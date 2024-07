I ricercatori trovano prove della presenza dei primi esseri umani in Senegal, Camerun e Malawi

Per decenni, gli scienziati che hanno studiato i primi esseri umani moderni hanno creduto che i nostri antenati inizialmente abitassero solo piccole aree dell’Africa, le savane delle parti orientali e meridionali del continente, per poi spostarsi a nord, in Asia, Europa e oltre. In quest’ottica, i primi esseri umani hanno superato l’Africa occidentale e centrale, in particolare le foreste tropicali. Secondo questo argomento, queste aree furono colonizzate molto più tardi.

Ma ora, un gruppo crescente di ricercatori sta cominciando a mettere in discussione questa narrazione. Lavorando in Senegal, Camerun, Malawi e altrove, hanno scoperto prove che i primi esseri umani si diffusero in aree molto più vaste dell’Africa prima di avventurarsi altrove. Questo lavoro ha spostato il campo oltre l’antica narrativa dell’Esodo dall’Africa e sta trasformando la nostra comprensione di come diversi gruppi di primi esseri umani moderni si mescolarono e si diffusero in tutto il continente, fornendo un quadro più accurato delle complesse origini della nostra specie.

“Sta diventando sempre più chiaro che gli esseri umani non hanno avuto origine da una popolazione in una regione dell’Africa”, afferma Eleanor Scerri, archeologa presso l’Istituto Max Planck di geoantropologia di Jena, in Germania. “Se vogliamo davvero comprendere l’evoluzione umana, dobbiamo farlo Dobbiamo guardare all’intero continente africano.”

La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che i primi esseri umani moderni siano comparsi in Africa tra 200.000 e 300.000 anni fa. Circa 60mila anni fa si diffuse in altre parti del mondo. Ma fino a poco tempo fa, la maggior parte degli esperti credeva che questi esseri umani non vivessero nell’Africa occidentale e centrale, in particolare nelle foreste tropicali, se non negli ultimi 20.000 anni circa.

Ma per alcuni ricercatori questa narrazione non aveva senso. “Agli esseri umani piace molto spostarsi”, afferma la genetista Sarah Tishkoff dell’Università della Pennsylvania, che lavora per svelare il profondo lignaggio genetico dell’Africa da più di due decenni. “Avevano questo bellissimo continente ed erano in grado di spostare tutto ovunque, vai in posti diversi, con risorse diverse.

Skerry e altri sostengono che il motivo per cui non hanno trovato prove di primi insediamenti umani nell’Africa occidentale e centrale è perché così poche persone hanno cercato lì. Per molti decenni, la maggior parte dei ricercatori ha teso a concentrarsi sulle aree del continente in cui il lavoro sul campo era meno difficile. Poiché il clima è più secco e più fresco nell’Africa orientale e meridionale e il terreno è più aperto, è più facile trovare e datare i fossili. La maggior parte dell’Africa occidentale e centrale è calda e umida, quindi le ossa e il DNA si decompongono più rapidamente. Inoltre, questa regione può essere un luogo difficile in cui lavorare, non solo perché gran parte di essa è ricoperta da fitte foreste, ma anche perché alcune aree sono coinvolte in conflitti caotici e di lunga data. READ Ars Live: quanto è redditizio Starlink? Esaminiamo i dettagli di Internet via satellite.

Alcune ricerche suggeriscono che anche i pregiudizi culturali possono avere un ruolo. “La maggior parte della ricerca è stata condotta da persone provenienti dal Nord del mondo”, afferma Jessica Thompson, paleontologa dell’Università di Yale. “La loro prospettiva è: ‘Va bene, vogliamo sapere come le persone sono uscite dall’Africa, da dove veniamo”. ‘”

Come risultato di tutti questi fattori, la maggior parte degli studiosi si è concentrata principalmente sui siti dell’Africa meridionale e orientale. Ciò ha contribuito all’idea che i primi esseri umani moderni abitassero queste aree in primo luogo. Frustrati dal fatto che l’establishment accademico non prendesse sul serio le loro idee, alcuni ricercatori iniziarono a cercare di scoprire prove a sostegno delle loro opinioni. Negli ultimi dieci anni circa, hanno trovato le prove.

L’anno scorso, un gruppo comprendente scienziati provenienti dal Senegal, dall’Europa e dagli Stati Uniti È stato segnalato Stime precedenti suggeriscono che gli esseri umani moderni vivessero in un sito sulla costa del Senegal 150.000 anni fa. Stime precedenti indicano che la più antica abitazione umana nell’Africa occidentale risale a 30mila anni fa.

Inoltre, il sito si trovava in una foresta di mangrovie, piuttosto che nelle tipiche praterie o nella sparsa savana tipicamente associate ai primi insediamenti umani. Skerri afferma che la sua ultima ricerca in Senegal, che non è stata ancora pubblicata, potrebbe far risalire ulteriormente tale data. “Ovviamente ci sono persone diverse in posti diversi che fanno cose diverse. E sono lì da molto tempo. Molto più a lungo di quanto immaginassimo”, dice.

scorso StareNel 2022, i ricercatori hanno analizzato il DNA delle ossa di 34 persone che vissero nell’Africa sub-sahariana tra 5.000 e 18.000 anni fa. L’esame di questo DNA antico è importante perché fornisce una finestra molto più chiara sulla struttura delle antiche popolazioni africane. La ricerca ha dimostrato che da 80.000 a 20.000 anni fa, popolazioni che erano state abbastanza isolate le une dalle altre iniziarono a interagire in vaste aree del continente. Questi collegamenti si estendevano per migliaia di chilometri, dall’Etiopia, attraverso le foreste dell’Africa centrale fino al Sud Africa.

“Le persone si stavano chiaramente spostando ampiamente in tutta l’Africa”, afferma il coautore dello studio Thompson “Non risiedevano in queste popolazioni piccole e isolate”. READ Un pianeta potrebbe avere una mente propria?

E un Un articolo di ricerca pubblicato quattro anni fa sulla rivista Nature I ricercatori hanno esaminato i resti di due bambini ritrovati in un rifugio sotto roccia in Camerun, nella parte occidentale dell’Africa centrale. Uno dei due bambini visse 3.000 anni fa, mentre l’altro visse 8.000 anni fa. I ricercatori dell’Università di Harvard e di altre istituzioni sono stati in grado di raccogliere il DNA dei due bambini: il primo DNA umano antico mai sequenziato dall’Africa centrale. Hanno scoperto quattro lignaggi umani separati tra 60.000 e 80.000 anni fa, incluso un lignaggio precedentemente sconosciuto – quella che chiamavano una “popolazione fantasma” – che potrebbe aver vissuto nell’Africa occidentale. I risultati forniscono ulteriore supporto all’idea che gli esseri umani siano presenti nell’Africa occidentale da molto più tempo di quanto si pensasse in precedenza e aggiungono prove che le radici dell’umanità si trovano in più di una regione dell’Africa.

Gli esperti dicono che è importante notare che i parenti degli esseri umani moderni – Neanderthal, Homo erectus e molte altre specie – si erano già diffusi dall’Africa all’Europa e all’Asia, in alcuni casi milioni di anni fa. Ma questi gruppi hanno contribuito con quantità relativamente piccole di DNA al lignaggio umano moderno.

Poiché trovare fossili e recuperare il DNA antico in molte parti dell’Africa può essere estremamente difficile, gli scienziati hanno dovuto sviluppare metodi innovativi per stabilire le prime abitazioni umane. Ad esempio, Thompson e colleghi Sedimenti studiati Intorno al Lago Malawi, nella parte settentrionale del paese. Nel corso di migliaia di anni, il lago si è ridotto e si è ampliato, a seconda della quantità di precipitazioni. Durante i periodi più umidi, il numero di alberi attorno al lago aumenta notevolmente.

Ma Thompson scoprì che durante un periodo più umido iniziato 80.000 anni fa (e che continua ancora oggi), il numero di alberi non aumentava quanto previsto. Invece, gli scienziati hanno trovato carbone in abbondanza. Thompson afferma che ciò dimostra che gli esseri umani vivevano nella zona, forse in numero piuttosto elevato, e bruciavano legna in modo estensivo, modificando l’ambiente per la caccia, la cucina o il riscaldamento – o tutti e tre.

Un aspetto chiave di questa nuova comprensione è l’ipotesi panafricana: Scerri e altri sostengono che gli esseri umani moderni potrebbero essersi evoluti dalla mescolanza di gruppi diversi provenienti da una serie di regioni del continente. “C’erano numerose popolazioni umane moderne che vivevano in diverse regioni dell’Africa, e nel tempo siamo nati dalle complesse interazioni tra loro”, afferma Scerri. “Fondamentalmente, siamo una miscela di una miscela di una miscela di una miscela”. READ SpaceX lancia un razzo Falcon 9 dalla California meridionale

In Ricerca pubblicata lo scorso annoLa genetista della popolazione della UC Davis, Brenna Henn, e i suoi colleghi hanno esaminato i genomi di quasi 300 africani provenienti da tutto il continente. Analizzando e confrontando i dati genetici, sono stati in grado di costruire un modello di come gli esseri umani si sono evoluti nel continente nelle ultime centinaia di migliaia di anni. Hanno scoperto che gli esseri umani moderni discendono da almeno due popolazioni diverse che vivevano in parti diverse del continente. Lei e i suoi colleghi stanno ora analizzando i genomi di 3.000 persone, per lo più africani ma anche persone di origine africana che vivono altrove, così come nativi americani e altri.

Scerri trovò anche prove a sostegno dell’idea del panafricanismo. Ha dimostrato che la cultura dell’età della pietra media è continuata nell’Africa occidentale fino a tempi recenti, meno di 11mila anni fa. Questa cultura, un modo particolare di realizzare utensili in pietra, scomparve molto prima in altre parti del continente, da 30.000 a 50.000 anni fa. Questo è importante, dice Scerri, perché è esattamente ciò che prevede la teoria panafricana: “In questo modello, ci aspettiamo che ogni regione abbia una propria traiettoria culturale distinta, a causa dei periodi di isolamento. Questa ricerca mostra come ciò sia stato possibile”.

Ma non tutti sono convinti di questa teoria. “Non capisco il meccanismo evolutivo dietro” la teoria delle origini panafricane, afferma Richard Klein, un paleoantropologo dell’Università di Stanford che ha trascorso decenni a studiare le prime origini umane moderne e la migrazione in Africa.

Pontus Skoglund, un genetista delle popolazioni del Francis Crick Institute di Londra che ha collaborato con Skerry, afferma che l’idea panafricana è plausibile, ma non ne è del tutto convinto. “A me sembra anche possibile che una parte significativa degli antenati delle persone attuali possa essere trovata in un’area”, dice “Ma questo non lo sappiamo”. Dice che c’è ancora “molta incertezza” su chi fosse dove e quando.