I ribelli del Mali contrastano un attacco mercenario russo in una tempesta di sabbia

Un gruppo mercenario russo ha affermato che il suo leader è stato ucciso in Mali a seguito di un attacco da parte di uomini armati ribelli durante una tempesta di sabbia.

Il regime militare del paese dell’Africa occidentale si è rivolto al famigerato gruppo Wagner nel 2021, in cerca di sostegno nella lotta contro le forze jihadiste e separatiste.

L’organizzazione russa – ora trasformata in un gruppo chiamato Africa Corps – ha dichiarato lunedì di essersi unita all’esercito maliano in “feroci battaglie” contro i ribelli separatisti e i militanti jihadisti la scorsa settimana.

In una dichiarazione ufficiale pubblicata sull’applicazione Telegram, il gruppo mercenario russo non ha specificato il numero di morti tra le sue forze, ma ha confermato di aver subito “perdite”. Tra loro c’era il comandante Sergei Shevchenko, ucciso in azione.