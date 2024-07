Raleigh, Carolina del Nord Scienziati della Carolina del Nord hanno scoperto un dinosauro di 100 milioni di anni e credono che vivesse in una tana come un armadillo e si nutrisse come un cervo.

Il nuovo dinosauro, Fauna herzogai, visse 99 milioni di anni fa in quello che oggi è lo Utah. A quel tempo, la regione era un vasto ecosistema di pianure alluvionali, stretto tra le rive di un enorme oceano interno a est e vulcani attivi e montagne a ovest. Era un ambiente caldo, umido e fangoso, attraversato da numerosi fiumi.

I paleontologi della North Carolina State University e del North Carolina Museum of Natural Sciences hanno scoperto il fossile e altri esemplari della stessa specie, a partire dal 2013. La fauna è stata descritta come un dinosauro lungo sette piedi che viveva nelle tane e mangiava piante.

Le prove suggeriscono che le specie appena scoperte trascorrevano almeno parte del loro tempo in tane sotterranee.

Scavare è ciò che rende questo dinosauro così speciale, secondo Hafif Avrahami, A Studente di dottorato presso la North Carolina State University e tecnico digitale per il nuovo programma Dueling Dinosaurs del Museo di Scienze Naturali.

“È molto raro” Avrahami ha detto.È stato riconosciuto come comportamento solo in una specie strettamente imparentata.

Avrahami Primo autore di un articolo che descrive Funa, hanno detto gli scienziati Era sicuro che fosse uno scavatore per una serie di ragioni, inclusa la forma delle sue ossa, in particolare le sue potenti zampe posteriori.

“Anche i suoi piedi sono stranamente grandi per le sue dimensioni corporee e l’avrebbero aiutata a rimuovere la terra da casa.” Avrahami ha detto.

Avrahami Ha detto che c’è molto da imparare dal piccolo dinosauro, poiché piccoli animali di queste dimensioni sono relativamente rari nella documentazione fossile.

“Fona “Fa parte di un gruppo di dinosauri di cui non sappiamo quasi nulla.” Avrahami ha detto.“È quasi come uno dei più grandi buchi neri della paleontologia.”

Il Museo di Scienze Naturali ha dichiarato a WRAL News che contiene il vero scheletro, un modello stampato in 3D del cranio, nonché un’illustrazione scientifica di come apparirà una volta completato. La fauna Lo scheletro sarà esposto al museo in 11 W. Jones St., dove gli ospiti potranno osservare i paleontologi mentre continuano a lavorarci.

Il nome del genere Fona deriva dall’antica storia della creazione del popolo Chamorro, popolazione indigena di Guam e delle Isole Marianne nell’Oceano Pacifico. Fauna e Bontan erano due fratelli esploratori che scoprirono l’isola e diventarono Terra e Cielo. Il nome della specie onora Lisa Herzog, direttrice delle operazioni di paleontologia presso il Museo di scienze naturali della Carolina del Nord, per il suo inestimabile contributo e la sua dedizione al campo della paleontologia.

“Volevo onorare la mitologia indigena di Guam, poiché i miei antenati discendono dal popolo Chamorro”, ha detto Avrahami. “Nel mito, la Fauna divenne parte della Terra quando morì, e dal suo corpo nacque una nuova vita, che secondo me è associata ai fossili, alla bellezza e alla creazione. Molto probabilmente la Fauna era ricoperta da un sottile strato di piume colorate. Il nome della specie è Lisa Herzog, che era parte integrante di “Tutto questo lavoro e io abbiamo scoperto uno degli esemplari di fauna più straordinari provenienti da diversi individui conservati insieme in quella che molto probabilmente era una tana”.