I Minnesota Twins sono lesi da Comcast in una disputa sulle tariffe tra la società e Bally Sports

I giochi Twins non saranno disponibili su Comcast dopo che le trattative si sono interrotte tra la società e il proprietario di Bally Sports, Diamond Sports, che è nel bel mezzo di una procedura di bancarotta.

Un messaggio mostrato sul canale Bally Sports ai clienti Comcast Xfinity ha spiegato il conflitto.

“Il proprietario di Bally Sports è in procedura fallimentare e noi abbiamo offerto loro diverse opzioni per continuare a gestire le loro reti. Hanno rifiutato ogni opzione e non abbiamo più il diritto di continuare a portare i loro contenuti”, si legge nella lettera.

I Twins hanno espresso il loro disappunto per la controversia che ha portato alla chiusura del canale e alla perdita della possibilità da parte dei fan di guardare le partite. La squadra ha dichiarato in un comunicato che ha le mani legate nella disputa tra Comcast e Bally Sports.

“I Twins sono delusi da questo enorme disagio per i nostri fan che vogliono semplicemente guardare le nostre partite. Questa situazione è una trattativa d'affari tra Comcast e Bally's. I Twins non hanno alcun ruolo o voce in questa faccenda. Speriamo che entrambe le parti possano raggiungere un accordo al più presto”

A febbraio, un giudice del tribunale fallimentare federale di Houston ha approvato un contratto di un anno tra i Twins e Bally Sports North per la stagione 2024 dopo che il loro precedente contratto di trasmissione era scaduto lo scorso ottobre.

A quel tempo, i Twins e la Major League Baseball stavano cercando opzioni di streaming e streaming alternative per i fan a causa dell'incertezza sul futuro di Diamond Sports, ma alla fine mantennero il contratto con Bally Sports per un'altra stagione.

La Major League Baseball ha dichiarato che spera di offrire un'app diretta al consumatore affinché i fan possano acquistare singoli giochi, intere stagioni o qualsiasi cosa intermedia per lo streaming su TV o altri dispositivi nel 2025.

Dopo aver approvato il contratto di un anno a febbraio, il giudice Christopher Lopez ha affermato che l'accordo “fornisce un po' di conforto ai tifosi che vogliono sapere come vedono la loro squadra”.

Ora, meno di tre mesi dopo, la cruciale partnership televisiva con Bally Sports è caduta ancora una volta nel caos.

Diamond Sports Group ha affermato che i fan possono ancora guardare Bally Sports tramite Fubo, DirecTV o direttamente tramite il servizio di streaming della rete. Tuttavia, le partite di Twins non possono essere trasmesse in streaming lì.

Una prova gratuita di Fubo è disponibile qui.

“È deludente che Comcast abbia rifiutato una proposta di estensione che avrebbe mantenuto i nostri canali in onda e che Comcast abbia indicato che intende inviare segnali, impedendo ai fan di guardare le loro squadre locali preferite”, ha affermato Diamond Sports in una nota.

Un portavoce di Comcast ha detto che la società è stata “molto flessibile con Diamond Sports Group per diversi mesi mentre lavora attraverso procedure fallimentari”.

“Vorremmo continuare a gestire le loro reti, ma hanno rifiutato numerose offerte e ora non abbiamo più i diritti su questa programmazione”, ha detto il portavoce.

L'altro evento sportivo dal vivo interessato oggi è l'incontro PWHL tra Minnesota e Toronto. Quella partita può essere vista sul canale YouTube di Al-Douri.

Le partite di playoff dei Timberwolves non dovevano essere trasmesse su BSN dopo il primo turno. Ora verrà trasmesso sulle emittenti nazionali della lega, a partire da Gara 1 sabato a Denver.

Comcast emetterà crediti compresi tra $ 8 e $ 10 ai clienti che si abbonano a Bally Sports come parte del loro abbonamento via cavo.