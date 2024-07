I prezzi degli AirPods Max di Apple sono scesi per la prima volta sotto i 400 dollari

In termini di funzionalità, il Max è progettato pensando agli utenti Apple. Supportano un palcoscenico sonoro ben bilanciato e la funzione Immersive Spatial Audio di Apple, per non parlare dell’impressionante cancellazione del rumore che rivaleggia con le cuffie premium di Sony e Bose. Anche la sua modalità Trasparenza non ha eguali per la naturalezza del suono. Gli utenti Apple possono anche usufruire del rilevamento integrato Trova il mio, dell’accoppiamento one-touch e del passaggio rapido da un dispositivo Apple all’altro: funzionalità che non troverai in molte paia di cuffie, tranne forse le Beats Studio Pro.