucina alle batterie, alle borse e altro ancora. Aggiorniamo costantemente la nostra gamma come parte della nostra copertura delle vendite del Prime Day, quindi resta sintonizzato per le nuove aggiunte all’elenco. Queste offerte potrebbero non durare a lungo, quindi assicurati di coglierle rapidamente.

Questa storia è parte di Giornata dell’Amazon PrimeLa guida di CNET con tutto ciò che devi sapere e come trovare le migliori offerte.

Offerte Prime Day a meno di $ 10 sulla tecnologia

Kayrouz/CNET Ottieni questo pacchetto di sei cavi di ricarica certificati Apple MFi per soli $ 5,60, con un coupon, e potrai ottenere un cavo di ricarica in ogni stanza.

Offerte Prime Day a meno di $ 10 sugli articoli essenziali di tutti i giorni

Galleria/CNET Ottieni un set di 12 pennarelli cancellabili in colori assortiti con uno sconto fino al 72%. Queste penne sono dotate di punta smussata per linee larghe, medie o sottili. Inoltre non emette odori sgradevoli, rendendolo ideale per l’uso a casa o in classe.

Offerte Prime Day a meno di $ 10 su casa e cucina

Cucina M/CNET Questo set da quattro pezzi viene fornito con un cucchiaio grande e uno piccolo, una “spatola” e un raschietto per barattoli. Non preoccuparti nemmeno che si sciolga, poiché può resistere a temperature fino a 480 gradi Fahrenheit. Le maniglie presentano colli lunghi e stretti, che le rendono facili da impugnare e migliorano la presa.

Offerte Prime Day a meno di $ 10 su salute e fitness

Pugno dell’orso/CNET Ora scontati del 50%, questi guanti per sollevamento pesi, ciclismo e altro ancora sono realizzati in ecopelle, poliestere e silicone. Il materiale traspirante aiuta il flusso d’aria attraverso i guanti, riducendo il sudore. Il componente senza dita ti consente di utilizzare i tuoi dispositivi elettronici senza dover togliere i guanti.

Prime Day offre offerte inferiori a $ 10 su giocattoli e giochi

Hasbro/CNET Se prendi il tradizionale gioco del Monopoli e lo rendi più portatile e veloce, ti ritroverai con Monopoli Deal. Il gioco è un po’ come Gold Fish incontra in qualche modo il Monopoli, poiché il gioco ruota attorno alla raccolta di combinazioni di Monopoli evitando vari colpi di scena come la riscossione dei debiti e la rottura degli accordi. Mentre l’originale potrebbe farti giocare per ore per finirlo, questa versione può essere completata in 15 minuti.

Venduto al dettaglio a quasi la metà del prezzo originale, questo prodotto è un acquisto obbligato per qualsiasi famiglia di giocatori che considera di giocare a casa o in viaggio.

Cos’è l’Amazon Prime Day?

Amazon Prime Day è elencato come una promozione estiva di due giorni e quest’anno accadrà su… 16 luglio e 17 luglioTuttavia, molti partner di vendita al dettaglio di Amazon tendono ad avviare le vendite prima dell’orario di inizio ufficiale e a continuare dopo tale orario.

Amazon Prime Day è la versione di Amazon dei saldi di Natale di luglio in cui i membri di Amazon Prime vedono i tipi di sconti che le persone vedono tipicamente durante il Black Friday. Troverai articoli fortemente scontati sparsi per i saldi che non vorrai aspettare perché questo tipo di grandi risparmi si verificano solo due volte l’anno al di fuori di questo evento.

Come scegliamo le migliori offerte Amazon Prime Day

Gli esperti di shopping di CNET hanno almeno cinque anni di esperienza nella copertura di eventi come Prime Day e Black Friday. Sappiamo cosa cercare in un affare e, cosa più importante, sappiamo come garantire che i prodotti che evidenziamo siano effettivamente in vendita e non solo scontati artificialmente.

Il nostro gruppo unico di esperti che ha testato centinaia di prodotti, garantisce che lo sconto sia reale e garantisce che i nostri consigli contengano recensioni reali di utenti reali. In questo modo saprai che ciò che consideriamo una buona vendita è qualcosa di cui ti puoi fidare.