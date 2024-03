I Seattle Seahawks firmeranno il linebacker Jerome Baker, dicono gli agenti

I Seattle Seahawks firmeranno l'ex linebacker dei Miami Dolphins Jerome Baker con un contratto di un anno da 7 milioni di dollari, hanno detto sabato gli agenti di Baker, Drew e Jason Rosenhaus, ad Adam Schefter di ESPN.

L'accordo arriva il giorno dopo che Baker ha incontrato Seattle a seguito di un'altra visita da free agent con i Tennessee Titans. La sua aggiunta significa che i Seahawks hanno riempito entrambi i posti da titolare come linebacker interno dopo le partenze di Bobby Wagner e Jordyn Brooks. Hanno firmato un contratto di un anno con l'ex veterano dei Buffalo Bills Terrell Dodson all'inizio di questa settimana. Brooks accettò un accordo con i Dolphins mentre Wagner firmò con i Washington Chiefs.

I Dolphins rilasciarono Baker il 5 marzo. Da quando Miami ha rilasciato Baker, non verrà conteggiato nella formula dei Seahawks per le scelte compensative.

Baker, 27 anni, che ha subito un intervento chirurgico al polso lo scorso gennaio ed è stato rilasciato a causa di un problema fisico, è stata la scelta del terzo turno della squadra nel 2018 e ha giocato da titolare 82 partite nelle sue sei stagioni NFL. Il linebacker titolare stava entrando nell'ultimo anno di un contratto triennale da 37,5 milioni di dollari firmato nel 2021.

Scelti dall'editore 2 correlati

La scorsa stagione ha giocato 13 partite (12 partenze) e ha totalizzato 78 contrasti, 2 intercettazioni e 1,5 licenziamenti. È stato messo in riserva per infortuni a dicembre dopo essersi infortunato al legamento mediale anteriore durante una vittoria contro i Leader il 3 dicembre. Tornò per la finale di stagione regolare contro i Buffalo Bills, ma in quella partita subì un infortunio al polso che richiese un intervento chirurgico e lo tenne fuori dai giochi. Dalla sconfitta nel girone all'italiana di Miami contro i Kansas City Chiefs.

Ha registrato tre stagioni con almeno 100 contrasti e ne ha 587 in 94 partite in carriera. Ha anche avuto 22,5 licenziamenti, 5 intercettazioni e 6 fumble forzati nella sua carriera.

Brooks, 26 anni, che ha ricevuto un contratto triennale da 30 milioni di dollari con l'agente dei Dolphins Erik Burkhardt, ha detto a Schefter lunedì di aver fatto un notevole ritorno nell'apertura della scorsa stagione dopo aver strappato il suo legamento crociato anteriore nella settimana 17 della stagione 2022. Ha giocato in 16 partite. partite con il Seattle, saltando una partita a dicembre per un infortunio alla caviglia che lo ha rallentato nelle ultime sei settimane della stagione.

È migliorato come trequartista, anche se ha concluso con 50 contrasti in meno rispetto al 2022, passando da 161 a 111. Ha registrato 4,5 sack dopo averne totalizzati solo due nelle prime tre stagioni e ha restituito la sua prima intercettazione in carriera per un touchdown.

Gli scrittori dello staff di ESPN Marcel Louis-Jacques e Brady Henderson hanno contribuito a questo rapporto.