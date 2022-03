I numeri più chiari al botteghino di Batman e la scena dei titoli di coda

Batman Si preannuncia come una delle uscite di film post-pandemia di maggior successo.

Quattro giorni dopo, comprese le anteprime, si stima che il film di Matt Reeves su Caped Crusader abbia raccolto 128,5 milioni di dollari (97 milioni di sterline) al botteghino.

Questi numeri, da Comscore, l’hanno classificata come la quinta apertura di marzo più grande di tutti i tempi La bella e la bestia ($ 174 milioni / £ 131,5 milioni), Batman contro Superman ($ 166 milioni / £ 125,5 milioni), Capitan Marvel ($ 153,5 milioni / £ 116 milioni) e giochi della fame ($ 152,5 milioni / £ 115,5 milioni).

Dato che il suo lancio coincide con la notizia che i mandati della maschera interna sono stati revocati in diverse regioni chiave, BatmanSembra che il botteghino crescerà esponenzialmente nelle prossime settimane.

Fa anche Batman Il più grande film del 2022 fino ad oggi e il secondo a superare la soglia dei 100 milioni di dollari nel weekend di apertura. il primo era Spider-Man: Non c’è spazio per casache è stato rilasciato a dicembre 2021.

La domanda che i fan si stanno chiedendo è se hanno bisogno di sedersi attraverso i titoli di coda per una scena che potrebbe innescare uscite future per Batman di Robert Pattinson.

Ora è la norma posizionare le scene post-crediti alla fine dei film di supereroi. Tuttavia, Reeves ha più azione di una scena intera.

In effetti, coloro che vengono lasciati indietro per vedere quali dolci ci sono nel negozio potrebbero rimanere un po’ confusi.

Alla fine del film, sullo schermo compaiono le parole “Good Bye” e un punto interrogativo verde, presumibilmente introdotte dall’Enigmista (Paul Dano). Dopodiché, sullo schermo è apparso del testo, il che avrebbe senza dubbio fatto arrossire il pubblico nel vedere di cosa si trattava.

Robert Pattinson nel ruolo di Batman (Warner Bros. Boktorat)

Si scopre che il testo è in realtà l’URL di un file Sito web di Rat Aladache ha fornito prove per il film in vista della sua uscita.

Se visiti il ​​sito, ti ritroverai in una battaglia di ingegno con il cattivo stesso, poiché ti pone tre domande.

Se rispondi a tutti e tre correttamente, verrà inviato un video segreto.

*Di seguito spoiler: sei stato avvisato*

Trova di seguito le domande che l’Enigmista ha per te e, se stai lottando, vengono fornite anche le risposte (grazie a questa cosa intelligente che si è conclusa con GamesRadar).

1. “È più di un semplice gioco. Abbiate paura di nascondervi dietro uno”. maschera

2. “Ciò che era nuovo, è di nuovo nuovo. Rinascita. Restauro. Rimodellamento. ” rinnovo

3. “All’inizio sono una frode o una bufala, o forse una combinazione dei due. Ciò è dovuto alla tua interpretazione errata. ” confusione

Il video che riceverai come ricompensa è una clip della campagna per il sindaco di Thomas Wayne: Thomas Wayne, ovviamente, è il padre di Batman, Bruce Wayne.

Tuttavia, l’Enigmista ha scritto alcune frasi nel video e, se ascolti attentamente, potresti sentire lo stesso cattivo respirare durante la clip.

Batman Al cinema adesso. Leggere L’indipendente Revisione qui.