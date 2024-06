I netizen confusi dicono che “è troppo imbarazzante” vedere Joe Biden portato fuori dal palco da Barack Obama all’evento di Los Angeles

In un video virale, l’ex presidente Barack Obama viene visto condurre Joe Biden fuori dal palco durante una raccolta fondi a Los Angeles, dopo di che il presidente si blocca. L’incidente è avvenuto dopo che Biden e Obama sono apparsi in un’intervista di 45 minuti con il conduttore notturno Jimmy Kimmel al Peacock Theatre. Un confuso Joe Biden viene scortato fuori dal palco da Barack Obama durante un evento a Los Angeles (Foto di Mandel NGAN / AFP)(AFP)

Il video mostra Biden in piedi per una standing ovation all’evento costellato di stelle, con lo sguardo fisso sulla folla per almeno 10 secondi prima che Obama lo conduca fuori dal palco, afferrandolo per il polso. Secondo il New York Post, la campagna di Biden ha raccolto con successo più di 30 milioni di dollari. Celebrità come George Clooney, Julia Roberts e Barbra Streisand hanno partecipato all’evento.

“Non può essere il leader del mondo libero”

Diversi utenti di social media hanno commentato il video sopra, condiviso dall’emittente britannica Piers Morgan, dicendo: “Senza offesa… ma non capisco perché gli anziani, dico che solo gli uomini e le donne ricchi possono farlo. Lascia stare la politica, vai avanti con la tua vita e goditela fino all’ultimo giorno. Troppo ricco per mettersi in imbarazzo sulla TV nazionale..” “Continueranno a far finta che non sia successo e continueranno a parlare di Biden come di “acuto, energico, pieno di energia”, ha detto un utente. Un altro ha scritto: “Chiaramente il presidente Obama è intervenuto e si è assunto la responsabilità”.

“Perché Biden sembra un vecchio politico come Obama che agita la mano e si gira per sorridere al pubblico? Questo non può essere il leader del mondo libero”, ha scritto un utente, mentre un altro utente ha detto: “Biden deve rendersi conto . Qualcuno deve prendersi cura del vecchio e portarlo alla luce. “È così imbarazzante che permettano che ciò accada”, ha scritto un utente.