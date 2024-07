I report web di Google One Dark arriveranno presto su tutti gli account Google

Dopo aver disattivato Google One VPN a fine giugno, la funzionalità Dark Web Reports è ora disponibile per tutti i titolari di un account Google a partire dalla fine di luglio 2024.

Attualmente, i report sul Dark Web sono disponibili solo per coloro che hanno un abbonamento o un abbonamento a Google One. Stato dei documenti ufficiali Dopo aver creato un profilo, Google monitora il Dark Web in modo da farti sapere se i tuoi dati personali vengono rilevati in violazioni o fughe di dati. Al momento della stesura di questi rapporti, Disponibile in 46 paesi.

Aprendo oggi l’app Google One, è apparso un pop-up che confermava che questa funzionalità non sarà più disponibile all’interno dell’app “a partire da fine luglio”.

Il Dark Web Report non sarà più disponibile in Google One a fine luglio. Per continuare a utilizzare Dark Web Report, scopri di più nel nostro articolo della guida.

Contrariamente alla chiusura di Google One VPN, il Dark Web riferisce che sta andando avanti e diventerà “disponibile per tutti gli utenti con un account Google consumer”. Invece di richiedere l’accesso all’app o a Google One, queste informazioni verranno ora integrate nel tuo account Sezione “Risultati su di te”. Per aiutarti a rimanere informato su eventuali violazioni dei dati personali.

Il rapporto sul Dark Web diventerà disponibile per tutti gli utenti con un Account Google consumer. Il Dark Web Report è combinato con i risultati su di te come una soluzione combinata per aiutare gli utenti a proteggere la propria presenza online. “Risultati su di te” è una funzionalità che ti aiuta a vedere se le tue informazioni di contatto personali, come indirizzo di casa, numero di telefono o indirizzo email, vengono visualizzate nei risultati di ricerca.

La funzione “Risultati su di te” ti consente di trovare risultati di ricerca che contengono le tue informazioni o dati personali e richiederne la rimozione, mentre la funzione “Report Web oscuro” monitora parti del Web a cui in genere è difficile accedere per perdite di informazioni personali, tra cui nome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail Email. Google afferma che questa è una “soluzione comune” per “aiutare gli utenti a proteggere la propria presenza online”.

A partire dalla fine di luglio 2024, Dark Web Reporting non richiederà più l’abbonamento a Google One. Tutti gli utenti che hanno effettuato l’accesso ai propri account Google possono utilizzare la funzione poiché è disponibile con i risultati correlati a te.

La tempistica per l’integrazione del rapporto Dark Web negli account utente è fissata per “fine luglio”, con l’indicazione per la rimozione anche dell’abbonamento a Google One. Ciò può contribuire a migliorare la privacy degli utenti, poiché le violazioni dei dati stanno diventando sempre più comuni tra diversi servizi e prodotti online.

