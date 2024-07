I migliori stati americani per la pensione

Ecco i 10 migliori stati in cui andare in pensione nel 2024, secondo Bankrate.

Bankrate ha valutato tutti i 50 stati in cinque categorie ponderate:

Per preparare le classifiche, Bankrate ha analizzato i dati provenienti da diverse fonti, tra cui la Tax Foundation, il Council for Community and Economic Research, l’U.S. Census Bureau e la National Oceanic and Atmospheric Administration.

L’Iowa, che l’anno scorso era al primo posto in termini di numero di pensionati, quest’anno è sceso al nono posto, principalmente a causa dell’alto costo della vita nello stato. La Florida, solitamente considerata un centro per pensionati, si è classificata all’ottavo posto nella lista di Bankrate per la seconda volta consecutiva.

Uno dei maggiori vantaggi potenziali offerti dal Delaware ai pensionati sono i vantaggi fiscali. Lo Stato non tassa le prestazioni della previdenza sociale e non impone imposte di successione o di successione. Il Delaware è anche uno dei pochi stati a non imporre tasse statali o locali sulle vendite.

Tuttavia, il Delaware si è classificato al 20° posto Per l’accessibilità economica, che può essere una considerazione per i pensionati che vivono con un reddito fisso.

Il costo della vita nel Delaware è superiore di circa l’1% rispetto alla media nazionale, ma può variare a seconda della città in cui vivi. Secondo RentCafeSecondo RentCafe, il costo della vita a Wilmington è superiore di circa il 4% rispetto alla media nazionale, mentre a Dover è inferiore di circa il 2%.

Ricorda che, sebbene l’accessibilità economica del luogo possa essere un fattore importante nella scelta del luogo in cui andare in pensione, è importante considerare anche molti altri fattori personali. Chiediti quali tipi di attività vuoi svolgere durante la pensione, che tipo di clima ti piace di più e se vuoi vivere più vicino alla tua famiglia.

Vuoi smettere di preoccuparti dei soldi? Iscriviti al nuovo corso online della CNBC Raggiungere il benessere finanziario: essere più felici, più ricchi e finanziariamente più sicuriTi insegneremo la psicologia del denaro, come gestire lo stress, creare abitudini sane e modi semplici per aumentare i tuoi risparmi, uscire dai debiti e investire per il futuro. Inizia oggi e utilizza il codice EARLYBIRD per uno sconto introduttivo del 30% fino al 2 settembre 2024.

Più, Iscriviti alla newsletter CNBC Make It Per consigli e suggerimenti per il successo sul lavoro, con i soldi e nella vita.