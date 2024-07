I ricercatori stanno sviluppando una protesi controllata dal cervello per le persone con amputazioni delle gambe

Secondo un nuovo studio, le persone a cui sono state amputate le gambe possono controllare le protesi degli arti con il cervello in un importante progresso scientifico che consente una camminata più fluida e una migliore capacità di superare gli ostacoli. Stare Lo studio è stato pubblicato lunedì sulla rivista Nature Medicine. Creando una connessione tra il sistema nervoso umano e la sua gamba artificiale, i ricercatori del K.C. Lisa Yang Bioinformatics del MIT e del Brigham and Women’s Hospital apre la strada alla prossima generazione di protesi.

“Siamo stati in grado di dimostrare il primo controllo neurale completo della camminata artificiale”, ha affermato Hyungyun Song, primo autore dello studio e ricercatore post-dottorato al MIT.

La maggior parte degli arti protesici moderni si basa su comandi robotici preprogrammati piuttosto che sui segnali cerebrali dell’utente. Le tecnologie robotiche avanzate possono percepire l’ambiente e attivare ripetutamente un movimento delle gambe predeterminato per aiutare una persona a spostarsi su questo tipo di terreno.

Ma molti di questi robot funzionano meglio su terreni pianeggianti e hanno difficoltà a superare ostacoli comuni come dossi o pozzanghere. La persona che indossa la protesi spesso non ha voce in capitolo nella regolazione della protesi una volta spostata, soprattutto in risposta a improvvisi cambiamenti del terreno.

“Quando cammino, ho la sensazione che qualcuno mi stia portando a spasso perché un algoritmo invia comandi a un motore, e io non lo sto facendo”. Lepre ha subito l’amputazione di entrambe le gambe sotto il ginocchio diversi anni fa a causa del congelamento e utilizza protesi robotiche avanzate.

“C’è un numero crescente di prove [showing] “Quando si collega il cervello a una protesi meccatronica, si verifica l’incarnazione in cui l’individuo vede la protesi come un’estensione naturale del proprio corpo”, ha aggiunto Hare. READ Un razzo SpaceX ha smesso di funzionare dopo che i motori hanno preso fuoco venerdì a Cape Canaveral

Gli autori hanno lavorato con 14 partecipanti allo studio, metà dei quali hanno subito amputazioni sotto il ginocchio attraverso un approccio noto come interfaccia mioneurale antagonista (AMI), mentre l’altra metà è stata sottoposta ad amputazioni tradizionali.

“La cosa più interessante di questo è il modo in cui sfrutta l’innovazione chirurgica insieme all’innovazione tecnologica”, ha affermato Connor Walsh, professore presso la Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate di Harvard, specializzato nello sviluppo di robot assistivi indossabili e non è stato coinvolto nello studio.

L’amputazione AMI è stata sviluppata per affrontare i limiti della tradizionale chirurgia di amputazione della gamba, che interrompe importanti connessioni muscolari nel sito dell’amputazione.

I movimenti sono resi possibili dal modo in cui i muscoli lavorano in coppia. Un muscolo, noto come muscolo eccitatorio, si contrae per muovere un arto e un altro muscolo, noto come muscolo antagonista, si allunga in risposta. Ad esempio, durante un esercizio di curl del bicipite, il bicipite è il muscolo trigger perché si contrae per sollevare l’avambraccio, mentre il tricipite è l’antagonista perché si allunga per consentire il movimento.

Quando l’amputazione chirurgica comporta la rottura di coppie muscolari, la capacità del paziente di sentire le contrazioni muscolari dopo l’intervento viene compromessa e ciò influisce negativamente sulla sua capacità di percepire accuratamente e bene dove si trova la protesi nello spazio.

Al contrario, la procedura AMI ricollega i muscoli dell’arto moncone per replicare il prezioso feedback muscolare che una persona riceve dall’arto intatto.

Lo studio fa “parte di un movimento per le tecnologie protesiche di prossima generazione che affrontano la sensazione, non solo il movimento”, ha affermato Eric Rombukas, un assistente professore di ingegneria meccanica presso l’Università di Washington che non è stato coinvolto nello studio. READ I ricercatori rivelano il motivo della corrosione nell’acciaio inossidabile stampato in 3D

La procedura AMI per l’amputazione sotto il ginocchio prende il nome Pietro Ewing Dopo Jim Ewing, la prima persona a sottoporsi alla procedura, nel 2016.

I pazienti che hanno subito l’amputazione di Ewing hanno sperimentato meno atrofia muscolare nell’arto residuo e meno dolore fantasma, la sensazione di disagio nell’arto che non c’è più.

I ricercatori hanno dotato tutti i partecipanti di nuove protesi costituite da una caviglia artificiale, un dispositivo che misura l’attività elettrica derivante dal movimento muscolare ed elettrodi posizionati sulla superficie della pelle.

Il cervello invia impulsi elettrici ai muscoli, facendoli contrarre. Le contrazioni producono propri segnali elettrici, che vengono rilevati dagli elettrodi e inviati a piccoli computer collegati alla protesi. I computer convertono quindi questi segnali elettrici in forza e movimento per l’arto protesico.

La protesi le ha dato la capacità di puntare entrambi i piedi ed eseguire nuovamente passi di danza, ha detto Amy Pietravita, una partecipante allo studio che ha subito un’amputazione Ewing dopo aver subito gravi ustioni.

“Essere in grado di avere quel tipo di curvatura lo ha reso più reale e sembrava che tutto fosse lì”, ha detto Pietrafitta.

Grazie al miglioramento delle sensazioni muscolari, i partecipanti sottoposti a intervento di amputazione Ewing sono stati in grado di utilizzare i loro arti protesici per camminare più velocemente e in modo più naturale rispetto a quelli sottoposti a intervento di amputazione tradizionale.

Quando una persona deve deviare dai normali schemi di camminata, di solito deve lavorare di più per spostarsi.

“Questo dispendio di energia… fa lavorare di più il nostro cuore e i nostri polmoni… e può portare alla progressiva distruzione delle articolazioni dell’anca o della parte inferiore della colonna vertebrale. READ È scoppiata un'insolita disputa tra gli scienziati dell'Università di Harvard e della Johns Hopkins University sull'origine di un oggetto misterioso proveniente dallo spazio.

I pazienti sottoposti all’amputazione di Ewing e alla nuova protesi erano anche in grado di percorrere facilmente pendii e scale. Erano in grado di regolare agevolmente i piedi per spingersi su per le scale e assorbire gli urti durante la discesa.

I ricercatori sperano che il nuovo arto protesico diventi disponibile in commercio entro i prossimi cinque anni.