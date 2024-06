I ministri di Putin vengono espulsi dalla sala negoziale nordcoreana perché erano entrati prima di Kim Jong Un

“No, abbiamo un protocollo”, dice in russo il funzionario nordcoreano. “Vi invitiamo al tavolo. I nostri leader si uniranno a noi presto”.

Il rappresentante della delegazione russa chiede in risposta: perché siamo entrati allora?

L’incidente è avvenuto durante la trasmissione in diretta della visita di Putin da parte dei media ufficiali nordcoreani.

A seguito di questi colloqui, Russia e Corea del Nord hanno firmato un trattato strategico – comprendente una clausola di difesa reciproca – che Putin ha salutato come una “svolta decisiva”.

Putin ha affermato che la Russia “non esclude la cooperazione tecnico-militare con la RPDC riguardo al trattato firmato oggi”, riferendosi alla Corea del Nord con il suo nome ufficiale.

Kim ha descritto Putin come “il più caro amico del popolo coreano” e ha detto che il suo Paese “esprime pieno sostegno e solidarietà al governo russo” per la guerra in Ucraina, che ha portato all’imposizione di un’ampia gamma di sanzioni ONU contro i coreani. Mosca.

A sua volta, Putin ha ringraziato il suo ospite Kim – il cui Paese è soggetto al regime di sanzioni delle Nazioni Unite dal 2006 per i programmi di armi vietate – dicendo che Mosca ha apprezzato il sostegno “continuo e coerente” e ha chiesto una revisione del regime di sanzioni delle Nazioni Unite che vieta le armi. . Forniture e acquisti da e per Pyongyang.

L’Agence France-Presse ha contribuito al reportage.