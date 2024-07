I Rays scambiano il debuttante in difficoltà Aaron Civale con i Brewers per un promettente interno

KANSAS CITY, Missouri – Mercoledì mattina i Rays hanno ceduto il titolare in difficoltà Aaron Civale ai Brewers, aprendo spazio per aggiornare quella che potrebbe presto essere una rotazione affollata, risparmiando denaro e aggiungendo una solida prospettiva interna in Gregory Barrios.

I Rays hanno acquisito Civale da Cleveland alla scadenza commerciale dello scorso anno in cambio del promettente prima base Kyle Manzardo. Il 29enne non ha lanciato bene per il Tampa Bay, andando 4-9 e 5.17 in 27 partite, completando sei inning solo quattro volte.

L’accordo fa risparmiare ai Rays quasi la metà dello stipendio di 4,9 milioni di dollari di Civale per questa stagione e li solleva dal suo aumento di stipendio guidato dall’arbitrato per il 2025 a circa 7 milioni di dollari, il suo ultimo anno prima della libera agenzia.

Crea anche un buco nella formazione titolare, che sarà inizialmente riempita da Shane Baz, che ha giocato bene per la squadra di Division III di Durham e dovrebbe iniziare per i Rays al posto di Civale venerdì in Texas. Entro la fine di luglio, i Rays prevedono di includere anche il terzino sinistro Jeffrey Springs, che sta attraversando le fasi finali della sua riabilitazione dopo l’intervento chirurgico di Tommy John.

L’accordo ha portato Barrios, un ventenne, a classificarsi al 21 ° posto nell’elenco di MLB.com dei giocatori più promettenti dell’organizzazione di Milwaukee. Barrios lavorerà per Bowling Green, una divisione I affiliata dei Rays.

“Stiamo entrando in un periodo in cui abbiamo, a nostro avviso, più opzioni, più opzioni salutari, in un certo senso, di quelle che abbiamo adesso”, ha detto al telefono Eric Neander, presidente delle operazioni di baseball di Rays. “Voglio stare molto attento a questo, perché sappiamo quanto velocemente la situazione può cambiare. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo coinvolto Aaron.

“Ma abbiamo ritenuto che l’opportunità di ottenere un potenziale cliente che piacesse davvero ai nostri scout e analisti, che si adattasse bene al nostro sistema, fosse quando guardi a questo, quando hai un ragazzo come Shane Baz che penso sia importante per lui dal punto di vista dello sviluppo continuare crescere e svilupparsi, penso che sia importante per lui. “Avere queste opportunità nei grandi campionati, questa combinazione ci mette in una posizione attraente”.

Barrios, originario del Venezuela, ha ricevuto un bonus di 1 milione di dollari per firmare con i Brewers e da allora è cresciuto ogni stagione. Ha una media di battuta di .325 in questa stagione nella squadra di Classe A del Wisconsin, con un fuoricampo, 34 RBI e .796 OPS. MLB.comIl rapporto dello scouting descrive la sua difesa come segue: “Il quarterback da 6 piedi-1 si muove come l’acqua all’interbase con un forte primo passo, un buon istinto e un’azione impressionante. È in grado di effettuare numerosi lanci dal profondo, e probabilmente lo farà migliorare la sua prestazione in campo “La sua ascesa”.

Neander ha detto che ci sono molte cose che piacciono ai Raggi di lui.

“È un ottimo difensore ad area corta, ha grandi capacità di comunicazione e a 20 anni penso che abbia la possibilità di crescere abbastanza forte da diventare un solido giocatore regolare”, ha detto Neander.

Dopo la prestazione insignificante di Civali con i Rays la scorsa stagione, l’opinione della squadra era che un’analisi approfondita dei dati mostrava che non era così male in 10 partite per loro come avevano mostrato i suoi numeri in base 2-3, 5,36, e non era così male. Non è stato bravo come lui in 13 partite con Cleveland.

Nonostante il suo buon inizio con i Rays quest’anno, andando 2-1 e 2,12 RBI nelle sue prime tre partite, Civali ha faticato molto per gran parte della stagione, incluso un tratto di quattro partite in cui non è riuscito a raggiungere il quinto inning ( ( 20 punti consentiti in 18 inning e 2/3). Il suo record è di 2-6 e 5,07 punti in questa stagione, e ha giocato 14 partite dalla sua ultima vittoria. I Rays sono 5-12 nelle loro partite quest’anno.

“Ci rendiamo conto di dove sono stati i suoi risultati nel bloccare la corsa e pensiamo che sia un lanciatore migliore di così”, ha detto Neander. “Queste cose possono accadere nel corso di 12 mesi. Proprio come nei 12 mesi precedenti, penso che lui fosse dall’altra parte quando si trattava di correre bloccando meglio di quanto probabilmente fosse.”

“Penso che la realtà sia che probabilmente è il tipo di lanciatore che è rimasto tra i suoi totali negli ultimi due anni. Guarda, è davvero un bravo lanciatore iniziale. E penso che lo sia. Quindi gli auguro buona fortuna e io aspettatevi che sia così per Milwaukee.”

Il titolare veterano Zach Eflin ha detto che alla squadra mancherà Civale.

“Non è mai facile perdere un buon giocatore e una persona come lui”, ha detto Evelin. “Ha portato così tanto a questa squadra, in termini di chimica, leadership, talento… Sono molto triste, onestamente, amo Saif. È stato divertente giocare con lui l’anno scorso”.

Baz è stato escluso dall’inizio programmato di martedì per la partita di martedì con Durham, inizialmente per essere disponibile per fornire profondità alla formazione principale con la possibilità di giocare due partite o utilizzare pesantemente il bullpen di soccorso questa settimana a Kansas City a causa delle previsioni di pioggia. Mercoledì i Rays hanno chiamato Justin Sterner per fornire approfondimenti; Baz verrà aggiunto al roster venerdì.

Uno stiramento agli obliqui in primavera, causato dal sollevamento pesi, ha ritardato il ritorno di Baz dall’intervento di Tommy John nel settembre 2022. Ciò lo ha portato a essere scelto per giocare a Durham dopo aver completato un periodo di riabilitazione, poiché anche i Rays volevano limitare il suo carico di lavoro . È migliorato nel tempo e in cinque partite da titolare per i Bulls a giugno, è stato 3-0, 1,57, concedendo 20 valide e 10 walk in 23 inning, ma ha anche eliminato 35.

L’allenatore Kevin Cash ha dichiarato: “Lancia bene la palla e i suoi risultati sono stati migliori, e questo mi incoraggia”.

Mercoledì Springs ha giocato la prima delle sue quinte partite di qualificazione con Durham, andando avanti per quattro inning senza segnare e segnando una media di 2,71 su 13 inning e 1/3. Si prevede che rimarrà con i Bulls almeno durante la offseason prima dell’All-Star Game del 15-18 luglio.

I Rays hanno anche opzioni da titolare a Durham con il mancino Joe Rock, che è andato 4-3, 4.11 in 14 partite da quando è stato acquisito dal Colorado; E il mancino Tyler Alexander, che ha iniziato la stagione con il Tampa Bay, andando 0-3, 3,64 in cinque partite nella terza divisione.

