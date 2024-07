I negozi Big Y e Stop & Shop in Massachusetts hanno temporaneamente chiuso i loro negozi a causa di un’epidemia di listeria

SPRINGFIELD – I negozi Big Y e Stop & Shop, anche in Massachusetts, hanno chiuso temporaneamente i loro negozi per diverse ore venerdì a seguito di un’epidemia di Listeria legata ai prodotti a base di carne confezionati.

Big Y e Stop & Shop stanno pulendo e igienizzando i negozi di gastronomia

Tutti i negozi Stop & Shop hanno riaperto venerdì sera dopo una pulizia profonda, ha detto un portavoce del supermercato. Tutti i prodotti interessati dal richiamo di Poor’s Head sono stati rimossi.

“Per estrema cautela, Stop & Shop ha deciso di chiudere temporaneamente i suoi negozi oggi per effettuare le pulizie e rimuovere i prodotti”, ha affermato la società in una nota. “Garantire la sicurezza dei prodotti che vendiamo è la nostra massima priorità e i nostri negozi partner sono pronti a servire le nostre comunità.

Tutte le gastronomie Big Y hanno riaperto entro le 18:00

“Stiamo adottando queste misure per garantire la sicurezza dei nostri clienti”, ha affermato in una nota John Ferraro, direttore senior degli alimenti freschi di Big Y. “Lo faremo anche per essere sicuri di interrompere la catena di approvvigionamento smaltire tutti i prodotti che potrebbero essere entrati in contatto con i prodotti interessati. Continueremo a essere vigili e ad adottare le precauzioni necessarie per prevenire futuri incidenti”.

Quali prodotti sono stati richiamati?

La testa di maiale lo è promemoria Salsicce di fegato pronte, prodotte tra l’11 giugno e il 17 luglio. Ciò include pagnotte da 3,5 libbre nella pellicola trasparente e salsicce di fegato Board’s Head Strassburger con date di vendita tra il 25 luglio e il 30 agosto.

Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati UnitiI prodotti Boar’s Head interessati includono anche:

Prosciutto della Virginia vecchio stile

Pancetta all’italiana

Maiale italiano molto piccante

Bologna

Salame di manzo

Strisce di pancetta alla griglia in una steakhouse: scalda e mangia

Aglio bolognese

Bolognese di manzo

Secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattieUn’epidemia di listeria ha colpito 34 persone in 12 stati, tra cui due persone nel Massachusetts. Sono morte anche due persone a livello nazionale.

La Listeria può causare febbre, dolori muscolari e affaticamento. È particolarmente pericoloso per le donne incinte, le persone di età superiore ai 65 anni o coloro che hanno un sistema immunitario indebolito.

“Sintomi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea”, afferma la dottoressa Shira Doron, capo del controllo delle infezioni presso la Tufts University. “Oppure può andare direttamente alla febbre, dolori muscolari che indicano il fatto che l’organismo è nel flusso sanguigno. Alcune persone possono sviluppare la meningite e ciò si manifesta con mal di testa, rigidità del collo, confusione e persino convulsioni aborto spontaneo.” O parto prematuro o feto morto.

