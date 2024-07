I Reds acquisiscono Austin Slater – Voci commerciali della MLB

I Reds e i Giants hanno raggiunto un accordo a tarda notte appena tre settimane prima della scadenza commerciale. Secondo l’annuncio di entrambi i club, i Reds avrebbero acquisito il centrocampista Austin Slater Da San Francisco contro Lefty Alex GiovaneCincinnati riceverà anche contanti come parte dell’accordo. I Giants hanno dato a Young la possibilità di passare alla C-League dopo l’accordo.

Slater, 31 anni, fa parte dell’organizzazione dei Giants da più di un decennio. La sua carriera professionale è iniziata quando è stato selezionato dal club di Stanford nell’ottavo round del draft 2014, anche se non ha fatto il suo debutto in Major League con il club fino alla stagione dei 24 anni nel 2017. Slater era in qualche modo una parte big durante i suoi primi anni a San Francisco, ha collezionato solo 544 presenze nelle major tra il 2017 e il 2019. In quel tempo di gioco limitato, ha piazzato una buona linea di .254/.335/.368 ed è stato bravo per un 92 wRC+ mentre divideva il tempo tra tutte e tre le posizioni esterne, prima base e anche brevi apparizioni sia in seconda che in terza base.

La stagione abbreviata del 2020 ha visto Slater emergere alla grande, registrando un eccellente 150 wRC+ per i Giants mentre appariva in 31 delle 60 partite del club quell’anno mentre giocava principalmente sul campo destro e DH per il club. Questa esplosione offensiva fece guadagnare a Slater un ruolo più importante negli anni successivi, e mentre la maggior parte del suo tempo di gioco veniva ancora contro i lanci mancini, creò un ruolo di plotone più adatto a se stesso piuttosto che il ruolo di riserva in campo esterno in cui era stato precedentemente utilizzato. . Slater ha gestito molto bene le crescenti responsabilità e, tra le stagioni 2020 e 2023, il battitore mancino ha segnato .259/.352/.421 (118 wRC+).

Quella linea va da solida a entusiasmante quando guardiamo esclusivamente alla sua produzione contro i mancini, che ha schiacciato con un punteggio di .285/.380/.486 con un wRC+ di 141. Quella produzione contro lanciatori mancini è stata buona per il 17° posto migliore. nel baseball in quel periodo durò quattro anni, alla pari di quelle star José Altovi E Xander Bogaerts.

Mentre i Giants facevano molto affidamento su Slater come partner di plotone sulla linea offensiva sinistra che include giocatori forti come Mike Yastrzemski, Michele ConfortoE Jock Pederson Durante quegli anni, il tempo di gioco di Slater fu ridotto a causa di problemi di infortunio. Dall’inizio della stagione 2020, Slater ha effettuato sette viaggi nell’elenco degli infortunati a causa di problemi all’inguine, al tendine del ginocchio, al polso e alla mano, nonché a commozioni cerebrali multiple. Slater ha avuto bisogno anche di un intervento chirurgico al gomito nella recente finestra di trasferimento per rimuovere uno sperone osseo e alleviare il dolore ai nervi.

Un lungo elenco di problemi di infortunio probabilmente ha contribuito a quella che è stata una stagione 2024 difficile per il 31enne, che ha segnato solo .200/.330/.244 in 112 trasferte in questa stagione in circa un mese di permanenza in campo. il roster ferito a causa di una commozione cerebrale all’inizio di quest’anno. Queste lotte alla fine aprirono la strada ai giovani Heliot Ramos E Luis Matos Per eliminare Slater dal tempo di gioco al Giants Stadium, Ramos è diventato un titolare al centro del campo interno mentre Matos serve come complemento destro dalla panchina di Yastremski e Conforto.

Acquisendo Slater, i Reds spereranno sicuramente di poter far emergere un po’ di quell’abilità di tiro mancino che ha dimostrato negli anni precedenti, in modo da renderlo un buon partner per i tanti centrocampisti mancini del club. Si prevede che il principale concorrente di Slater per giocare in questo ruolo sarà lui Stuart Fairchild, che ha registrato una media di battuta mediocre di .224/.298/.347 (81 wRC+) in 189 trasferte quest’anno. Tuttavia, nel breve termine, sia Fairchild che Slater dovrebbero ottenere molte ripetizioni Will Benson E Spencer Steer Nella mischia esterna del club grazie all’assenza Jake Frehley, TJ FriedelE Nick MartiniFraley è attualmente sulla lista delle emergenze mediche della famiglia e probabilmente tornerà tra pochi giorni, ma sia Friedel che Martini sono sulla lista degli infortunati e devono affrontare assenze potenzialmente prolungate.

In cambio della separazione da Slater, i Giants ricevono aiuto dal bullpen di soccorso mancino sotto forma di Young. Una volta selezionato al secondo turno dai Diamondbacks nel draft del 2015, il mancino ha fatto il suo debutto in Major League nel 2019 e generalmente ha lottato a livello di Major League in un ruolo altalenante con Arizona e Cleveland. La situazione è cambiata nel 2022, quando San Francisco ha acquisito Young in un accordo in contanti con i Guardiani e ha iniziato a giocare in un ruolo di soccorso dell’interbase a tempo pieno. Il mancino lanciò molto bene durante il suo primo periodo con i Giants e registrò un ERA di 2,39 e un FIP di 2,96 in 26 inning e 1/3 di lavoro prima di essere scelto da San Francisco nel novembre successivo.

Young alla fine si è unito ai Reds con un contratto di lega minore prima della stagione 2023 e da allora è rimasto con il club. Se l’è cavata bene come mezzo di rilievo con il club l’anno scorso, registrando un’ERA di 3,86 nonostante un FIP poco brillante di 4,99. Sebbene il tasso di strikeout del 21,2% e il tasso di camminata dell’8,5% di Young fossero entrambi piuttosto solidi, l’anno scorso ha concesso ben dieci fuoricampo in 53 inning e 2/3 di lavoro con i Reds.

Young ha trascorso la maggior parte della stagione 2024 al livello Triple-A per i Reds, anche se ha registrato numeri impressionanti in due inning senza reti a livello di major league e nel suo lavoro più ampio nelle divisioni inferiori. In 23 presenze con la squadra affiliata del club a Louisville quest’anno, Young ha registrato un’impressionante ERA di 1,19 eliminando il 25,3% dei battitori che ha affrontato. Sfortunatamente, quest’anno il mancino non è stato in grado di giocare molto nella Major League con i Reds grazie al bullpen di rilievo profondo del club, che include entrambi Justin Wilson, Sam MallE Brent Sutter Come opzioni di alta qualità per la mano sinistra.

Ciò ha reso Young un giocatore abbastanza sacrificabile che i Reds erano disposti a separarsi da lui, ed è facile vedere come il mancino potrebbe avere un impatto sul bullpen di soccorso dei New York Giants che ha fatto molto affidamento su Eric Miller Fungere da mancino secondario dietro il fiocco a leva alta Taylor RogersMiller, un debuttante di 26 anni che ha una media di 3,51 punti guadagnati e 4,49 strikeout in 41 inning di lavoro quest’anno, presenta una divisione del plotone più netta di quella che Young ha avuto negli ultimi anni, e l’ampio campo esterno dell’Oracle dovrebbe Park è un buon adatto per Young, il che aiuta a limitare la sua tendenza a rinunciare ai fuoricampo.

San Francisco sta anche inviando denaro a Cincinnati nell’accordo insieme a Slater, un fatto che potrebbe avere un impatto sul calcolo finale dell’imposta sul lusso del club entro la fine dell’anno. Prima dello scambio, Elenco delle risorse I rapporti indicano che i Giants hanno un libro paga per le tasse sul lusso di poco meno di 254 milioni di dollari, ovvero poco più di 3 milioni di dollari al di sotto della seconda soglia della tassa sul lusso. Slater guadagna 4 milioni di dollari quest’anno, mentre Young guadagna uno stipendio di 1,16 milioni di dollari. A seconda della quantità di denaro che i Giants includono nell’accordo, uno scambio potrebbe offrire l’ulteriore vantaggio di dare al club ulteriore spazio finanziario al di sotto della seconda soglia della tassa sul lusso.