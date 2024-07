I nuovi widget meteo di Google arrivano su Android

Google sta aggiungendo nuovi widget alla schermata iniziale del meteo. L’app mira a correggere/sostituire l’attuale set di elementi dell’interfaccia utente attualmente limitati al Pixel e, si spera, sarà disponibile per tutti i dispositivi Android.

Informazioni su APK Insight: In questo post di APK Insight, abbiamo decompilato l’ultima versione di un’app che Google ha caricato sul Play Store. Quando decomprimiamo questi file (che si chiamano file APK, nel caso delle app Android), possiamo vedere diverse righe di codice al loro interno che suggeriscono possibili funzionalità future. Tieni presente che Google potrebbe fornire o meno queste funzionalità e la nostra interpretazione di cosa siano potrebbe essere incompleta. Tuttavia, cercheremo di abilitare funzionalità su cui stiamo per lavorare, per mostrare come appariranno quando verranno rilasciate. Con questo in mente, continua a leggere.

Nel complesso, il design è molto simile a quello disponibile oggi. In effetti, ci sono molte somiglianze con l’applicazione completa.

La città viene mostrata nell’angolo in alto a sinistra con temperatura e alta/bassa. Lo stato e l’icona di stato appaiono sulla destra con il pulsante di aggiornamento nell’angolo, rappresentando un significativo miglioramento della qualità della vita. Quindi ottieni una previsione di sei ore, invece di quattro ore.

Un altro widget aggiunge una previsione meteorologica di 3 giorni in basso.

Infine, c’è uno strumento selfie che include città e alti/bassi. Puoi anche vedere la versione del tema chiaro e scuro, con l’ultima versione che utilizza il vecchio set di icone.

Abbiamo individuato anteprime del selettore widget di questi elementi che appariranno sulla schermata principale nell’ultima versione beta dell’app Google (versione 15.28). Non è stato ancora lanciato.

Ciò avviene quando Android 15 introduce una sezione “Pixel Weather” nel selettore widget. C’è anche un servizio in background “Pixel Weather” che alimenta l’integrazione dell’app Google Clock.

grazie per Smontaggio JEBdi cui si avvalgono alcuni smantellamenti di APK Insight.