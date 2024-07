“I repubblicani potrebbero essere troppo fiduciosi”.

Ragazzo rockLa performance di Trump nella quarta e ultima serata della Convention Nazionale Repubblicana è stata accolta con risposte rapide e spesso imbarazzanti. Andrew Lawrence di Media Matters ha scherzato dicendo che la performance potrebbe essere indicativa di una scarsa capacità di giudizio da parte della Convention Nazionale Repubblicana.

“Beh, sto guardando Kid Rock urlare e cantare durante la prima serata alla Convention Nazionale Repubblicana, e sto iniziando a pensare che i repubblicani potrebbero essere un po’ troppo sicuri di sé,” ha twittato.

Lo scrittore Brandon Halsey Hai riassunto tutto“Quindi, Kid Rock ha un gruppo di 75enni che alzano i pugni in aria, urlando ‘Combatti’. Questo è appena successo in America nel 2024. È imbarazzante.”

Lo psicoterapeuta Ken Theroux ha notato il surrealismo della performance stessa. “Immaginate di dire ai repubblicani nel 2004 che Hulk Hogan e Kid Rock avrebbero guidato la terza nomination di Donald Trump cinque giorni dopo che gli avevano sparato all’orecchio”. Scritto su X.

Una persona Ha paragonato la performance di Kid Rock a quella di Ingrid Andress, entrata in riabilitazione all’inizio di questa settimana Ha eseguito l’inno nazionale Mentre ero ubriaco prima di una partita di baseball.

Utente X @TheUrbanMonk321 Ha fatto un paragone appropriato tra Kid Rock e il personaggio di David Spade, Joe Dirt, nel film omonimo del 2001. “Kid Rock assomiglia al ragazzo che vende coltelli Bowie al mercato degli scambi. Dirò ai miei figli che è Kid Rock”, hanno scritto sulla piattaforma.

Per altri, la qualità della performance del cantante non è stata eccezionale. Come una persona Scritto su X“Ho visto Kid Rock ad un festival che durava tutto il giorno nel 1999 presso una stazione radio rock locale. Il palco era sul muro di fondo del campo centrale. Il resto dello stadio era pieno di spettatori. Ha aperto il concerto suonando il pawtidpaw poi tutti si sedettero aspettando l’Incubus. Era “Era brutto allora, brutto adesso”.

Forse Abby DePhillips della CNN lo ha detto meglio quando ha detto: Ha twittato In poche parole: “Questo è… qualcosa”.

Kid Rock ha eseguito la sua canzone “American Bad Ass” con testi modificati a sostegno di Trump. Durante tutta la canzone, il cantante canta “Lotta, lotta” – un riferimento a… Riprese il 13 luglio A un raduno di Trump in Pennsylvania, dove l’ex presidente ha detto le stesse parole alla folla.

Giovedì scorso, il cantante, che non era sulla lista dei relatori quella sera, non era presente. Annunciare Era arrivato a Milwaukee prima del congresso. In un video in cui il cantante è apparso indossando un cappello della NRA, ha scherzato: “Siamo appena arrivati ​​a Milwaukee per sostenere al 100% il nostro forte presidente americano”. Cosa succede stasera? Restate sintonizzati per scoprirlo. Ma ecco un suggerimento: avete paura? “

The Hill ha poi riferito che il cantante è stato visto provare al Fiserv Forum.

la posta La performance di Kid Rock alla Convention nazionale repubblicana stuzzica gli spettatori: “I repubblicani potrebbero essere troppo fiduciosi” è apparso per primo Fascia.